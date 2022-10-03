Apple Watch 8 ve Ultra modellerinde mikrofon hatası

Genelde piyasaya yeni sürülen teknolojik aletlerde ilk gün hataları olması alışıldık hale geldi. iPhone 14 Pro kamera hatasının ardından şimdi de Apple Watch 8 ve Ultra modellerini etkileyen bir mikrofon hatası ortaya çıktı.
Apple Watch 8 ve Ultra mikrofon sorunu
Apple içerisinden sızdırılan yazışmalara göre Apple Watch Series 8 ve Apple Watch Ultra akıllı saat modellerini etkileyen bir mikrofon sorunu mevcut. Kullanıcılar cihazları bir müddet kullandıktan sonra donma ve hata uyarısı ortaya çıkmaya başlıyor.
Mikrofon hatası nedeniyle Siri düzgün bir şekilde çalışmıyor ve ses kaydı yapılamıyor. Ayrıca görüşme esnasında da karşı tarafa ses problemli gidiyor. Mikrofon ile ilgili pek çok uygulamanın da durdurma hatası aldığı belirtiliyor.
İyi haber ise sorunun yazılım tabanlı olması. Apple yazışmalarında donanım ile ilgili bir bağlantının olmadığı belirtilmiş. Bu bakımdan bir yazılım güncellemesinin kısa süre içerisinde yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum