Qualcomm, çiplerindeki açığı kullanarak Android telefonların hedef alındığını doğruladı

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Tam Boyutta Gör Qualcomm bu hafta, hackerların bazı Android telefonlarda yeni bir açık bularak, bu açıktan faydalandığını doğruladı. Açık, dünya çapında milyonlarca Android akıllı telefonda kullanılan düzinelerce yonga setinde bulundu. Şirket ayrıca geçen ay üreticilere bir yama gönderildiğini açıkladı ve saldırıyı sınırlı ve hedefli bir kötüye kullanma olarak nitelendirdi.

Birçok Qualcomm çipinde açık tespit edildi

Güvenlik açığı, Qualcomm tarafından üretilen 64 yongayı etkiledi. Bunlar arasında Samsung Galaxy S22 Ultra, OnePlus 10 Pro, Sony Xperia 1 IV, Oppo Find X5 Pro, Honor Magic4 Pro, Xiaomi 12 gibi amiral gemisi cihazlarda kullanılan Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi de yer alıyor. Listede ayrıca Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı için kullanılan Snapdragon modemler ve FastConnect modülleri de bulunuyor.

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Şirketin sözcüsü, Qualcomm'un hali hazırda bir yama yayınladığını ancak bu yamayı müşterilerine sunmanın akıllı telefon üreticilerinin insiyatifinde olduğunu belirtti. Amnesty International'ın Güvenlik Laboratuvarı, Google Tehdit Analiz Grubu'nun sorunun ciddi olduğu yönündeki değerlendirmesini doğruladı.

Amnesty sözcüsü, güvenlik açığının kimin sorumlu olduğu ve kimin bunu istismar etmiş olabileceği konusundaki kapsamlı araştırmanın yakında yayınlanacağını söyledi. Google ve Amnesty gibi kuruluşların yürüttüğü soruşturmalar, siber saldırının geniş bir kullanıcı grubunu hedeflemek yerine belirli bireyleri hedef almış olabileceğini gösteriyor.

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Qualcomm, Android telefonlarda güvenlik açığı olduğunu doğruladı