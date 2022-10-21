Apple bu yıl 10 milyon iPhone 14 Plus satışına ulaşmaya çalışacak

DigiTimes'ın raporuna göre şirket yıl sonuna kadar sadece 10 milyon iPhone 14 Plus satmayı hedefliyor. Maalesef Apple'ın ilk etaptaki planlarının ne olduğunu bilmiyoruz, yalnızca rakamın 10 milyona düşürüldüğüne yönelik bilgi var. Buna karşın iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in başarısı Apple'ın elini rahatlatıyor.
90 milyon yeni iPhone hedefi sürüyor
Apple daha önce üretim hacmini yıl sonuna kadar 90 milyon akıllı telefondan 96 milyona çıkarma konusunda fikrini değiştirmiş olsa da, 90 milyon hedefi geçerliliğini koruyor. Gidişata bakılırsa iPhone 14 Plus'ın zayıf satışları bu hedefin gerçekleşmesine engel olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.