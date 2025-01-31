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    Anlık Bildirim

    Google, Gemini 2.0 Flash'ı herkes için kullanıma sundu

    Google, Gemini uygulamasına yeni yapay zeka modeli Gemini 2.0 Flash'ı entegre ettiğini duyurdu. Yeni model, önceki versiyona göre daha yüksek performans ve daha düşük gecikme süreleri sunuyor.
    Google, Gemini 2.0 Flash'ı herkes için kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    Google, Gemini uygulamasına geçtiğimiz ay tanıttığı yeni yapay zeka modeli Gemini 2.0 Flash'ı entegre ettiğini duyurdu. Gemini'nin web ve mobil uygulamalarına gelen yeni model, bütün kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Google ayrıca, önümüzdeki birkaç hafta boyunca Gemini 1.5 Flash ve 1.5 Pro'nun kullanılmaya devam edileceğini söyledi.

    Daha yüksek performans ve daha düşük gecikme sunuyor

    Google, geçtiğimiz ay  doğal ses ve görüntü üretebilen yeni multimodal yapay zeka modeli Gemini 2.0'ı tanıtmıştı. Yeni modelin hafif sürümü olan Gemini 2.0 Flash, önceki versiyona göre daha yüksek performans ve daha düşük gecikme süreleri sunuyor.

    Google ayrıca, Gemini'nin görüntü oluşturucusunun artık şirketin metinden görüntüye oluşturma aracı Imagen 3 AI'ın en yeni sürümünü kullandığını söyledi. Google'a göre, yeni model daha zengin ayrıntılar ve dokular sunuyor ve daha yüksek doğrulukta görüntüler oluşturuyor.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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