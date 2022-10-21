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    Anlık Bildirim

    Apple bu yıl 10 milyon iPhone 14 Plus satışına ulaşmaya çalışacak

    Apple'ın kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü iPhone 14 Plus tüketicilerden pek ilgi görmüyor. Şirket üretimini azalttığı modelle ilgili satış hedefini de revize etti.
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    Apple bu yıl 10 milyon iPhone 14 Plus satışına ulaşmaya çalışacak Tam Boyutta Gör
    Görünüşe bakılırsa iPhone 14 Plus satışları Apple'ın beklediğinden gerçekten çok uzak. Öyle ki şirketin düşük satış performansı nedeniyle modelin üretimini yüzde 40 oranında azalttığına yönelik bilgiler gelmişti. Şimdi ise Apple'ın cihazla ilgili planlarını revize ettiği bildiriliyor.

    DigiTimes'ın raporuna göre şirket yıl sonuna kadar sadece 10 milyon iPhone 14 Plus satmayı hedefliyor. Maalesef Apple'ın ilk etaptaki planlarının ne olduğunu bilmiyoruz, yalnızca rakamın 10 milyona düşürüldüğüne yönelik bilgi var. Buna karşın iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in başarısı Apple'ın elini rahatlatıyor.

    Apple bu yıl 10 milyon iPhone 14 Plus satışına ulaşmaya çalışacak Tam Boyutta Gör

    90 milyon yeni iPhone hedefi sürüyor

    Apple daha önce üretim hacmini yıl sonuna kadar 90 milyon akıllı telefondan 96 milyona çıkarma konusunda fikrini değiştirmiş olsa da, 90 milyon hedefi geçerliliğini koruyor. Gidişata bakılırsa iPhone 14 Plus'ın zayıf satışları bu hedefin gerçekleşmesine engel olmayacak.

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

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    necoinside 1 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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