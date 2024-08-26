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    iPhone 16'nın çıkışıyla Apple'ın satıştan kaldırması beklenen cihazlar

    Apple, yakında iPhone 16 serisini tanıtacak. Her yıl olduğu gibi yeni iPhone modellerinin tanıtılmasıyla birlikte birkaç cihaz Apple Store'dan kaldırılacak.     
    iPhone 16 çıkışıyla satıştan kalkacak Apple cihazlar Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 16 etkinliğini 10 Eylül’de gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu etkinlikte iPhone 16 ile birlikte yeni AirPods ve Apple Watch modelleri tanıtılacak. Yeni cihazların tanıtılmasıyla birlikte eski cihazlardan bazıları Apple Store üzerinden kaldırılacak. Bu, Apple’ın artık bu cihazları resmî olarak satmayacağı, yalnızca online veya teknoloji perakende mağazalarında bulabileceğiniz anlamına geliyor. Peki, iPhone 16 çıkışıyla hangi cihazlar satıştan kaldırlacak?

    iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max

    iPhone 15 Pro & 15 Pro Max Tam Boyutta Gör
    iPhone XS ve XR modellerinden beri Apple, tanıtıldıktan sadece bir yıl sonra Pro’ların üretimini durduruyor. Apple, Pro’larda dahi önceki nesle kıyasla çok büyük tasarımsal ve donanımsal yenilik sunmadığından kullanıcıları yeni modellere veya daha uygun fiyatlı ama çok daha düşük donanımlı modelleri satın almaya yönlendiriyor. Bu gelenek bu yıl da değişmeyecek. iPhone 16 Pro’ların tanıtılmasıyla titanyum tasarımlı ilk iPhone’lar (iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max) veda edeceğiz.

    iPhone 14 Plus

    iPhone 14 Plus Tam Boyutta Gör
    iPhone 14 Plus, çok fazla tutmayan iPhone 13 mini ve iPhone 12 mini’nin ardından gelen Apple’ın ilk giriş seviye büyük boyutlu iPhone’uydu. iPhone Pro ile aynı büyük ekran ve uzun pil ömrünü daha uygun fiyata sunan bir modeldi. Apple, geçen yıl Eylül ayında iPhone 13’ü satmaya devam ederken iPhone 13 mini’yi satıştan kaldırdı. Bu yıl da iPhone 14 Plus’ın satıştan kaldırılması, iPhone 14’ün biraz daha uzun süre piyasaya kalmasını bekleyebiliriz.

    iPhone 13

    iPhone 13 Tam Boyutta Gör
    iPhone 13, 2021’de daha uzun pil ömrü, yeni kamera sistemi, daha küçük çentik gibi bir dizi iyileştirmeyle geldi. Cihaz üçüncü yılına giriyor ve Apple’ın sitesinde satışta olan en eski iPhone olmaya devam ediyor. Tarih tekerrür ederse, iPhone 13 de satıştan kaldırılacak ve iPhone SE 4 çıkana kadar yerini iPhone 14 koruyacak.

    Apple Watch Series 9, Watch Ultra 2 ve SE 2

    Apple Watch Series 9 & Watch Ultra 2 Tam Boyutta Gör
    Apple Eylül etkinliğinde üç Apple Watch modelinin de yenilenmesi bekleniyor. Apple Watch Series 10’un daha büyük ekran, daha ince kasa ve yeni yonga setiyle gelmesi bekleniyor. Apple Watch Ultra 3’de tasarım anlamında değişiklik beklenmezken, Apple’ın Watch SE 3’te plastik kasaya geçeceği söyleniyor. Tüm Apple Watch’lar güncellenirse, Apple büyük ihtimalle mevcut Series 9, Ultra 2 ve SE 2 modellerinin satışını durduracak.

    AirPods 2 ve AirPods 3

    AirPods 2. nesil & AirPods 3. nesil Tam Boyutta Gör
    AirPods 3. nesil, 2021'de uzamsal ses, daha iyi ses kalitesi ve diğer özelliklerle tanıtılmış olsa da Apple, AirPods 2'yi hala ürün gamında tutuyor. Ancak, bunun yakında değişeceği açık. Önümüzdeki ay, AirPods 4'ün iki yeni versiyonu bekleniyor; AirPods 2'nin yerini alacak giriş seviyesi bir model ve AirPods 3'ün yerini alacak orta seviye bir model. Orta seviye modelin hâlâ satışta olan AirPods 2'nin aksine gürültü engelleme özelliğine sahip olması bekleniyor. Bu iki AirPods modelinin de tanıtılmasıyla AirPods 2 ve AirPods 3, satıştan kalkabilir.

    iPhone 16 ne zaman tanıtılacak?

    Apple'ın iPhone 16 serisini 10 Eylül'de tanıtacağı söyleniyor. iPhone 16 lansman tarihi henüz resmî olarak duyurulmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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