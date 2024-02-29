İptal edilen Apple Car projesi için harcanan para dudak uçuklatıyor

Tam Boyutta Gör Apple, neredeyse 10 yıldır “Project Titan” olarak adlandırılan gizli Apple Car projesi üzerinde çalışıyordu. Ancak elektrikli ve lüks bir otomobil projesi olan Apple Car’ın kısa bir süre önce iptal edildiği duyuruldu. Apple, bu projede çalışan kişilerin yapay zeka çalışmalarına kaydırılacağını söylerken The New York Times tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Apple Car için harcanan parayı ve olayın arka planlarını ortaya çıkarıyor.

"Titanik felaketi"

Apple Car, şirket içerisinde Project Titan” olarak adlandırılıyor olsa da raporlara göre Apple'daki bazı çalışanlar bu girişimin en başından beri başarısız olacağının farkındaydı ve projeyi "Titanik felaketi" olarak adlandırıyorlardı. Bilinenlere göre Apple Car, elektrikli ve otonom sürüş özelliklerine sahip lüks bir araç olacaktı. Çok fazla üretilmeyecek, yüksek marja sahip olacaktı. Fiyatının ise en az 100.000 dolar olması planlanıyordu.

2014 yılında başlatılan ve 2024 yılın iptal edilen Apple Car projesi için Apple’ın harcadığı para ise tam 10 milyar dolar. Aktarılanlara göre bu süre zarfında projenin liderleri ve odağında değişiklikler yapıldı. Lider değişiklikleri de görüş ayrılıklarını beraberinde getirdi. İlk olarak Tesla rakibi olması planlanan araç sonrasında Google’ın tam sürücüsüz Waymo’suna evrildi ve son yıllarda tekrar Tesla benzeri bir projeye dönüştürüldü. Projenin bir diliminde aracın tamamıyla Siri odaklı ve Siri tarafından kontrol edilmesi hedefleniyordu. Siri geçilen mağazaların adını bile söyleyebilecekti.

Tam Boyutta Gör Otomobil projesinin sona ermesi, Apple'ın Steve Jobs'un 2011'deki ölümünden bu yana yeni ürünler geliştirmekte zorluk yaşadığının bir kanıtı oldu. Projenin dört farklı lideri oldu ve birçok kez işten çıkarmalar/alımlar yaşandı. Hatta süreç içerisinde Tesla’nın olası satın alımı hakkında görüşmelerin bile yapıldığı belirtiliyor. Bu görüşmelerden bir sonuç çıkmasa da Apple, bir şekilde projeye inancını korudu ve yatırımlarına devam etti. En nihayetinde proje sonlandırılana kadar birkaç yüz kişilik ekipten 2.000 kişilik büyük bir ekibe ulaşıldı. NYT’a göre projenin başarısız olmasının nihai nedeni Apple'ın otonom sürüşe sahip bir otomobil için gerekli yazılım ve algoritmaları geliştirememiş olmasıydı.

Apple Car tamamıyla “çöp” mü oldu?

Apple Car projesi iptal edilmiş olsa da öğrenilenler bire gecede unutulmadı elbette. 2.000 kişilik ekip, şirket içerisindeki diğer rollere dağıtılacak ancak ağırlıklı olarak üretken yapay zeka teknolojilerinde çalışacaklar. Bazıları da işten çıkarılacak.

Apple Car projesi iptal edildi: Bir rüya sona erdi 1 gün önce eklendi

Öte yandan ölü otomobil projesi, altında yatan teknolojiler sayesinde hayatta kalacak. Rapora göre Apple, yapay zeka ve otomasyon hakkında öğrendiklerini, yapay zeka destekli kameralı AirPods, robot asistanlar ve artırılmış gerçeklik (Vision Pro vb.) gibi araştırılmakta olan diğer teknolojilere uygulamayı planlıyor.

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İptal edilen Apple Car projesi için harcanan para belli oldu!