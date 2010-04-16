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Apple, AMD işlemcilere geçiş yapabilir

2006 yılından bu yana sistemlerinde Intel işlemci kullanan Apple, AMD işlemcilere geçiş yapabilir.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yıllar süren PowerPC macerasından sonra radikal bir kararla x86 platformuna geçiş yapan ve 2006 yılından bu yana ürünlerinde Intel işlemcilerini kullanan Apple, AMD'ye geçmeyi düşünüyor! Core i5 ve Core i7 işlemcili yeni nesil MacBook Pro modellerini geçtiğimiz günlerde lanse eden Apple, AMD alternatifini sadece düşünmekle kalmıyor, firmanın yeni nesil yonga seti çözümlerini laboratuvarlarında test ediyor. Peki nedir Apple'ı bu değişikliğe iten neden? AMD'nin güçlü olduğu bir dönemde Intel'i tercihe eden firmanın, AMD ile ilgili yeni planları ne olabilir ? İşte detaylar...

Apple, AMD işlemcilere geçiş yapabilir
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Apple güncel sistemlerinin tamamında Intel çözümlerini kullanıyor.

Apple'ın x86 platformuna geçme kararı verdiği dönem, AMD'nin en güçlü olduğu yıllara denk geliyor. Core 2 jenerasyonundan önce Pentium IV ailesiyle pazarda olan Intel, hem performans hem de fiyatlandırma açısından AMD Athlon ailesiyle rekabet etmekte bir takım sıkıntılar yaşıyordu. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Apple, o dönemde tercihini Intel'den yana kullanmış ve sistemlerinde Intel işlemcilerine yer vermeye başlamıştı. Açıklanan bilgilere göre bu durumun arkasında yatan temel neden, Intel'in gelecek planlarını herkesten önce Apple'a açıklamış olmasıydı.

Pentium IV işlemcilerinde yaşanan sıkıntıları Core 2 jenerasyonuyle geride bırakan ve 2006 yılında lanse ettiği çift çekirdekli Core 2 Duo işlemcileri ve ardından gelen yeni modellerle peformans liderliğini o günden bu yana elinde bulunduran Intel, hem masaüstü hem de dizüstü sistemlerinde Apple'ın en büyük iş ortağı olmayı başardı. En büyüğü diyoruz zira Apple, Intel işlemcili sistemlerinde gelişmiş grafik özelliklerin sahip ipsetleri için Nvidia ile de çalışıyordu. Ancak lisans problemlerinden ötürü Nvidia'nın çipset hazırlayamaz duruma gelmesi, işlerin rengini değiştirebilir.

Apple, AMD işlemcilere geçiş yapabilir
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Apple, 2011 model Mac sistemlerinde AMD işlemci kullanabilir.

Çipset seçeneklerinin sınırlı olmasından dolayı yeni nesil sistemlerin özellikle baz versiyonlarında ekran kartı olarak, Intel'in sınırlı özelliklere sahip entegre çözümlerini kullanmak zorunda kalan Apple için AMD düşüncesinin oluşmasındaki tek neden bu değil elbette. Gelen bilgilere göre, aynı 2006 öncesinde Apple-Intel görüşmelerinde olduğu gibi yapılan yeni bir AMD-Apple görüşmesinde AMD'nin yol haritasındaki yenilikleri ve gelecek planlarını Apple ile paylaştığı belirtiliyor. Peki Apple, AMD'nin Fusion işlemci örneklerini satmaya başladığı müşterilerden biri olabilir mi ?

Önümüzdeki yıl AMD'nin firma tarihindeki en önemli gelişmelerine gebe olacak. Daha önce görmediğimiz kadar çok sayıda yeniliği 2011 yılı için planlayan AMD, bir yandan ilk defa 2006 yılında telaffuz ettiği Fusion işlemcilerini satışa sunacak, öte yandan çalışmaları 2005 öncesine kadar giden Bulldozer kod adlı yeni nesil işlemci mimarisini endüstrinin beğenisine sunacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak yeni nesil işlemci çözümlerinden Fusion işlemci ailesi, olası bir Apple-AMD birlikteliği açısından kilit rol üstlenecek en önemli gelişmelerden biri olarak gösteriliyor.

Apple, AMD işlemcilere geçiş yapabilir
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AMD'nin güncel yol haritası.

Mevcut Phenom II işlemcilerinden farklı olarak bir takım değişikliklere tabii tutulmuş daha güncel Phenom II tasarımını DirectX 11 destekli GPU ile harmanlayan Fusion işlemci ailesinin, grafik yetenekleri ve video performansı açısından rakipsiz olacağı iddia ediliyor. İşte bu gelişme Apple'ın, AMD'yi yeniden gündemine almasındaki en önemli nedenlerden biri olarak gösteriliyor. üzerinde durulan bir diğer önemli gelişme ise Apple'ın, Intel'e gözdağı vermek istemesi. çünkü Apple'ın, Intel'deki 32nm işlemci kıtlığından ve zayıf IGP zorunluluğundan memnun olmadığı düşünülüyor.

Henüz resmi herhangi bir açıklama olmadığı için Apple-AMD birlikteliği hakkında çok sayıda iddianın ortaya atılacağını tahmin etmek pekte zor olmasa gerek. Hali hazırda ATi ekran kartlarını sistemlerinde kullanan Apple'ın 2011 için nasıl bir planlama içerisinde olduğu zaman gösterecek.


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Inalough 9 yıl
fiyat konusunda iyi bizler için olumlu bir gelişme
fakat iş başarıma geldiğinde bu durumlar nasıl çözülecek şaibeli
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desert_rain 9 yıl
Apple'ın AMD kullanması en çok AMD nin prestij kazanmasına yarar. Apple'ın bilişim sektorunde Mercedes'in araba sektorundeki gibi bir prestiji var çünkü.
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Vega_dj 9 yıl
Fiyat konusunda ucazlama olacağı bile, bir şüphe bence.
Apple genelde fiyatlarını sabit tutuyor. Fiyata göre sistem topluyor.

Apple'ın amd ye geçmesi tam anlamıyla bir fiyasko olur. Amd Pentium 4 döneminde üstün bir rekabet ortamındaydı fakat ne zaman çoklu çekirdek çıktı mertlik bozuldu.
Gelecekteki amd projelerinin bize ne getireceğini kimse bilemez. ama amdnin başarılı bir şey yapma olasılığını çok bulmuyorum. tek çekirdekli bir işlemci ile iki çekirdekli işlemci arasında mimari olarak çok fark vardır. Intel bunu yapa bilen en iyi firmadır şu anda. ASlında yazılacak çok şey var ama işin özü şu:

amd ye geçmek demek.
At tan inip eşeğe binmek demek.
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abdulmusavvir 9 yıl
Çok çok çok çok yanlış bir karar, AMD toplama piyasasında çok net seçenekler veriyor, AMD'ye geçtiği andan itibaren piyasadaki AMD çözümlerinin üstüne hiç bir artısı olamıyacağını müşterinin gözüne sokmuş olacak, VIA gibi benzer yeteneklere sahip piyasaya fazla seçenek vermeyen bir firma ile anlaşmak daha akılcı.
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demircibu 9 yıl
Apple abd pazarında çok güçlü nerdeyse her evde bir apple vardır


Apple ile yakın olması amdye maddi güç kazandırırki amdnin buna çok ihtiyacı var çünkü intel çok güçlü maddi gücü var
amdnin intel karşısında güçlü durmasını çok satış yapmasını isterim önceleri amd ankartlar pek iyi değildi çipset sıkıntısı olsun güzel kalite bordlar yoktu son yıllarda anakartlar çok iyi
ve sağlam çipsetlerle amd satışları artdı yüksek sistem toplayanlarda amd cpu tercih ediyor
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sotoxs 9 yıl
omuzlar üzerinde yükselirler. üstte olan alttakine destek olur, üste çıkarır. baktığınızda hep o ikisini görürsünüz yukarılarda. tek olanın oralara ulaşma ihtimali çok zayıftır. kimse kalmadığında tahterevalli gibi bir o üstte bir diğeri. biz buradayız işte yalnızca bu.
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TURK-ŞAD 9 yıl
Apple bu yaş tahtaya basmaz....henüz sadce söylenti aşamasında, bekleyip görelim bakalım elle tutulur somut bilgiler gelsin... Ama 2011 yılı ortalık baya karışacak gibi ....
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CodeMachine 9 yıl
AMD ye geçse bile fiaytları düşüreceğini sanmıyorum, fiyat aynı kalır ama apple ın kar marjı artar.
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Dreampark 9 yıl
apple'in kar marji artar bir ne olursa olsun amd'nin kendine guveninden sonra yani ispatlamasi soz konusu amdye karsi gelenlerde yavas yavas amd'nin gucunun kucumsenmeyecegini anladiktan sonra fiyatlar ayni kalmaz bence amd biraz daha yukseltir fiyatlarİnİ. Cin artik devreye soksun su islemcileri ekran kartlarinida iyice ucuzlasin hersey...
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inca1 9 yıl
apple intelle goz dagı verıyor olmasın sonucta tıcaret bu kara bakar
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Executor Arhentir 9 yıl
Applenin AMD ürünlerine daha iyi destek vermesi Hacintosh kullanıcılarının işine yarayacaktır
Fiyat olarak az biraz yapabilir ama çok fazla indirim yapmaz diye düşünüyorum. sonuçta mac ve kalitesi
Üstünden kamyon geçse gene çalışıyor :)
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ayzer 9 yıl
Ayrıca;
apple ucuza mal edecekki karı patlama yapsın.oda anladı intelle kar marjı az olduğunu.yoksa tüketiciyi düşündüğünden değil.
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ayzer 9 yıl
önce $ ile getirirler.vergiyi üstüne koyduktan sonra iş değişir.$ ile getirdiklerini yuroya çevirir karını kdv sini yuroya göre hesaplarlar...yoksa 2500$ nasıl 8850tl olur..vergiyle ilgisi yok...
örn : sapphire hd5850 newegg.com/... = 329$ novabilgisayar.com/... = 372$
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The Force 9 yıl
Sık sık okuyorum Apple pahalı satar, onların taktiği bu gibi şeyler söyleniyor ancak Türkiyedeki fiyatların yurtdışı ile alakası yok! En ucuz Macbook Pro 1199$, En ucuz Macbook 999$, en ucuz iMac 1199$ ve en ucuz Mac Pro ise 2499$ (Amerikada), Avrupada ise bu fiyatlar kimi zaman 100$ aşağıya çekilip dolar yerine Euro amblemi koyulup satılıyor.
Türkiyedeki fiyatlara bakacak olursak işin rengi değişiyor. Bilkomun fiyatlandırma politikası ve ülkemizin vergi sistemi dolayısıyla en ucuz Macbook Pro 3794 TL, en ucuz Macbook 2532 TL, en ucuz iMac 4264 TL ve en ucuz Macpro 8843 TL!
Elbette %100 sağlıklı bir kıyasalama değil, detaylı araştırmakla vakit kaybetmedim. Ortada Apple'ın büyük bir kabahati yok fiyatları kontrol etmemek dışında. Avrupada sadece para birimi değiştirilerek satışı yapılabiliyorken bizde Amerikadan alınan malı Euroya çevirip üstüne KDV koyup sonra Türk Lirasına çevirince inanılmaz fiyatlar çıkıyor ortaya. Sıradan bir kullanıcı tabii ki yönelmez parası bol değilse. Ancak dediğim gibi Apple'ın politikası değildir bu gördüğünüz gibi. Biz sesimizi çıkartmadığımız sürece de alınabilir fiyatlara inecekmiş gibi görünmüyor Amerikada fiyatlar ne olursa olsun.
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Divinity 9 yıl
Komik fiyatlarla satıyorlar sırf fanatikleri var diye.
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warhazard 9 yıl
Arkadaş çok güzel yazmış da haberin kaynağı?
Gelen bilgilere göre nedir?
Hangi gelen bilgilere göre?
appleinsider.com/...
Haberin kaynağı burası. Ama onların da elinde kesin bir bilgi yok. Sadece yorum yapmışlar. Buradan bu yazıyı okuyup sanki kendi yorumuymuş gibi yazmak... Takdir sizin.
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KANUNI61 9 yıl
bazı arkadaşlar konuyu okumadan boş boş konuşuyorlar yok amd mobil platformda zayıfmış amd cok iyi olduğunu idda etmiyor 2011 icin AMD'nin Fusion işlemciden bahsediliyor yukarda Apple da amd nin kara kaşına kara gözüne hayrandeyildi
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