Apple gelecek yıl Haritalar uygulamasında reklam göstermeye başlayacak

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Apple reklamcılık işini önemli ölçüde genişletmeyi planlıyor. Şirketin reklam bölümü şu anda yıllık 4 milyar dolar gelir elde ediyor. Ancak hedef zaman içinde bu rakamı yılda en az 10 milyar dolara çıkarmak. Bunu başarabilmek için Apple önümüzdeki yıl Haritalar uygulamasında reklam göstermeye başlayacak.

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Apple Haritalar'a entegre edilecek reklamlar göze batmayacak şekilde gösterilecek. Cupertionlu teknoloji devi kullanıcı deneyimine odaklandığından, söz konusu reklamlar web sitelerinde gördüğümüz tipik banner reklamlardan farklı olacak. Ücretli arama sonuçlarından bahsediyoruz.

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Arama sonucuna dayalı reklamlar

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple'ın Haritalar uygulamasında arama ağı reklamları başlatmak için yaptığı mühendislik çalışmaları hali hazırda devam ediyor ve önümüzdeki yıl uygulanmaya başlayacak. Söz konusu reklamlar arama sonuçlarında görünecek. Uygulamanın diğer bölümlerinde reklam olmayacak.

Örneğin bir fast-food restoran zinciri, kullanıcı patates kızartması veya hamburger gibi fast-food ile ilgili bir şey aradığında arama sonuçlarında üst sıralarda görünmek için Apple'a ödeme yapabilir. Google Haritalar, Waze ve Yelp dahil birçok benzer uygulamada da bu şekilde bir reklam sisteminin mevcut olduğunu hatırlatalım.

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Apple gelecek yıl Haritalar uygulamasında reklam gösterecek