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    Anlık Bildirim

    ABD'de 500 kW'lık kablosuz şarj istasyonları hizmete girdi: Çok soğuk havalarda dahi çalışabiliyor

    ABD'li Ideanomics şirketi, elektrikli araçlar için yüksek hızlı kablosuz şarj istasyonlarını hizmete sundu. 500 kW'a kadar hız sunan şarj plakaları çok soğuk havalarda bile hizmet verebiliyor.
    ABD'de 500 kW'lık kablosuz şarj istasyonları hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    ABD'li Ideanomics şirketinin WAVE iştiraki, elektrikli araçlar için yüksek hızlı kablosuz endüktif şarj istasyonlarını hizmete sundu.

    Endüktif şarjda, yolun altına yerleştirilen şarj plakası, aracın altına yerleştirlen başka bir plakaya endüksiyon yoluyla akımı ileterek elektrikli araçların şarj edilmesini sağlıyor. Şarj işlemini kolaylaştıran bu plakalardan bir kaçı şuanda Long Beach limanı ve Los Angeles limanına kurulmuş durumda.

    Çok soğuk havalarda dahi çalışabiliyor

    Los Angeles limanına kurulan şarj plakaları 125 kW, 250 kW, 380 kW ve 500 kW şarj hızlarına sahip. Üstelik plakalar aşırı soğuk havalarda dahi çalışabiliyor. Bu çeyreğin sonunda 500 kW'lık kablosuz şarj sistemi Venture'nin iki kamyonuna entegre edilerek operasyonlara başlayacak. Sistem sayesinde, çok soğuk havalarda, buz tutmuş ve ağır şarj kablolarıyla uğraşmaya gerek kalmadan araçların kolaylıkla şarj edilebilmesi mümkün olacak.

    Ideanomics COO'su Robin Mackie geliştirdikleri sistem ile ilgili şunları söylüyor: "Venture Logistics ile gerçekleştirdiğimiz tanıtım projemiz, sürekli operasyon gerektiren ve şarj altyapısı gerektiren orta ve ağır hizmet araçları için kablosuz şarjın geniş ölçekte en etkili çözüm olduğunu gösterecek. Elektrikli ağır hizmet araçlarının sürekli olarak çalışabildiğini, normal operasyonları sırasında yeniden şarj edilebildiğini göstereceğiz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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