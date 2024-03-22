Amazon'da iPhone 14 Plus indirimde!

- Amazon'da Günün Öne Çıkan Flaş İndirimleri
- Her gün yenilenen Flaş Fırsatlar
- Alışverişlerin %5’i iade
- Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
- Bahar Fırsatları Banka Kampanyaları
- İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatları takip edin!
- Yorumlar
Amazon'da Günün Öne Çıkan Flaş İndirimleri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yale YLFB/200/EB1 Yüksek Güvenlikli Parmak İzli Laptop Tipi Motorlu Kasa
-
-
-
-
-
-
-
-
Kütahya Porselen Bone Mare 12 Kişilik 56 Parça Yemek Takımı Platin 1205320
-
-
Maxi-Cosi Adorra2 Çift Yönlü Seyahat Sistem Bebek Arabası, Essential Graphite
-
Her gün yenilenen Flaş Fırsatlar
Kampanya dönemi boyunca uzun süreli indirimlere ek olarak belirli ürünlerde kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatlar olacak. Flaş Fırsatlar her gün belirli saatlerde yenileniyor.
Alışverişlerin %5’i iade
Amazon Prime üyelerine Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde her alışverişte maksimum 20 TL, 9 Nisan'a kadar maksimum 400 TL olmak üzere alışverişlerinizin %5'i kadar Amazon bakiyesi hediye ediliyor.
Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
11-26 Mart tarihlerinde satın aldığınız "Prime’a Özel Fırsat" ürünlerinin fiyatı 26 Mart’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse, aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek. İade için herhangi bir talep oluşturmaya gerek yok. Amazon, kampanya sonrasında otomatik olarak Amazon Bakiyesi olarak iadenizi gerçekleştirecek.
Bahar Fırsatları Banka Kampanyaları
İş Bankası: ‘Şimdi Al Sonra Öde’ kampanyası ile tüm Amazon.com.tr müşterileri, 30 Mart’a kadar Türkiye İş Bankası Maximum ve Maximiles kartlarıyla yapacakları 1000 TL ve üzerindeki alışverişlerinde ister peşin fiyatına 9 taksitle, ister şimdi alıp 3 ay sonra peşin fiyatına 3 taksitle ödeme kolaylığından faydalanabilecekler.
16 Mart – 15 Nisan 2024 tarihleri arasında Amazon.com.tr üzerinden tek seferde yapılacak 2.000 TL ve üzeri alışverişlerde 200 TL Maxipuan, toplamda 1.000 TL’ye varan Maxipuan hediye edilecektir. ( bunun iletişimine 16 Mart sonrası başlamanız gerekmektedir. )
Yapı Kredi Bankası: 1-15 Mart 2024 tarihleri arasında Amazon.com.tr üzerinden tek seferde yapılacak 1.000 TL ve üzeri peşin ve taksitli alışverişlere 100 TL, 2.000 TL ve üzeri alışverişlere 200 TL Worldpuan hediye edilecektir.
İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatları takip edin!
İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatlar'daki şu konuları takip edebilirsiniz:
- Amazon Türkiye İndirimleri Ana Konu
- Amazon Türkiye Sadece İndirimli Ürün ve Fırsat Paylaşımları
- Notebook ve Masaüstü Bilgisayar İndirimleri Ana Konu
- Bilgisayar Parçaları ve Bilgisayar Aksesuarları İndirimleri Ana Konu
- 65 İnç ve Üzeri Büyük Ekranlı TV İndirimleri Ana Konu
- İndirimli USB Kablolar Ana Konu
- Kadın Giyim ve Aksesuar İndirimleri Ana Konu
- Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Ana Konu
- Bebek İhtiyaçları için Sıcak Fırsatlar
- Kamp ve Outdoor Ürünleri Ana Konu
- Spor Ekipmanları ve Sporcu Ürünleri İndirimleri Ana Konu
- LEGO Fırsatları Ana Konu
DH Sıcak Fırsatlar resmi WhatsApp kanalımıza katılarak fırsatları anında yakalayabilirsiniz:
DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp KanalıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.