Apple, AMD işlemcilere geçiş yapabilir

Yıllar süren PowerPC macerasından sonra radikal bir kararla x86 platformuna geçiş yapan ve 2006 yılından bu yana ürünlerinde Intel işlemcilerini kullanan Apple, AMD'ye geçmeyi düşünüyor! Core i5 ve Core i7 işlemcili yeni nesil MacBook Pro modellerini geçtiğimiz günlerde lanse eden Apple, AMD alternatifini sadece düşünmekle kalmıyor, firmanın yeni nesil yonga seti çözümlerini laboratuvarlarında test ediyor. Peki nedir Apple'ı bu değişikliğe iten neden? AMD'nin güçlü olduğu bir dönemde Intel'i tercihe eden firmanın, AMD ile ilgili yeni planları ne olabilir ? İşte detaylar...

Apple güncel sistemlerinin tamamında Intel çözümlerini kullanıyor.

Apple'ın x86 platformuna geçme kararı verdiği dönem, AMD'nin en güçlü olduğu yıllara denk geliyor. Core 2 jenerasyonundan önce Pentium IV ailesiyle pazarda olan Intel, hem performans hem de fiyatlandırma açısından AMD Athlon ailesiyle rekabet etmekte bir takım sıkıntılar yaşıyordu. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Apple, o dönemde tercihini Intel'den yana kullanmış ve sistemlerinde Intel işlemcilerine yer vermeye başlamıştı. Açıklanan bilgilere göre bu durumun arkasında yatan temel neden, Intel'in gelecek planlarını herkesten önce Apple'a açıklamış olmasıydı.

Pentium IV işlemcilerinde yaşanan sıkıntıları Core 2 jenerasyonuyle geride bırakan ve 2006 yılında lanse ettiği çift çekirdekli Core 2 Duo işlemcileri ve ardından gelen yeni modellerle peformans liderliğini o günden bu yana elinde bulunduran Intel, hem masaüstü hem de dizüstü sistemlerinde Apple'ın en büyük iş ortağı olmayı başardı. En büyüğü diyoruz zira Apple, Intel işlemcili sistemlerinde gelişmiş grafik özelliklerin sahip ipsetleri için Nvidia ile de çalışıyordu. Ancak lisans problemlerinden ötürü Nvidia'nın çipset hazırlayamaz duruma gelmesi, işlerin rengini değiştirebilir.

Apple, 2011 model Mac sistemlerinde AMD işlemci kullanabilir.

Çipset seçeneklerinin sınırlı olmasından dolayı yeni nesil sistemlerin özellikle baz versiyonlarında ekran kartı olarak, Intel'in sınırlı özelliklere sahip entegre çözümlerini kullanmak zorunda kalan Apple için AMD düşüncesinin oluşmasındaki tek neden bu değil elbette. Gelen bilgilere göre, aynı 2006 öncesinde Apple-Intel görüşmelerinde olduğu gibi yapılan yeni bir AMD-Apple görüşmesinde AMD'nin yol haritasındaki yenilikleri ve gelecek planlarını Apple ile paylaştığı belirtiliyor. Peki Apple, AMD'nin Fusion işlemci örneklerini satmaya başladığı müşterilerden biri olabilir mi ?

Önümüzdeki yıl AMD'nin firma tarihindeki en önemli gelişmelerine gebe olacak. Daha önce görmediğimiz kadar çok sayıda yeniliği 2011 yılı için planlayan AMD, bir yandan ilk defa 2006 yılında telaffuz ettiği Fusion işlemcilerini satışa sunacak, öte yandan çalışmaları 2005 öncesine kadar giden Bulldozer kod adlı yeni nesil işlemci mimarisini endüstrinin beğenisine sunacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak yeni nesil işlemci çözümlerinden Fusion işlemci ailesi, olası bir Apple-AMD birlikteliği açısından kilit rol üstlenecek en önemli gelişmelerden biri olarak gösteriliyor.

AMD'nin güncel yol haritası.

Mevcut Phenom II işlemcilerinden farklı olarak bir takım değişikliklere tabii tutulmuş daha güncel Phenom II tasarımını DirectX 11 destekli GPU ile harmanlayan Fusion işlemci ailesinin, grafik yetenekleri ve video performansı açısından rakipsiz olacağı iddia ediliyor. İşte bu gelişme Apple'ın, AMD'yi yeniden gündemine almasındaki en önemli nedenlerden biri olarak gösteriliyor. üzerinde durulan bir diğer önemli gelişme ise Apple'ın, Intel'e gözdağı vermek istemesi. çünkü Apple'ın, Intel'deki 32nm işlemci kıtlığından ve zayıf IGP zorunluluğundan memnun olmadığı düşünülüyor.

Henüz resmi herhangi bir açıklama olmadığı için Apple-AMD birlikteliği hakkında çok sayıda iddianın ortaya atılacağını tahmin etmek pekte zor olmasa gerek. Hali hazırda ATi ekran kartlarını sistemlerinde kullanan Apple'ın 2011 için nasıl bir planlama içerisinde olduğu zaman gösterecek.