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    Bloomberg: Apple'ın otomobili 2028'de gelecek

    2015'ten beri devam eden Apple'ın otomobil projesi birçok gecikmeye uğradı. Bloomberg'e göre, Apple otonom sürüş hedeflerini düşürerek 2028'de otomobili piyasaya sürecek.
    Apple Car ne zaman çıkacak? Tam Boyutta Gör
    Apple'ın elektrikli otomobil projesi Project Titan, 2015'ten beri devam ediyor. Ancak projede çok sayıda gecikme ve yönetici değişimi meydana geldi. Başlangıçta direksiyonu olmayan tamamen otonom bir araç yapma planı son yıllarda suya düştü.

    Apple Başkan Yardımcısı Kevin Lynch'in 2021'den bu yana projeyi yönetmesiyle şirket, ilk aracının lansmanı için yeni bir tarih belirledi. Bloomberg'in yeni raporuna göre bu tarih: 2028.

    Apple neredeyse on yıldır otonom sürüş teknolojisi üzerinde çalışıyor ancak direksiyonu olmayan bir araba vizyonunun gerçekçi olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı.

    Seviye 2+ otonom sürüş ile gelecek

    Bloomberg, 2028'de çıkacak otomobilin, Tesla gibi diğer elektrikli araç üreticilerinin sunduklarına benzer şekilde sınırlı otonom özellikler sunacağını söylüyor. Apple'ın otomobili, mevcut Tesla Otopilot sistemine benzer şekilde yollarda ve otoyollarda kendi kendine giderken sürücülerin dikkatli olmasını ve kontrolü devralmaya hazır olmasını gerektirecek. Bu da level 2+ seviyesinde otonom sürüş demek. Başlangıçta Project Titan, 4. seviyeyi hedefliyordu. Apple'ın zaman içinde yazılım güncellemeleriyle ve uluslararası düzenleyici ortam geliştikçe sistemi yükseltmesi mümkün olacak.

    Bloomberg, Apple yönetim kurulunun geçen yıl Cook'a Titan Projesi'nin geleceği için bir plan sunması veya projenin tamamen iptal edilmesi konusunda baskı yaptığını söyledi. Raporda, projede daha önce hiçbir zaman uygulanabilir bir prototip üretilmediği belirtiliyor.

    Yeni azaltılmış otonom hedefleri, Kevin Lynch'in projeye liderlik etmesiyle Apple'ın artık başarılı bir şekilde ilerleyebileceği anlamına geliyor. Ancak görünüşe göre Apple'ın ilk otomobilinin ne kadar yenilikçi olacağına dair şüpheler var. Bloomberg, bazı çalışanların planları eleştirdiğini, ortaya çıkacak otomobilin "herkes yapıyor, ben de yapayım" tarzında bir otomobil olacağı konusunda endişelerini dile getirdiğini belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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