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    Apple, iPhone 14 Plus üretimini azalttı!

    iPhone 14 ve iPhone 14 Plus satışlarının hayal kırıklığı yaratması Apple'ı bu iki model için yeni bir pazarlama stratejisi üretmeye zorladı. Bu mecburiyetin ilk acı reçetesi ortaya çıktı.
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    iPhone 14 Plus Tam Boyutta Gör
    1 ay önce iPhone 14'ün üretim adedini azaltma kararı alan Apple şimdi de iPhone 14 Plus için aynı planı devreye soktu. Birçok kişi Amerikan teknoloji şirketinin iPhone 12'den sonra tasarım ve performans anlamında bir düşüş yaşadığını düşünüyor.

     

    Apple iPhone 14 Plus üretimi için azaltma kararı aldı

    Son günlerde iPhone 14 Pro'dan elde edilen veriler bu model için işlerin yolunda gittiğini gösterse de diğer iPhone 14 modelleri arzu edilen sonuçları elde edemiyor. Apple'ın toplamda 90 milyon adet iPhone 14 modeli üretme stratejisi sekteye uğradı.

    Apple, Çin'de kendisine ait olan bazı üretim merkezlerine iPhone 14 Plus'ın üretimini azaltma emri verdi. Bu talebe ek olarak en az bir Apple üretim merkezine de şu emir verildi: "iPhone 14 Plus bileşenlerinin üretimini derhal askıya alın."

    iPhone 14 Plus Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının küresel çapta ticari anlamda zayıflaması ve bu yılın üçüncü çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatlarının yıllık bazda yüzde 9 oranında azalması bu firmayı da çok etkiledi.

    7 Eylül 2022 tarihinde piyasaya sürülen iPhone 14 Plus, Apple'ın beklentilerini karşılayamamaya devam edecek gibi duruyor. iPhone 14 serisinin toplam sevkiyatı geçen yılın aynı dönemindeki iPhone 13 serisinin toplam sevkiyatından daha az olabilme riskini taşıyor.

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