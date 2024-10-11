Qualcomm, çiplerindeki açığı kullanarak Android telefonların hedef alındığını doğruladı

Birçok Qualcomm çipinde açık tespit edildi
Güvenlik açığı, Qualcomm tarafından üretilen 64 yongayı etkiledi. Bunlar arasında Samsung Galaxy S22 Ultra, OnePlus 10 Pro, Sony Xperia 1 IV, Oppo Find X5 Pro, Honor Magic4 Pro, Xiaomi 12 gibi amiral gemisi cihazlarda kullanılan Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi de yer alıyor. Listede ayrıca Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı için kullanılan Snapdragon modemler ve FastConnect modülleri de bulunuyor.
Şirketin sözcüsü, Qualcomm'un hali hazırda bir yama yayınladığını ancak bu yamayı müşterilerine sunmanın akıllı telefon üreticilerinin insiyatifinde olduğunu belirtti. Amnesty International'ın Güvenlik Laboratuvarı, Google Tehdit Analiz Grubu'nun sorunun ciddi olduğu yönündeki değerlendirmesini doğruladı.
Amnesty sözcüsü, güvenlik açığının kimin sorumlu olduğu ve kimin bunu istismar etmiş olabileceği konusundaki kapsamlı araştırmanın yakında yayınlanacağını söyledi. Google ve Amnesty gibi kuruluşların yürüttüğü soruşturmalar, siber saldırının geniş bir kullanıcı grubunu hedeflemek yerine belirli bireyleri hedef almış olabileceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...