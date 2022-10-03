Apple Watch 8 ve Ultra modellerinde mikrofon hatası

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Genelde piyasaya yeni sürülen teknolojik aletlerde ilk gün hataları olması alışıldık hale geldi. iPhone 14 Pro kamera hatasının ardından şimdi de Apple Watch 8 ve Ultra modellerini etkileyen bir mikrofon hatası ortaya çıktı.

Apple Watch 8 ve Ultra mikrofon sorunu

Apple içerisinden sızdırılan yazışmalara göre Apple Watch Series 8 ve Apple Watch Ultra akıllı saat modellerini etkileyen bir mikrofon sorunu mevcut. Kullanıcılar cihazları bir müddet kullandıktan sonra donma ve hata uyarısı ortaya çıkmaya başlıyor.

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Mikrofon hatası nedeniyle Siri düzgün bir şekilde çalışmıyor ve ses kaydı yapılamıyor. Ayrıca görüşme esnasında da karşı tarafa ses problemli gidiyor. Mikrofon ile ilgili pek çok uygulamanın da durdurma hatası aldığı belirtiliyor.

İyi haber ise sorunun yazılım tabanlı olması. Apple yazışmalarında donanım ile ilgili bir bağlantının olmadığı belirtilmiş. Bu bakımdan bir yazılım güncellemesinin kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor.

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Apple Watch 8 ve Ultra modellerinde sorun