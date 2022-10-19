Apple, iPhone 14 Plus üretimini azalttı!

Apple iPhone 14 Plus üretimi için azaltma kararı aldı
Son günlerde iPhone 14 Pro'dan elde edilen veriler bu model için işlerin yolunda gittiğini gösterse de diğer iPhone 14 modelleri arzu edilen sonuçları elde edemiyor. Apple'ın toplamda 90 milyon adet iPhone 14 modeli üretme stratejisi sekteye uğradı.
Apple, Çin'de kendisine ait olan bazı üretim merkezlerine iPhone 14 Plus'ın üretimini azaltma emri verdi. Bu talebe ek olarak en az bir Apple üretim merkezine de şu emir verildi: "iPhone 14 Plus bileşenlerinin üretimini derhal askıya alın."
7 Eylül 2022 tarihinde piyasaya sürülen iPhone 14 Plus, Apple'ın beklentilerini karşılayamamaya devam edecek gibi duruyor. iPhone 14 serisinin toplam sevkiyatı geçen yılın aynı dönemindeki iPhone 13 serisinin toplam sevkiyatından daha az olabilme riskini taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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