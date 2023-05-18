Resmi ChatGPT iOS uygulaması yayınlandı, Android ise çok yakında

Tam Boyutta Gör OpenAI, ChatGPT için bir iOS uygulaması yayınladı ve Android versiyonunun da "yakında" çıkacağı sözünü verdi. Kullanımı ücretsiz olan uygulama, sohbet geçmişini web ile senkronize ediyor. ChatGPT uygulaması aynı zamanda açık kaynaklı konuşma tanıma modeli Whisper tarafından desteklenen ses girişi özelliğine sahip de sahip.

ChatGPT iOS uygulaması çıktı

Tam Boyutta Gör ChatGPT iOS uygulaması hem iPhone hem de iPad'lerde çalışıyor ve buradaki App Store bağlantısı üzerinden indirilebiliyor. OpenAI, uygulamayı ilk olarak ABD'de kullanıma sunduğunu ve "önümüzdeki haftalarda" diğer ülkelere de yayılacağını belirtiyor.

OpenAI daha önce bir mobil uygulamanın geleceğini ima etmemişti, dolayısıyla bu duyuru biraz beklenmedik oldu. Öte yandan ChatGPT'nin inanılmaz popülaritesi göz önüne alındığında firmanın böyle bir adım atması ise mantıklı. Ek olarak hem AppStore hem de Android marketlerde sahte ChatGPT uygulamaları türemeye başlamıştı. Bu nedenle uygulamanın çıkmış olması kullanıcıların güvenliği açısından da önemli.

ChatGPT vs Bing: En iyi yanıtı hangi yapay zeka veriyor? 1 ay önce eklendi

Öte yandan bugüne kadar OpenAI'ın dil modellerine mobil cihazlardan erişmenin en iyi yolu, şirketin GPT-4 destekli sohbet robotuna erişim sunan Microsoft'un Bing uygulamasını kullanmaktı. ChatGPT'nin resmi mobil uygulaması muhtemelen bu kullanıcıların bir kısmını kendisine çekecektir. Zira iki araç esasında birbirinden oldukça farklı çalışıyor.

ChatGPT iOS uygulaması indirme linki

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Ücretsiz ChatGPT iOS uygulaması yayınlandı