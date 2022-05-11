TSMC'nin çip üretim maliyetleri artıyor: Elektronik ürünlere zam yolda

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Enflasyondaki küresel artış, özellikle bu yıl ürün maliyetlerinin de sürekli artmasına neden oluyor. Son yıllarda ürün ve hizmet maliyetlerinde gözle görülür bir artışın olduğu sektörlerden biri de mikroişlemciler ve elektronik pazarı haline gelmiş durumda. Yakın gelecekte de bu alandaki ürün maliyetlerini düşürecek bir gelişme olmayacak gibi görünüyor.

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Nikkei Asia, dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC'nin müşterilerine, artan maliyetleri gerekçe göstererek fiyat yükseltme planlarını bildirdiğini yazdı. Bunun nedeni ise artan enflasyon, hammadde fiyatlarındaki artış ve şirketin üretimi artırma planlarından kaynaklanan endişeler olarak gösteriliyor.

Çip fiyatlarında %5 ila %8 artış olacak

Rapora göre, fiyat artışının teknolojik sürece bağlı olarak %5 ila %8 arasında olması bekleniyor. Yeni tarifeler 2023'ün başından itibaren yürürlüğe girecek. Böylece, TSMC müşterilerinin yeni fiyat listesini gözden geçirmek ve muhtemelen siparişlerde ayarlamalar yapmak için zamanları olacak.

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TSMC tesislerinde üretilen çiplerinin maliyetindeki artış, akıllı telefonlar, PC bileşenleri, otomotiv, sunucu ürünleri ve diğer elektronik ürünlerin küresel fiyatlarını da doğrudan etkileyecek. Ancak fiyatların ne kadar artacağını ise önümüzdeki süreçte göreceğiz.

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