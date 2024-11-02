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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 14 Plus için yeni duyurduğu onarım programıyla cihazın arka kamerasıyla çekilen fotoğrafın önizlemeyi göstermemesi sorununu çözecek. Etkilenen cihazların 10 Nisan 2023 - 28 Nisan 2024 arasında üretildiği ve az sayıda cihazın bu sorundan etkilendiği belirtildi.

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Hangi cihazlar ücretsiz onarım programı kapsamında?

iPhone 14 Plus cihazınızın etkilenip etkilenemediğini Apple’ın sitesine seri numaranızı girerek kontrol edebilirsiniz. Seri numaranız çıkarsa, Apple iPhone’unuzdaki başka bir hasar olmadığını varsayarak sorunu ücretsiz olarak düzeltecek. Apple, bu programın ilk satın alma tarihinden itibaren 3 yıl boyunca uygun iPhone 14 Plus modellerini kapsadığını belirtiyor. Telefonunuzun bu sorun için servise gönderilmesi için ödeme yaptıysanız geri ödeme talebinde de bulunabiliyorsunuz.

Apple, cihazında söz edilen kamera sorunu olan kullanıcıların yardım için bir Apple Mağazası’na veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı’na gidebileceğini ve kargo yoluyla gönderebileceğini söylüyor.

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Apple, iPhone 14 kamera sorunu için onarım programı başlattı