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Bloomberg editörü Mark Gurman'a göre Apple, iOS 16'nın final sürümü üzerindeki tüm önemli çalışmalarını tamamladı. Bu da güncellemenin yayınlanmaya hazır olduğu anlamına geliyor. Şirket mobil işletim sisteminin yeni sürümünü Eylül ayında kullanıma sunacak.

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Gurman, haftalık Power On isimli haber bülteninin son sayısında Apple'ın iOS 16 güncellemesini yeni iPhone'ların duyurulmasından hemen sonra dağıtmaya başlayabileceğini söyledi. Merakla beklenen iPhone 14 serisi akıllı telefonların 7 Eylül'de tanıtılması bekleniyor.

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macOS Ventura ve iPadOS 16, Ekim'de geliyor

Şirketin iOS 16'nın final sürümü ile birlikte watchOS 9'u da dağıtmaya başlayacağı bildiriliyor. Apple'ın Eylül etkinliğinde iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'ya ek olarak birkaç akıllı saat de tanıtacağı söyleniyordu. Bu bilgi söz konusu spekülasyonlarla örtüşüyor.

macOS Ventura ve iPadOS 16'ya gelince, bu işletim sistemlerinin final sürümleri Ekim ayına ertelendi. Gecikmenin nedeni şirketin Stage Manager isimli gelişmiş çoklu görev yöneticisini daha iyi hale getirmek istemesi. Zira kullanıcılar beta sürümde bu özellikle alakalı birçok hata bulmuştu.

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Apple çalışmalarını tamamladı: iOS 16 yayınlanmaya hazır