Tam Boyutta Gör Görünüşe bakılırsa iPhone 14 Plus satışları Apple'ın beklediğinden gerçekten çok uzak. Öyle ki şirketin düşük satış performansı nedeniyle modelin üretimini yüzde 40 oranında azalttığına yönelik bilgiler gelmişti. Şimdi ise Apple'ın cihazla ilgili planlarını revize ettiği bildiriliyor.

Apple iPhone 14 Plus üretimi için azaltma kararı aldı 2 gün önce eklendi

DigiTimes'ın raporuna göre şirket yıl sonuna kadar sadece 10 milyon iPhone 14 Plus satmayı hedefliyor. Maalesef Apple'ın ilk etaptaki planlarının ne olduğunu bilmiyoruz, yalnızca rakamın 10 milyona düşürüldüğüne yönelik bilgi var. Buna karşın iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in başarısı Apple'ın elini rahatlatıyor.

Tam Boyutta Gör

90 milyon yeni iPhone hedefi sürüyor

Apple daha önce üretim hacmini yıl sonuna kadar 90 milyon akıllı telefondan 96 milyona çıkarma konusunda fikrini değiştirmiş olsa da, 90 milyon hedefi geçerliliğini koruyor. Gidişata bakılırsa iPhone 14 Plus'ın zayıf satışları bu hedefin gerçekleşmesine engel olmayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple bu yıl 10 milyon iPhone 14 Plus satışına ulaşmaya çalışacak