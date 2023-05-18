Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Resmi ChatGPT iOS uygulaması yayınlandı, Android ise çok yakında

    Dünyayı kasıp kavuran ChatGPT sonunda iOS platformundan başlayarak mobile geliyor. Yapay zeka sohbet botunu geliştiren OpenAI, Android için ChatGPT’nin de yakında geleceğini duyurdu.
    Oy Ver
    Ücretsiz ChatGPT iOS uygulaması yayınlandı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, ChatGPT için bir iOS uygulaması yayınladı ve Android versiyonunun da "yakında" çıkacağı sözünü verdi. Kullanımı ücretsiz olan uygulama, sohbet geçmişini web ile senkronize ediyor. ChatGPT uygulaması aynı zamanda açık kaynaklı konuşma tanıma modeli Whisper tarafından desteklenen ses girişi özelliğine sahip de sahip.

    ChatGPT iOS uygulaması çıktı

    Ücretsiz ChatGPT iOS uygulaması yayınlandı Tam Boyutta Gör
    ChatGPT iOS uygulaması hem iPhone hem de iPad'lerde çalışıyor ve buradaki App Store bağlantısı üzerinden indirilebiliyor. OpenAI, uygulamayı ilk olarak ABD'de kullanıma sunduğunu ve "önümüzdeki haftalarda" diğer ülkelere de yayılacağını belirtiyor.

    OpenAI daha önce bir mobil uygulamanın geleceğini ima etmemişti, dolayısıyla bu duyuru biraz beklenmedik oldu. Öte yandan ChatGPT'nin inanılmaz popülaritesi göz önüne alındığında firmanın böyle bir adım atması ise mantıklı. Ek olarak hem AppStore hem de Android marketlerde sahte ChatGPT uygulamaları türemeye başlamıştı. Bu nedenle uygulamanın çıkmış olması kullanıcıların güvenliği açısından da önemli.

    Öte yandan bugüne kadar OpenAI'ın dil modellerine mobil cihazlardan erişmenin en iyi yolu, şirketin GPT-4 destekli sohbet robotuna erişim sunan Microsoft'un Bing uygulamasını kullanmaktı. ChatGPT'nin resmi mobil uygulaması muhtemelen bu kullanıcıların bir kısmını kendisine çekecektir. Zira iki araç esasında birbirinden oldukça farklı çalışıyor.

    ChatGPT iOS uygulaması indirme linki

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 3 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 6 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    disk tornalama range rover sport 2.7 tdv6 hse kullanıcı yorumları debriyaja basınca devir yükseliyor turkcell yanlış bir numara çevirdiniz anonsu türknet modem veriyor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro &#231;ip MacBook Pro
    Apple M2 Pro çip MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız