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    Anlık Bildirim

    Audi, Apple Music'i araç multimedya sistemine getirmeye başladı

    Alman otomobil markası Audi, bazı modellerinin bilgi-eğlence sistemine doğrudan Apple Music müzik akışı hizmetini eklediğini duyurdu.                            
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    Audi, Apple Music'i araç multimedya sistemine getirmeye başladı
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    Alman otomobil üreticisi, bilgi-eğlence sistemlerinde Apple Music desteğini sunmaya başladığını ve kullanıcıların akıllı telefonlarını takmak zorunda kalmadan müzik hizmeti aboneliklerine araç ekranlarından erişmelerini sağladığını duyurdu.

    Bunun için doğrudan Audi bilgi-eğlence sisteminden kişisel Apple Music hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Audi'nin ürün pazarlama müdürü Christiane Zorn'a göre, yeni hizmetin multimedya sistemine entegrasyonu, Audi ve Apple işbirliği için yeni bir aşama. Ek olarak bu gelişme, otomobildeki birinci sınıf dijital deneyimin bir yansıması olarak gösteriliyor.

    Birçok Audi modeline gelecek

    Apple Music ile entegrasyon, 2022 ve sonrasında Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'daki neredeyse tüm Audi araçlarına eklenecek ve mevcut araçlar için Apple Music Service desteği, otomatik kablosuz güncellemeler aracılığıyla sunulacak.

    Audi, Apple Music'i araç multimedya sistemine getirmeye başladı
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    Apple Music'i etkinleştirmek için kullanıcıların Audi otomobillerinin bilgi-eğlence sisteminde uygulamayı açmaları ve bir Apple kimliği ile giriş yapmak için ekrandaki talimatları izlemeleri ve cep telefonlarına gönderilen doğrulama kodunu girmeleri gerekiyor.

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