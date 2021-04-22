Apple’a ait yeni MacBook tasarımları çalındı

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Kişisel verilerin güvenliği kadar ticari verilerin güvenliği de günümüzde büyük önem taşıyor. Bu bakımdan firmalar ticari sırları saklamak için farklı yöntemler kullanıyor. Bununla birlikte ortak olunan diğer firmaların yaşadığı sıkıntılar doğrudan kendisini de etkileyebiliyor.

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Apple tasarımları çalındı

Apple’ın Tayvanda’ki büyük tedarikçisi ve aynı zamanda MacBook tasarımlarını da üreten Quanta sibe saldırıya uğradı. Saldırıda Apple’a ait yeni tasarımlar da çalındı. Apple’ın ticari sır konusundaki hassasiyetini bilen saldırganlar doğrudan Apple’dan fidye istiyor.

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Geçtiğimiz hafta yaşanan olayda yeni nesil MacBook cihazlarına ait 15 farklı şablon ve görselin çalındığı belirtiliyor. REvil adındaki saldırgan grubu tüm verilerin şifrelerini çözdüğünü belirtiyor ve 50 milyon dolar fidye belirlemiş.

Tasarımların nasıl çalındığını araştıran Quanta bunun için HP ve Facebook gibi devlerle iş birliğine gitmiş. Kolluk kuvvetlerinin de devrede olduğu belirtilirken 50 milyon doların ödenmeyeceği belirtiliyor. Ne var ki saldırganlar 1 Mayıs itibariyle her gün bir tasarımı internete paylaşacaklarını dile getiriyor.

https://www.macrumors.com/2021/04/21/apple-supplier-ransomware-attack/

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