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    İptal edilen Apple Car projesi için harcanan para dudak uçuklatıyor

    Apple, 10 yıllık gizli Apple Car projesini kısa süre önce iptal ettiğini duyurdu. Şimdi ise Apple’ın bu proje için ne kadar para harcadığı ve olayın arka perdesinin detayları ortaya çıktı.
    İptal edilen Apple Car projesi için harcanan para belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Apple, neredeyse 10 yıldırProject Titan” olarak adlandırılan gizli Apple Car projesi üzerinde çalışıyordu. Ancak elektrikli ve lüks bir otomobil projesi olan Apple Car’ın kısa bir süre önce iptal edildiği duyuruldu. Apple, bu projede çalışan kişilerin yapay zeka çalışmalarına kaydırılacağını söylerken The New York Times tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Apple Car için harcanan parayı ve olayın arka planlarını ortaya çıkarıyor.

    "Titanik felaketi"

    Apple Car, şirket içerisinde Project Titan” olarak adlandırılıyor olsa da raporlara göre Apple'daki bazı çalışanlar bu girişimin en başından beri başarısız olacağının farkındaydı ve projeyi "Titanik felaketi" olarak adlandırıyorlardı. Bilinenlere göre Apple Car, elektrikli ve otonom sürüş özelliklerine sahip lüks bir araç olacaktı. Çok fazla üretilmeyecek, yüksek marja sahip olacaktı. Fiyatının ise en az 100.000 dolar olması planlanıyordu.

    2014 yılında başlatılan ve 2024 yılın iptal edilen Apple Car projesi için Apple’ın harcadığı para ise tam 10 milyar dolar. Aktarılanlara göre bu süre zarfında projenin liderleri ve odağında değişiklikler yapıldı. Lider değişiklikleri de görüş ayrılıklarını beraberinde getirdi. İlk olarak Tesla rakibi olması planlanan araç sonrasında Google’ın tam sürücüsüz Waymo’suna evrildi ve son yıllarda tekrar Tesla benzeri bir projeye dönüştürüldü. Projenin bir diliminde aracın tamamıyla Siri odaklı ve Siri tarafından kontrol edilmesi hedefleniyordu. Siri geçilen mağazaların adını bile söyleyebilecekti.

    İptal edilen Apple Car projesi için harcanan para belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Otomobil projesinin sona ermesi, Apple'ın Steve Jobs'un 2011'deki ölümünden bu yana yeni ürünler geliştirmekte zorluk yaşadığının bir kanıtı oldu. Projenin dört farklı lideri oldu ve birçok kez işten çıkarmalar/alımlar yaşandı. Hatta süreç içerisinde Tesla’nın olası satın alımı hakkında görüşmelerin bile yapıldığı belirtiliyor. Bu görüşmelerden bir sonuç çıkmasa da Apple, bir şekilde projeye inancını korudu ve yatırımlarına devam etti. En nihayetinde proje sonlandırılana kadar birkaç yüz kişilik ekipten 2.000 kişilik büyük bir ekibe ulaşıldı. NYT’a göre projenin başarısız olmasının nihai nedeni Apple'ın otonom sürüşe sahip bir otomobil için gerekli yazılım ve algoritmaları geliştirememiş olmasıydı.

    Apple Car tamamıyla “çöp” mü oldu?

    Apple Car projesi iptal edilmiş olsa da öğrenilenler bire gecede unutulmadı elbette. 2.000 kişilik ekip, şirket içerisindeki diğer rollere dağıtılacak ancak ağırlıklı olarak üretken yapay zeka teknolojilerinde çalışacaklar. Bazıları da işten çıkarılacak.

    Öte yandan ölü otomobil projesi, altında yatan teknolojiler sayesinde hayatta kalacak. Rapora göre Apple, yapay zeka ve otomasyon hakkında öğrendiklerini, yapay zeka destekli kameralı AirPods, robot asistanlar ve artırılmış gerçeklik (Vision Pro vb.) gibi araştırılmakta olan diğer teknolojilere uygulamayı planlıyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/02/28/apple-car-10-billion-spent/ https://www.nytimes.com/2024/02/28/technology/behind-the-apple-car-dead.html#selection-4301.0-4304.0
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    geğirmek istiyorum geğiremiyorum makam odalarında cumhurbaşkanı resmi zorunlu mu enjektör dibinden mazot kaçırıyor geri geri giderken debriyaj fren biosa giremiyorum

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