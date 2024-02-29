İptal edilen Apple Car projesi için harcanan para dudak uçuklatıyor

"Titanik felaketi"
Apple Car, şirket içerisinde Project Titan” olarak adlandırılıyor olsa da raporlara göre Apple'daki bazı çalışanlar bu girişimin en başından beri başarısız olacağının farkındaydı ve projeyi "Titanik felaketi" olarak adlandırıyorlardı. Bilinenlere göre Apple Car, elektrikli ve otonom sürüş özelliklerine sahip lüks bir araç olacaktı. Çok fazla üretilmeyecek, yüksek marja sahip olacaktı. Fiyatının ise en az 100.000 dolar olması planlanıyordu.
2014 yılında başlatılan ve 2024 yılın iptal edilen Apple Car projesi için Apple’ın harcadığı para ise tam 10 milyar dolar. Aktarılanlara göre bu süre zarfında projenin liderleri ve odağında değişiklikler yapıldı. Lider değişiklikleri de görüş ayrılıklarını beraberinde getirdi. İlk olarak Tesla rakibi olması planlanan araç sonrasında Google’ın tam sürücüsüz Waymo’suna evrildi ve son yıllarda tekrar Tesla benzeri bir projeye dönüştürüldü. Projenin bir diliminde aracın tamamıyla Siri odaklı ve Siri tarafından kontrol edilmesi hedefleniyordu. Siri geçilen mağazaların adını bile söyleyebilecekti.
Apple Car tamamıyla “çöp” mü oldu?
Apple Car projesi iptal edilmiş olsa da öğrenilenler bire gecede unutulmadı elbette. 2.000 kişilik ekip, şirket içerisindeki diğer rollere dağıtılacak ancak ağırlıklı olarak üretken yapay zeka teknolojilerinde çalışacaklar. Bazıları da işten çıkarılacak.
Öte yandan ölü otomobil projesi, altında yatan teknolojiler sayesinde hayatta kalacak. Rapora göre Apple, yapay zeka ve otomasyon hakkında öğrendiklerini, yapay zeka destekli kameralı AirPods, robot asistanlar ve artırılmış gerçeklik (Vision Pro vb.) gibi araştırılmakta olan diğer teknolojilere uygulamayı planlıyor.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/02/28/apple-car-10-billion-spent/ https://www.nytimes.com/2024/02/28/technology/behind-the-apple-car-dead.html#selection-4301.0-4304.0 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.