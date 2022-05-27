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Apple'ın otonom araç projesinde yaprak dökümü sürüyor. Bloomberg'in aktardığı habere göre Apple Car projesinde otonom sistemler direktörü olarak görev yapan Christopher “CJ” Moore, sürücüsüz otomobiller için teknolojiler geliştiren Luminar şirketine katılmak üzere şirketten ayrıldı.

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Deneyimli mühendis Apple'daki görevine geçtiğimiz yılın Ağustos ayında başlamıştı. Cupertiolu şirketteki macerası bir yıldan daha kısa sürdü. Moore, Apple'a geçmeden önce Tesla'da 7 yıl boyunca otopilot geliştirme departmanını yönetti. Kendisi artık Luminar'da yazılım geliştirme ekibine liderlik edecek.

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Üst düzey isimler projeyi bırakıyor

Apple'ın otomobil projesindeki yüksek profilli ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Son iki yılda neredeyse tüm Apple Car yönetim ekibi ayrıldı. Kısa bir süre önce de makine öğrenimi direktörü Ian Goodfellow, Google'a geçmişti.

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Son dönemde birkaç üst düzey yönetici ve mühendis de dahil olmak üzere 10'dan fazla kişi Apple Car projesinden ayrıldı. Apple'ın ilk elektrikli otomobilini 2025 yılında tanıtması bekleniyor.

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Apple Car projesinden önemli bir mühendis daha ayrıldı