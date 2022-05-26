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    Hayabusa motoru dört teker üzerinde: İşte Suzuki Vision Gran Turismo konsepti

    Adından da anlaşılabileceği üzere ünlü yarış oyunu Gran Turismo 7 için tasarlanan Suzuki Vision GT konseptinin kalbinde Hayabusa'nın motorunu barındırıyor. Tasarımı da oldukça agresif.
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    Hayabusa motorlu Suzuki Vision Gran Turismo konsepti tanıtıldı
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    En popüler yarış oyunlarından biri olan Gran Turismo 7, ücretsiz olarak yayınlanan 1.15 güncellemesiyle birlikte yeni Suzuki Vision Gran Turismo konseptine merhaba diyor.

    Suzuki'nin de dediği gibi Vision GT konsepti motosiklet ve otomobil dünyasını bir araya getiriyor. Bunun da nedeni, araçta Suzuki'nin ünlü motosikleti Hayabusa'daki motorun kullanılması. Kabinin hemen arkasında bulunan 1340 cc dört silindirli benzinli motorun yanı sıra üç tane de elektrik motoru mevcut. Elektromotorların ikisi önde biri de arka aksta bulunuyor. Bu sayede araç dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip oluyor.

    Söz konusu sistem, Suzuki Vision GT'ye toplamda 426 beygir güç ve 610 Nm tork kazandıyor. Bu değerlerin diğer Vision GT projeleri kadar etkileyici olmadığı aşikar ancak Hayabusa'dan alınan motorun bu konsepti farklı bir noktaya konumlandırdığını söylemek mümkün. Ayrıca, yarış teknolojileri sayesinde konseptin ağırlığının 970 kilogram olduğu ifade ediliyor.

    Suzuki Vision GT konsepti oldukça kaslı ve agresif bir görünüme sahip. Suzuki, tasarımcıların 1991-1997 yılları arasında üretilen Cappuccino'dan esinlendiğini belirtiyor ancak genel gövde yapısı dışında iki araç arasında pek benzerlik yok. Ön tarafta daha çok Swift Sport havası hakim. Kızgın bakışlı farlar, geniş ön panjur, çerçevesiz ön cam, büyük tekerlekler ve ortada buluşan yuvarlak egzoz uçları da Suzuki Vision GT'nin dikkat çeken tasarım detayları arasında.

    Suzuki, Hayabusa motorunu 2001'de GSX-R/4 konseptinde de kullanmıştı. Yeni Suzuki Vision Gran Turismo konsepti de temel aldığı bu çalışma gibi sadece dijital dünyada kalacak. Suzuki Vision GT, güncelleme kapsamındaki diğer araç ve yeniliklerle birlikte Gran Turismo 7'de yer almaya hazır.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 7 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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