Apple, dünyanın en değerli şirketi konumunu petrol devi Saudi Aramco'ya kaptırdı

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Bloomberg'in yayınladığı rapora göre Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco'nun piyasa değeri, ABD şirketi Apple'ı geride bırakarak Saudi Aramco'yu gezegendeki en değerli şirket haline getirdi.

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Rapora göre, ulusal petrol şirketinin piyasa değeri 2.43 trilyon dolara yükseldi. Apple hisseleri ise Çarşamba günü yaklaşık %5 düşüşle 146,50 dolara geriledi ve yıl başından bu yana yaklaşık %20 düşüş gösterdi. Böylece Apple'ın piyasa değeri de 2.37 trilyon dolara düştü. Analistler, teknoloji şirketlerinin hisselerinin (özellikle Apple) enflasyon endişeleri ve agresif ABD Merkez Bankası (FED) kararları nedeniyle düştüğü görüşündeler.

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Bloomberg'e göre bu süreçte tedarik zinciri kısıtlamaları da önemli bir rol oynadı. 2022'nin başında, Apple'ın piyasa değeri 3 trilyon dolardı, Aramco'dan yaklaşık 1 trilyon dolar daha fazla. Ancak o zamandan beri teknoloji şirketinin hisseleri neredeyse %20 düşerken, petrol şirketinin hisseleri ise %28 artış gösterdi.

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