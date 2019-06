Apple 9 Eylül'deki özel etkinliğini resmileştirdi

Tam Boyutta Gör

Apple, gelenekselleşen Eylül ayı özel etkinliğini bu sene 9 Eylül'de San Francisco'da ki YBCA ( Yerba Buena Center for the Arts) de Türkiye saati ile 20:00'da yapılacağını açıkladı. Geçmiş senelerde iPod ailesi ve iTunes'daki güncellemelerin ön plana çıktığı bu özel etkinlikte de Apple'ın aynı konu üzerine yoğunlaşacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sene Rolling Stone'un “It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)"; şarkısının ismini etkinliğin sloganı olarak belirleyen Apple'ın bu sene dahili kameralı yeni nesil iPod Touch ve iPod Nano'ları tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor.Firmanın ayrıca Blu Ray destekli, sosyal ağlarla tam uyumlu ve iPhone/iPod Touch'daki uygulamaları görsel olarak düzenlenilmesine imkan vereceği iddia edilen iTunes 9'u da kullanıcılarına sunması bekleniyor. Bu özel etkinlikte tanıtılması beklenen yeni iPod'ların 15 Eylül'de tanıtılacak olan Microsoft'un Tegralı Zune'una da cevap verebilecek yeniliklere sahip olacağı da konuşulanlar arasında.

Sunumu sağlık sorunları nedeniyle Apple'daki görevini 6 aylığına Tim Cook'a bırakan ve Haziran ayında görevine geri dönen Steve Jobs'un yapıp yapmayacağı ise şimdilik belli değil.