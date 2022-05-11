Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TSMC'nin çip üretim maliyetleri artıyor: Elektronik ürünlere zam yolda

    Tayvanlı çip üreticisi TSMC, artan maliyetleri gerekçe göstererek müşterilerini 2021'den bu yana ikinci fiyat artışı konusunda uyardı.                           
    2

    TSMC'nin çip üretim maliyetleri artıyor
    Tam Boyutta Gör

    Enflasyondaki küresel artış, özellikle bu yıl ürün maliyetlerinin de sürekli artmasına neden oluyor. Son yıllarda ürün ve hizmet maliyetlerinde gözle görülür bir artışın olduğu sektörlerden biri de mikroişlemciler ve elektronik pazarı haline gelmiş durumda. Yakın gelecekte de bu alandaki ürün maliyetlerini düşürecek bir gelişme olmayacak gibi görünüyor.

    Nikkei Asia, dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC'nin müşterilerine, artan maliyetleri gerekçe göstererek fiyat yükseltme planlarını bildirdiğini yazdı. Bunun nedeni ise artan enflasyon, hammadde fiyatlarındaki artış ve şirketin üretimi artırma planlarından kaynaklanan endişeler olarak gösteriliyor.

    Çip fiyatlarında %5 ila %8 artış olacak

    Rapora göre, fiyat artışının teknolojik sürece bağlı olarak %5 ila %8 arasında olması bekleniyor. Yeni tarifeler 2023'ün başından itibaren yürürlüğe girecek. Böylece, TSMC müşterilerinin yeni fiyat listesini gözden geçirmek ve muhtemelen siparişlerde ayarlamalar yapmak için zamanları olacak.

    TSMC'nin çip üretim maliyetleri artıyor
    Tam Boyutta Gör

    TSMC tesislerinde üretilen çiplerinin maliyetindeki artış, akıllı telefonlar, PC bileşenleri, otomotiv, sunucu ürünleri ve diğer elektronik ürünlerin küresel fiyatlarını da doğrudan etkileyecek. Ancak fiyatların ne kadar artacağını ise önümüzdeki süreçte göreceğiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

    Profil resmi
    Bloodin 2 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

    Profil resmi
    daysleeperxp 3 gün önce

    Sınıra lazım bundan

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 5 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Note 20
    Samsung Galaxy Note 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN517-52
    Acer Nitro 5 AN517-52
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız