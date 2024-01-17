ABD'de 500 kW'lık kablosuz şarj istasyonları hizmete girdi: Çok soğuk havalarda dahi çalışabiliyor

Endüktif şarjda, yolun altına yerleştirilen şarj plakası, aracın altına yerleştirlen başka bir plakaya endüksiyon yoluyla akımı ileterek elektrikli araçların şarj edilmesini sağlıyor. Şarj işlemini kolaylaştıran bu plakalardan bir kaçı şuanda Long Beach limanı ve Los Angeles limanına kurulmuş durumda.
Çok soğuk havalarda dahi çalışabiliyor
Los Angeles limanına kurulan şarj plakaları 125 kW, 250 kW, 380 kW ve 500 kW şarj hızlarına sahip. Üstelik plakalar aşırı soğuk havalarda dahi çalışabiliyor. Bu çeyreğin sonunda 500 kW'lık kablosuz şarj sistemi Venture'nin iki kamyonuna entegre edilerek operasyonlara başlayacak. Sistem sayesinde, çok soğuk havalarda, buz tutmuş ve ağır şarj kablolarıyla uğraşmaya gerek kalmadan araçların kolaylıkla şarj edilebilmesi mümkün olacak.
Ideanomics COO'su Robin Mackie geliştirdikleri sistem ile ilgili şunları söylüyor: "Venture Logistics ile gerçekleştirdiğimiz tanıtım projemiz, sürekli operasyon gerektiren ve şarj altyapısı gerektiren orta ve ağır hizmet araçları için kablosuz şarjın geniş ölçekte en etkili çözüm olduğunu gösterecek. Elektrikli ağır hizmet araçlarının sürekli olarak çalışabildiğini, normal operasyonları sırasında yeniden şarj edilebildiğini göstereceğiz."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.