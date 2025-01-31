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Tam Boyutta Gör Google, Gemini uygulamasına geçtiğimiz ay tanıttığı yeni yapay zeka modeli Gemini 2.0 Flash'ı entegre ettiğini duyurdu. Gemini'nin web ve mobil uygulamalarına gelen yeni model, bütün kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Google ayrıca, önümüzdeki birkaç hafta boyunca Gemini 1.5 Flash ve 1.5 Pro'nun kullanılmaya devam edileceğini söyledi.

Daha yüksek performans ve daha düşük gecikme sunuyor

Google, geçtiğimiz ay doğal ses ve görüntü üretebilen yeni multimodal yapay zeka modeli Gemini 2.0'ı tanıtmıştı. Yeni modelin hafif sürümü olan Gemini 2.0 Flash, önceki versiyona göre daha yüksek performans ve daha düşük gecikme süreleri sunuyor.

Google, çok modlu yeni yapay zeka modeli Gemini 2.0'ı tanıttı 1 ay önce eklendi

Google ayrıca, Gemini'nin görüntü oluşturucusunun artık şirketin metinden görüntüye oluşturma aracı Imagen 3 AI'ın en yeni sürümünü kullandığını söyledi. Google'a göre, yeni model daha zengin ayrıntılar ve dokular sunuyor ve daha yüksek doğrulukta görüntüler oluşturuyor.

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Google, Gemini 2.0 Flash'ı herkes için kullanıma sundu