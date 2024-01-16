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    RTX 4070 SUPER için performans kıyaslamaları çıktı: İşte sonuçlar

    GeForce RTX 40 SUPER serisi ekran kartlarından ilk sonuçlar paylaşılmaya başladı. Peki serinin giriş modeli RTX 4070 SUPER, neler sunuyor? İşte 3DMark'tan alınan sonuçlar...
    RTX 4070 SUPER için performans kıyaslamaları çıktı: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Nvidia, CES 2024 kapsamında düzenlediği etkinlikte RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4080 SUPER olmak üzere yeni SUPER serisi ekran kartlarını duyurdu. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, RTX 4070 SUPER'den ilk kıyaslamalar paylaşılmaya başladı. Peki SUPER modeli, yerini alacağı RTX 4070'e karşı neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

    RTX 4070 SUPER 3DMark'ta test edildi 

    Hatırlayacak olursak RTX 4070 SUPER, RTX 40 SUPER ailesindeki en büyük yükseltmelerden biri konumunda. Ekran kartı, 7.168 CUDA çekirdeği, 36MB L2 önbellek, 192 bit veriyolu ve 21Gbps 12GB GDDR6X bellekle geliyor. Bu konfigürasyonda ise 504 GB/sn bant genişliği söz konusu. Ayrıca 1.980MHz temel, 2.475MHz arttırılmış saat hızı ve 220W TGP'ye sahip.

    Ekran kartındaki bir diğer yükseltme ise AI tarafında. RTX 4070 SUPER, 56 RT Çekirdeği (3.nesil) ve 224 Tensor Çekirdeği (4.nesil) ile geliyor. Ufak bir kıyaslama yaparsak, RTX 4070'in 46 RT ve 184 Tensor çekirdeğine sahip olduğunu hatırlatalım. 

    RTX 4070 SUPER için performans kıyaslamaları çıktı: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Kıyaslama sonuçlarına gelirsek RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti'den ortalama yüzde 7 oranında daha yavaş. Ancak okları RTX 4070'e çevirirsek, yüzde 18 oranında daha iyi performans gösteriyor. Kısaca SUPER modeli, yerini alacağı RTX 4070'ten yüzde 15 ila 19 oranında daha hızlı diyebiliriz. Ti sürümünden ise yüzde 5 ila 8 seviyesinde geri kalıyor.

    Kaçıranlar için RTX 4070 SUPER'in 17 Ocak'ta piyasaya çıkması bekleniyor. Aynı gün Nvidia, kartlar üzerindeki tüm ambargoyu kaldıracak. Bu noktada RTX 4070 Ti modelinin aşamalı olarak raflardan kalkacağını belirtmekte fayda var. RTX 4070 ise üretimde kalmaya devam edecek. Ancak RTX 4070 SUPER'in benzer fiyatla satışa çıkması bekleniyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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