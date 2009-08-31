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Apple 9 Eylül'deki özel etkinliğini resmileştirdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
50,2b
1
308
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple 9 Eylül'deki özel etkinliğini resmileştirdi
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Apple, gelenekselleşen Eylül ayı özel etkinliğini bu sene 9 Eylül'de San Francisco'da ki YBCA ( Yerba Buena Center for the Arts) de Türkiye saati ile 20:00'da yapılacağını açıkladı. Geçmiş senelerde iPod ailesi ve iTunes'daki güncellemelerin ön plana çıktığı bu özel etkinlikte de Apple'ın aynı konu üzerine yoğunlaşacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sene Rolling Stone'un “It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)"; şarkısının ismini etkinliğin sloganı olarak belirleyen Apple'ın bu sene dahili kameralı yeni nesil iPod Touch ve iPod Nano'ları tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor.Firmanın ayrıca Blu Ray destekli, sosyal ağlarla tam uyumlu ve iPhone/iPod Touch'daki uygulamaları görsel olarak düzenlenilmesine imkan vereceği iddia edilen iTunes 9'u da kullanıcılarına sunması bekleniyor. Bu özel etkinlikte tanıtılması beklenen yeni iPod'ların 15 Eylül'de tanıtılacak olan Microsoft'un Tegralı Zune'una da cevap verebilecek yeniliklere sahip olacağı da konuşulanlar arasında.

Sunumu sağlık sorunları nedeniyle Apple'daki görevini 6 aylığına Tim Cook'a bırakan ve Haziran ayında görevine geri dönen Steve Jobs'un yapıp yapmayacağı ise şimdilik belli değil.


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buckethead® 10 yıl
2g kullanan arkadaşlar için fena olmadı aslında, 3g ye geçme gereği görmüyorum ben.
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kale180 10 yıl
Arkadaşlar böldüğüm için üzgünüm ama, gerçekten diken üstündeyim şu anda.
forum.donanimhaber.com/...
Bir cevap atabilirseniz çok sevinicem. ):
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ERSN 10 yıl
3.1ile negibi ozellikler geldi?
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buckethead® 10 yıl

ERSN
3.1ile negibi ozellikler geldi?

Açıklanmadı.
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buckethead® 10 yıl
Param olursa bir tane de nano alırım artık...
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1234512345a 10 yıl
299 dolar türkiye ye gelince kaç tl ye yükselir
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TekenDuis Mortal 10 yıl

1234512345a

299 dolar türkiye ye gelince kaç tl ye yükselir

800 tl falan olur
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tuzunoglu 10 yıl

1234512345a

299 dolar türkiye ye gelince kaç tl ye yükselir


300 500 olur
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No Life 'Til Leather 10 yıl

1234512345a

299 dolar türkiye ye gelince kaç tl ye yükselir

ÇOoook
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buckethead® 10 yıl
Apple g.t etti bizi
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buckethead® 10 yıl
Vayy gtler sonradan gösterdiler kamerayı
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TekenDuis Mortal 10 yıl
Touch'ta yok hala


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azawarai 10 yıl
radyo alıcısı konmuş
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The Islander 10 yıl
bir touch kullanıcısı olarak nanoyu kıskandım ilk defa:D
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buckethead® 10 yıl
Special edition shuffle iyimiş.
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azawarai 10 yıl
geliyooooooooooooo
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buckethead® 10 yıl
Kamera yalan oldu.
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helmetbond 10 yıl
ya nası ya camera yok mu

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kurtsutu 10 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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TekenDuis Mortal 10 yıl
Kamera yok tek fark fiyat ve open gl
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ZiveR 10 yıl
Suanda evde değilim, haberleri sizden alıyorum. 3.1 tam olarak çıktı mı acaba :D
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azawarai 10 yıl


ZiveR

Suanda evde değilim, haberleri sizden alıyorum. 3.1 tam olarak çıktı mı acaba :D


evet çıkmış.
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Mert 10 yıl

ZiveR

Suanda evde değilim, haberleri sizden alıyorum. 3.1 tam olarak çıktı mı acaba :D

Evet akşama yayınlanır.
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Qstah 10 yıl
çıktı arkadaşım..
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buckethead® 10 yıl
16gb'lik model yok!?
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