Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Nvidia, CES 2024 kapsamında düzenlediği etkinlikte RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4080 SUPER olmak üzere yeni SUPER serisi ekran kartlarını duyurdu. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, RTX 4070 SUPER'den ilk kıyaslamalar paylaşılmaya başladı. Peki SUPER modeli, yerini alacağı RTX 4070'e karşı neler sunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

RTX 4070 SUPER 3DMark'ta test edildi

Hatırlayacak olursak RTX 4070 SUPER, RTX 40 SUPER ailesindeki en büyük yükseltmelerden biri konumunda. Ekran kartı, 7.168 CUDA çekirdeği, 36MB L2 önbellek, 192 bit veriyolu ve 21Gbps 12GB GDDR6X bellekle geliyor. Bu konfigürasyonda ise 504 GB/sn bant genişliği söz konusu. Ayrıca 1.980MHz temel, 2.475MHz arttırılmış saat hızı ve 220W TGP'ye sahip.

Ekran kartındaki bir diğer yükseltme ise AI tarafında. RTX 4070 SUPER, 56 RT Çekirdeği (3.nesil) ve 224 Tensor Çekirdeği (4.nesil) ile geliyor. Ufak bir kıyaslama yaparsak, RTX 4070'in 46 RT ve 184 Tensor çekirdeğine sahip olduğunu hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Kıyaslama sonuçlarına gelirsek RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti'den ortalama yüzde 7 oranında daha yavaş. Ancak okları RTX 4070'e çevirirsek, yüzde 18 oranında daha iyi performans gösteriyor. Kısaca SUPER modeli, yerini alacağı RTX 4070'ten yüzde 15 ila 19 oranında daha hızlı diyebiliriz. Ti sürümünden ise yüzde 5 ila 8 seviyesinde geri kalıyor.

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Kaçıranlar için RTX 4070 SUPER'in 17 Ocak'ta piyasaya çıkması bekleniyor. Aynı gün Nvidia, kartlar üzerindeki tüm ambargoyu kaldıracak. Bu noktada RTX 4070 Ti modelinin aşamalı olarak raflardan kalkacağını belirtmekte fayda var. RTX 4070 ise üretimde kalmaya devam edecek. Ancak RTX 4070 SUPER'in benzer fiyatla satışa çıkması bekleniyor.

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RTX 4070 SUPER için performans kıyaslamaları çıktı: İşte sonuçlar