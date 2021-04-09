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    Call of Duty: Warzone'da temizlik devam ediyor: 15.000 kişi daha hile sebebiyle banlandı

    Call of Duty markasının çevrimiçi odaklı oyunu Call of Duty: Warzone'da bugün büyük bir temizleme daha oldu ve tek seferde 15.000 kişi hile sebebiyle banlandı.
    09 Nisan 2021, 12:30 (5 gün)
    1,8b
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Call of Duty: Warzone'da temizlik devam ediyor: 15.000 kişi daha hile sebebiyle banlandı
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    Yayıncılığını Activision'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Infinity Ward ve Raven Software'in yaptığı 2020 yılında yayınlanan Call of Duty: Warzone'da geçtiğimiz haftalarda yapılan banlamanın ardından bir banlama daha yapıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Call of Duty: Warzone'da hile sebebiyle tek seferde 60.000'den fazla kişi banlandı

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    Raven Software hile konusunda özellikle son birkaç aydır ciddi bir şekilde çalışıyor. Dün akşam saatlerinde Call of Duty: Warzone'da hile kullanan 15.000 oyuncu daha banlandı. Call of Duty: Warzone'da Şubat 2021'de toplamda 60.000 kişi, geçtiğimiz ay da 13.000 kişi banlanmıştı. 

    Raven Software yakında daha fazla banın olacağını da söyledi. Bu ay içerisinde ban sayısı daha da artabilir. Raven Software'in yaptığı paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.

    16 Mart 2021 tarihinde oyunun geliştiricisi Raven Software resmi Twitter hesabı üzerinden bu temizliğin haberi verilmişti. Geçtiğimiz saatlerde yeni bir paylaşım ile banlamanın yapıldığını duyurdular. Açıklamaya göre bugün tek seferde oyundan 13.000 kişi daha banlandı. Geçtiğimiz haftalarda da tek seferde oyundan 60.000 kişi banlanmıştı.



    https://www.gamesradar.com/call-of-duty-warzone-just-banned-another-bunch-of-cheaters/
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    spaydix (SERVET GÜNGÖREN) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Mac adresini banlıyorsa güzel diğer türlü tırışka
    Yanıtla +2
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    BekirHan (Bekir Han) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir an için boyutu azalıyor sandım ama olay ban mış.
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    15 bin banlıyorlar 25 bin yeni hesapla adamlar geri geliyor. Oyun ağzına kadar hileyle dolmuş durumda. Muhtemelen yeni oyun çıkınca yeni bir battle royale çıkarır fişini çekerler.
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    canguler917 (can guler) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bu oyunu konsolcular ve modern warfare ile black ops bağlantılı yapmasalardı bu ciddiyeti göremezdik ücretsiz bir oyun için.
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    por favor (ssena arıkuşu) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    13.000
    15.000
    60.000


    Yuvarlanmış rakamlar mı yoksa şirket prensibi rakam belirleyip ona göre mi banlıyorlar ?
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    firma hem itibarını geri kazanıyor
    hemde sunucu maliyet yüklerinden de
    güzelce kurtuluyor !
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    G GryAsl (Gry Asl) 4 gün ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    Sunucu maliyetleri anti-cheatlere harcanan paranın yanında küçük kalır büyük ihtimalle. Şöyle gerçekten çalışan bir anti cheat yapmak isteseler ödenen maaşlar dünyaları satın alır herhalde.
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