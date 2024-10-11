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    Qualcomm, çiplerindeki açığı kullanarak Android telefonların hedef alındığını doğruladı

    Qualcomm, hackerların bazı Android telefonlarda yeni bir açık bularak, bu açıktan faydalandığını doğruladı. Şirket, birçok çipinde bulunan açık için yama yayınladığını açıkladı.
    Qualcomm, Android telefonlarda güvenlik açığı olduğunu doğruladı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm bu hafta, hackerların bazı Android telefonlarda yeni bir açık bularak, bu açıktan faydalandığını doğruladı. Açık, dünya çapında milyonlarca Android akıllı telefonda kullanılan düzinelerce yonga setinde bulundu. Şirket ayrıca geçen ay üreticilere bir yama gönderildiğini açıkladı ve saldırıyı sınırlı ve hedefli bir kötüye kullanma olarak nitelendirdi.

    Birçok Qualcomm çipinde açık tespit edildi

    Güvenlik açığı, Qualcomm tarafından üretilen 64 yongayı etkiledi. Bunlar arasında Samsung Galaxy S22 Ultra, OnePlus 10 Pro, Sony Xperia 1 IV, Oppo Find X5 Pro, Honor Magic4 Pro, Xiaomi 12 gibi amiral gemisi cihazlarda kullanılan Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi de yer alıyor. Listede ayrıca Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı için kullanılan Snapdragon modemler ve FastConnect modülleri de bulunuyor.

    Şirketin sözcüsü, Qualcomm'un hali hazırda bir yama yayınladığını ancak bu yamayı müşterilerine sunmanın akıllı telefon üreticilerinin insiyatifinde olduğunu belirtti. Amnesty International'ın Güvenlik Laboratuvarı, Google Tehdit Analiz Grubu'nun sorunun ciddi olduğu yönündeki değerlendirmesini doğruladı.

    Amnesty sözcüsü, güvenlik açığının kimin sorumlu olduğu ve kimin bunu istismar etmiş olabileceği konusundaki kapsamlı araştırmanın yakında yayınlanacağını söyledi. Google ve Amnesty gibi kuruluşların yürüttüğü soruşturmalar, siber saldırının geniş bir kullanıcı grubunu hedeflemek yerine belirli bireyleri hedef almış olabileceğini gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 6 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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