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    Apple A16 yonga setinin maliyeti iki kat daha fazla

    Apple A16 yonga seti önceki nesle göre iki kat daha fazla maliyet getiriyor. TSMC 4nm süreci ve son dönemde artan fiyatlar nedeniyle üretim batnları da zamlandı. 
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    Apple A16 Tam Boyutta Gör
    Pandemi ile birlikte yaşanan küresel çip krizi sonrasında üzerine bir de global ekonomik kriz eklenince tüm sektörler ağır darbe aldı. Özellikle yonga sektöründe TSMC’nin alternatifsiz olması tasarımcıları çok zorluyor.

    Apple A16 çok maliyetli

    TSMC siparişlerinin neredeyse yüzde 25’ini oluşturan Apple haliyle çok kritik bir konumda. Bu konumu korumak için de artık maliyeti bir kenara bıraktı. Hem verilen siparişlerin karşılığı ücretler hem de bantların ayrılması için harcanan ön ödemeler yonga fiyatlarına aynen yansıyor.

    Gelen bilgilere göre Apple A16 Bionic yonga setinin maliyeti Apple A15 Bionic yonga setine göre iki kat artmış durumda. Normalde 55$ civarında olan maliyet artık 110$ seviyelerinde geziniyor. TSMC’nin 4nm sürecinde üretildiği için ekstra bir maliyeti de var.

    Apple bugüne kadar maliyetler çok artmadığı için fiyatlara yansıtmamaya çalışıyordu ancak yavaş yavaş kâr marjı etkilenmeye başladı. Otoriteler iPhone 15 ile birlikte fiyat artışlarının görülmeye başlanacağını tahmin ediyor. Ayrıca ileri süreçlerde Apple M3 gibi yongaları da göreceğimiz için muhtemelen Mac bilgisayarlarında da zam söz konusu olacak.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 5 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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