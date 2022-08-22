Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple gelecek yıl Haritalar uygulamasında reklam göstermeye başlayacak

    Bloomberg editörü Mark Gurman'a göre Apple önümüzdeki yıldan itibaren Haritalar uygulamasında reklam göstermeyi planlıyor. Şirketin hedefi reklamlardan yılda en az 10 milyar dolar para kazanmak.
    4

    Apple gelecek yıl Haritalar uygulamasında reklam gösterecek
    Tam Boyutta Gör

    Apple reklamcılık işini önemli ölçüde genişletmeyi planlıyor. Şirketin reklam bölümü şu anda yıllık 4 milyar dolar gelir elde ediyor. Ancak hedef zaman içinde bu rakamı yılda en az 10 milyar dolara çıkarmak. Bunu başarabilmek için Apple önümüzdeki yıl Haritalar uygulamasında reklam göstermeye başlayacak.

    Apple Haritalar'a entegre edilecek reklamlar göze batmayacak şekilde gösterilecek. Cupertionlu teknoloji devi kullanıcı deneyimine odaklandığından, söz konusu reklamlar web sitelerinde gördüğümüz tipik banner reklamlardan farklı olacak. Ücretli arama sonuçlarından bahsediyoruz.

    Apple gelecek yıl Haritalar uygulamasında reklam gösterecek
    Tam Boyutta Gör

    Arama sonucuna dayalı reklamlar

    Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple'ın Haritalar uygulamasında arama ağı reklamları başlatmak için yaptığı mühendislik çalışmaları hali hazırda devam ediyor ve önümüzdeki yıl uygulanmaya başlayacak. Söz konusu reklamlar arama sonuçlarında görünecek. Uygulamanın diğer bölümlerinde reklam olmayacak.

    Örneğin bir fast-food restoran zinciri, kullanıcı patates kızartması veya hamburger gibi fast-food ile ilgili bir şey aradığında arama sonuçlarında üst sıralarda görünmek için Apple'a ödeme yapabilir. Google Haritalar, Waze ve Yelp dahil birçok benzer uygulamada da bu şekilde bir reklam sisteminin mevcut olduğunu hatırlatalım.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    A
    atomkarınca74 1 gün önce

    batarya nasıl anlaşılır

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Bloodin +15 firat_kilic +14 4S14N_HUNT3R +14 DISTURBED +14 Seto-Kaiba +13 joven +13 Fulton +12 danlabilic +10 bilico2 +8 darkaura +8
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    21 Kişi Okuyor (9 Üye, 12 Misafir) 8 Masaüstü 13 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    866 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    uygulama haber, reklam ve
    9 etiket daha Maps haritalar mobil uygulama Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler iPhone Apple iPad iOS
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili110,2b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız