Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli otomobil yarışında geri kalan ünlü marka, işten çıkarma yoluna gidiyor

    Elektrikli otomobil pazarı günden güne büyümeye devam ediyor. Bu süreç bir taraftan karşımıza yeni isimleri çıkarırken, diğer taraftan ise köklü şirketlerin yarış dışı kalmasına neden oluyor.

    Ünlü marka, yarışta geri kalınca çareyi işçi çıkarmakta buldu!

    Lüks otomobil üreticileri, elektrikli araç rekabetinde geri kalmamak için büyük değişimlerden geçiyor. Ancak bu süreç her marka için kolay ilerlemiyor. Son olarak Aston Martin, artan finansal baskılar nedeniyle çalışanlarının yüzde 5’ini işten çıkaracağını duyurdu. Bu adımla şirketin yaklaşık 31,7 milyon dolarlık bir tasarruf sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.

    2024 yılı Aston Martin için zorlu geçti. Şirketin yıllık satışları yüzde 9 düşerken, vergi öncesi zararları dört katına çıktı. Borç yükü ise 1,47 milyar dolara ulaştı. CEO Adrian Hallmark, bu finansal gerilemeyi küresel tedarik sorunlarına ve Çin’deki ekonomik durgunluğa bağladı. Çin’deki toptan satışları yarıya düşen marka, Tesla, BYD ve NIO gibi yerel üreticilerle rekabette zorlanıyor.

    Elektrikli araç pazarına giriş sürecinde gecikmeler yaşayan Aston Martin, ilk EV modelini daha önce 2024’ten 2026’ya ertelemişti. Şimdi ise modelin piyasaya çıkışı belirsiz bir tarihe kaydırıldı. Bunun yerine marka, hibrit Valhalla modeliyle dikkat çekmeyi planlıyor. Orta motorlu plug-in hibrit süper otomobil, bu yıl piyasaya sürülecek ve sınırlı sayıda üretilecek. İlk 999 adetlik üretim partisinin şimdiden tükendiği bildirildi.

    Aston Martin’in içinde bulunduğu durum, sektörde yalnızca ona özgü değil. Porsche, Almanya’da 1.900 çalışanını işten çıkarma kararı aldı. Ford, Nissan, Stellantis ve Volkswagen gibi markalar da özellikle Çin pazarındaki kayıplar nedeniyle benzer adımlar atıyor.

    Son olarak Mercedes-Benz’in de 2027’ye kadar Çin’deki çalışanlarının yüzde 15’ini işten çıkaracağı bildirildi. Alman devinin satışları geçen yıl Çin’de yüzde 7 düşerken, yerel üreticilerin sunduğu daha uygun fiyatlı ve teknolojik olarak gelişmiş modeller karşısında zemin kaybediyor.

    Aston Martin gibi köklü markalar için elektrikli dönüşüm süreci kritik bir noktaya gelirken, şirketlerin bu süreci nasıl yöneteceği merakla takip ediliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor hava tahliye hortumundan yağ gelmesi turkcell kullanıcı tanımlama 0555 555 1500 banyodan sonra bile ter kokusu takipçi.com tr ücretsiz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T
    Xiaomi 14T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 255 G8
    HP 255 G8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum