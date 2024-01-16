RTX 4070 SUPER için performans kıyaslamaları çıktı: İşte sonuçlar

RTX 4070 SUPER 3DMark'ta test edildi
Hatırlayacak olursak RTX 4070 SUPER, RTX 40 SUPER ailesindeki en büyük yükseltmelerden biri konumunda. Ekran kartı, 7.168 CUDA çekirdeği, 36MB L2 önbellek, 192 bit veriyolu ve 21Gbps 12GB GDDR6X bellekle geliyor. Bu konfigürasyonda ise 504 GB/sn bant genişliği söz konusu. Ayrıca 1.980MHz temel, 2.475MHz arttırılmış saat hızı ve 220W TGP'ye sahip.
Ekran kartındaki bir diğer yükseltme ise AI tarafında. RTX 4070 SUPER, 56 RT Çekirdeği (3.nesil) ve 224 Tensor Çekirdeği (4.nesil) ile geliyor. Ufak bir kıyaslama yaparsak, RTX 4070'in 46 RT ve 184 Tensor çekirdeğine sahip olduğunu hatırlatalım.
Kaçıranlar için RTX 4070 SUPER'in 17 Ocak'ta piyasaya çıkması bekleniyor. Aynı gün Nvidia, kartlar üzerindeki tüm ambargoyu kaldıracak. Bu noktada RTX 4070 Ti modelinin aşamalı olarak raflardan kalkacağını belirtmekte fayda var. RTX 4070 ise üretimde kalmaya devam edecek. Ancak RTX 4070 SUPER'in benzer fiyatla satışa çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.