Call of Duty: Warzone'da temizlik devam ediyor: 15.000 kişi daha hile sebebiyle banlandı

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Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Infinity Ward ve Raven Software'in yaptığı 2020 yılında yayınlanan Call of Duty: Warzone'da geçtiğimiz haftalarda yapılan banlamanın ardından bir banlama daha yapıldı.

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Call of Duty: Warzone'da hile sebebiyle tek seferde 60.000'den fazla kişi banlandı

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Raven Software hile konusunda özellikle son birkaç aydır ciddi bir şekilde çalışıyor. Dün akşam saatlerinde Call of Duty: Warzone'da hile kullanan 15.000 oyuncu daha banlandı. Call of Duty: Warzone'da Şubat 2021'de toplamda 60.000 kişi, geçtiğimiz ay da 13.000 kişi banlanmıştı.

Raven Software yakında daha fazla banın olacağını da söyledi. Bu ay içerisinde ban sayısı daha da artabilir. Raven Software'in yaptığı paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.

16 Mart 2021 tarihinde oyunun geliştiricisi Raven Software resmi Twitter hesabı üzerinden bu temizliğin haberi verilmişti. Geçtiğimiz saatlerde yeni bir paylaşım ile banlamanın yapıldığını duyurdular. Açıklamaya göre bugün tek seferde oyundan 13.000 kişi daha banlandı. Geçtiğimiz haftalarda da tek seferde oyundan 60.000 kişi banlanmıştı.

https://www.gamesradar.com/call-of-duty-warzone-just-banned-another-bunch-of-cheaters/

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