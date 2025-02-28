Elektrikli otomobil yarışında geri kalan ünlü marka, işten çıkarma yoluna gidiyor

Lüks otomobil üreticileri, elektrikli araç rekabetinde geri kalmamak için büyük değişimlerden geçiyor. Ancak bu süreç her marka için kolay ilerlemiyor. Son olarak Aston Martin, artan finansal baskılar nedeniyle çalışanlarının yüzde 5’ini işten çıkaracağını duyurdu. Bu adımla şirketin yaklaşık 31,7 milyon dolarlık bir tasarruf sağlamayı hedeflediği belirtiliyor.

2024 yılı Aston Martin için zorlu geçti. Şirketin yıllık satışları yüzde 9 düşerken, vergi öncesi zararları dört katına çıktı. Borç yükü ise 1,47 milyar dolara ulaştı. CEO Adrian Hallmark, bu finansal gerilemeyi küresel tedarik sorunlarına ve Çin’deki ekonomik durgunluğa bağladı. Çin’deki toptan satışları yarıya düşen marka, Tesla, BYD ve NIO gibi yerel üreticilerle rekabette zorlanıyor.

Elektrikli araç pazarına giriş sürecinde gecikmeler yaşayan Aston Martin, ilk EV modelini daha önce 2024’ten 2026’ya ertelemişti. Şimdi ise modelin piyasaya çıkışı belirsiz bir tarihe kaydırıldı. Bunun yerine marka, hibrit Valhalla modeliyle dikkat çekmeyi planlıyor. Orta motorlu plug-in hibrit süper otomobil, bu yıl piyasaya sürülecek ve sınırlı sayıda üretilecek. İlk 999 adetlik üretim partisinin şimdiden tükendiği bildirildi.

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Aston Martin’in içinde bulunduğu durum, sektörde yalnızca ona özgü değil. Porsche, Almanya’da 1.900 çalışanını işten çıkarma kararı aldı. Ford, Nissan, Stellantis ve Volkswagen gibi markalar da özellikle Çin pazarındaki kayıplar nedeniyle benzer adımlar atıyor.

Son olarak Mercedes-Benz’in de 2027’ye kadar Çin’deki çalışanlarının yüzde 15’ini işten çıkaracağı bildirildi. Alman devinin satışları geçen yıl Çin’de yüzde 7 düşerken, yerel üreticilerin sunduğu daha uygun fiyatlı ve teknolojik olarak gelişmiş modeller karşısında zemin kaybediyor.

Aston Martin gibi köklü markalar için elektrikli dönüşüm süreci kritik bir noktaya gelirken, şirketlerin bu süreci nasıl yöneteceği merakla takip ediliyor.

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