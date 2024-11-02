Apple, iPhone 14 kamera sorunu için onarım programı başlattı

- Hangi cihazlar ücretsiz onarım programı kapsamında?
- iPhone 14 Plus arka kamera sorunu için servis programı sayfası
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Hangi cihazlar ücretsiz onarım programı kapsamında?
iPhone 14 Plus cihazınızın etkilenip etkilenemediğini Apple’ın sitesine seri numaranızı girerek kontrol edebilirsiniz. Seri numaranız çıkarsa, Apple iPhone’unuzdaki başka bir hasar olmadığını varsayarak sorunu ücretsiz olarak düzeltecek. Apple, bu programın ilk satın alma tarihinden itibaren 3 yıl boyunca uygun iPhone 14 Plus modellerini kapsadığını belirtiyor. Telefonunuzun bu sorun için servise gönderilmesi için ödeme yaptıysanız geri ödeme talebinde de bulunabiliyorsunuz.
iPhone 14 Plus arka kamera sorunu için servis programı sayfası
Apple, cihazında söz edilen kamera sorunu olan kullanıcıların yardım için bir Apple Mağazası’na veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı’na gidebileceğini ve kargo yoluyla gönderebileceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über