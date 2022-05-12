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    Apple, dünyanın en değerli şirketi konumunu petrol devi Saudi Aramco'ya kaptırdı

    Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, teknoloji devi Apple'ı geride bırakarak sermaye büyüklüğü açısından dünyanın en değerli şirketi oldu.      
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    Apple, artık dünyanın en değerli şirketi değil
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    Bloomberg'in yayınladığı rapora göre Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco'nun piyasa değeri, ABD şirketi Apple'ı geride bırakarak Saudi Aramco'yu gezegendeki en değerli şirket haline getirdi.

    Teknoloji şirketleri gelir kaybı yaşadı

    Rapora göre, ulusal petrol şirketinin piyasa değeri 2.43 trilyon dolara yükseldi. Apple hisseleri ise Çarşamba günü yaklaşık %5 düşüşle 146,50 dolara geriledi ve yıl başından bu yana yaklaşık %20 düşüş gösterdi. Böylece Apple'ın piyasa değeri de 2.37 trilyon dolara düştü. Analistler, teknoloji şirketlerinin hisselerinin (özellikle Apple) enflasyon endişeleri ve agresif ABD Merkez Bankası (FED) kararları nedeniyle düştüğü görüşündeler.

    Apple, artık dünyanın en değerli şirketi değil
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    Bloomberg'e göre bu süreçte tedarik zinciri kısıtlamaları da önemli bir rol oynadı. 2022'nin başında, Apple'ın piyasa değeri 3 trilyon dolardı, Aramco'dan yaklaşık 1 trilyon dolar daha fazla. Ancak o zamandan beri teknoloji şirketinin hisseleri neredeyse %20 düşerken, petrol şirketinin hisseleri ise %28 artış gösterdi.

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