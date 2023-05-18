Resmi ChatGPT iOS uygulaması yayınlandı, Android ise çok yakında

ChatGPT iOS uygulaması çıktı
OpenAI daha önce bir mobil uygulamanın geleceğini ima etmemişti, dolayısıyla bu duyuru biraz beklenmedik oldu. Öte yandan ChatGPT'nin inanılmaz popülaritesi göz önüne alındığında firmanın böyle bir adım atması ise mantıklı. Ek olarak hem AppStore hem de Android marketlerde sahte ChatGPT uygulamaları türemeye başlamıştı. Bu nedenle uygulamanın çıkmış olması kullanıcıların güvenliği açısından da önemli.
Öte yandan bugüne kadar OpenAI'ın dil modellerine mobil cihazlardan erişmenin en iyi yolu, şirketin GPT-4 destekli sohbet robotuna erişim sunan Microsoft'un Bing uygulamasını kullanmaktı. ChatGPT'nin resmi mobil uygulaması muhtemelen bu kullanıcıların bir kısmını kendisine çekecektir. Zira iki araç esasında birbirinden oldukça farklı çalışıyor.
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.