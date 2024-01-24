Bloomberg: Apple'ın otomobili 2028'de gelecek

Apple Başkan Yardımcısı Kevin Lynch'in 2021'den bu yana projeyi yönetmesiyle şirket, ilk aracının lansmanı için yeni bir tarih belirledi. Bloomberg'in yeni raporuna göre bu tarih: 2028.
Apple neredeyse on yıldır otonom sürüş teknolojisi üzerinde çalışıyor ancak direksiyonu olmayan bir araba vizyonunun gerçekçi olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı.
Seviye 2+ otonom sürüş ile gelecek
Bloomberg, 2028'de çıkacak otomobilin, Tesla gibi diğer elektrikli araç üreticilerinin sunduklarına benzer şekilde sınırlı otonom özellikler sunacağını söylüyor. Apple'ın otomobili, mevcut Tesla Otopilot sistemine benzer şekilde yollarda ve otoyollarda kendi kendine giderken sürücülerin dikkatli olmasını ve kontrolü devralmaya hazır olmasını gerektirecek. Bu da level 2+ seviyesinde otonom sürüş demek. Başlangıçta Project Titan, 4. seviyeyi hedefliyordu. Apple'ın zaman içinde yazılım güncellemeleriyle ve uluslararası düzenleyici ortam geliştikçe sistemi yükseltmesi mümkün olacak.
Bloomberg, Apple yönetim kurulunun geçen yıl Cook'a Titan Projesi'nin geleceği için bir plan sunması veya projenin tamamen iptal edilmesi konusunda baskı yaptığını söyledi. Raporda, projede daha önce hiçbir zaman uygulanabilir bir prototip üretilmediği belirtiliyor.
Yeni azaltılmış otonom hedefleri, Kevin Lynch'in projeye liderlik etmesiyle Apple'ın artık başarılı bir şekilde ilerleyebileceği anlamına geliyor. Ancak görünüşe göre Apple'ın ilk otomobilinin ne kadar yenilikçi olacağına dair şüpheler var. Bloomberg, bazı çalışanların planları eleştirdiğini, ortaya çıkacak otomobilin "herkes yapıyor, ben de yapayım" tarzında bir otomobil olacağı konusunda endişelerini dile getirdiğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.