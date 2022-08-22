Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple çalışmalarını tamamladı: iOS 16 yayınlanmaya hazır

    Apple mühendisleri iOS 16'nın final sürümü üzerindeki tüm çalışmalarını tamamladı. Mobil işletim sisteminin yeni sürümü Eylül ayında kullanıcılarla buluşacak.  
    Oy Ver

    Apple çalışmalarını tamamladı: iOS 16 yayınlanmaya hazır
    Tam Boyutta Gör

    Bloomberg editörü Mark Gurman'a göre Apple, iOS 16'nın final sürümü üzerindeki tüm önemli çalışmalarını tamamladı. Bu da güncellemenin yayınlanmaya hazır olduğu anlamına geliyor. Şirket mobil işletim sisteminin yeni sürümünü Eylül ayında kullanıma sunacak.

    Gurman, haftalık Power On isimli haber bülteninin son sayısında Apple'ın iOS 16 güncellemesini yeni iPhone'ların duyurulmasından hemen sonra dağıtmaya başlayabileceğini söyledi. Merakla beklenen iPhone 14 serisi akıllı telefonların 7 Eylül'de tanıtılması bekleniyor.

    Apple çalışmalarını tamamladı: iOS 16 yayınlanmaya hazır
    Tam Boyutta Gör

    macOS Ventura ve iPadOS 16, Ekim'de geliyor

    Şirketin iOS 16'nın final sürümü ile birlikte watchOS 9'u da dağıtmaya başlayacağı bildiriliyor. Apple'ın Eylül etkinliğinde iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'ya ek olarak birkaç akıllı saat de tanıtacağı söyleniyordu. Bu bilgi söz konusu spekülasyonlarla örtüşüyor.

    macOS Ventura ve iPadOS 16'ya gelince, bu işletim sistemlerinin final sürümleri Ekim ayına ertelendi. Gecikmenin nedeni şirketin Stage Manager isimli gelişmiş çoklu görev yöneticisini daha iyi hale getirmek istemesi. Zira kullanıcılar beta sürümde bu özellikle alakalı birçok hata bulmuştu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    A
    atomkarınca74 1 gün önce

    batarya nasıl anlaşılır

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız