Google, Gemini 2.0 Flash'ı herkes için kullanıma sundu

Daha yüksek performans ve daha düşük gecikme sunuyor
Google, geçtiğimiz ay doğal ses ve görüntü üretebilen yeni multimodal yapay zeka modeli Gemini 2.0'ı tanıtmıştı. Yeni modelin hafif sürümü olan Gemini 2.0 Flash, önceki versiyona göre daha yüksek performans ve daha düşük gecikme süreleri sunuyor.
Google ayrıca, Gemini'nin görüntü oluşturucusunun artık şirketin metinden görüntüye oluşturma aracı Imagen 3 AI'ın en yeni sürümünü kullandığını söyledi. Google'a göre, yeni model daha zengin ayrıntılar ve dokular sunuyor ve daha yüksek doğrulukta görüntüler oluşturuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P