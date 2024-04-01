iPhone SE 4 detaylanıyor: Daha büyük ekran, daha küçük çentik

Tam Boyutta Gör Apple’ın uygun fiyat düşünenlere yönelik geliştirdiği iPhone SE serisi dördüncü nesli için hazırlıklarına devam ediyor. Sızdırılan kılıf görselleri iPhone SE 4 modelinde firmanın radikal bir tasarım değişikliğine gideceğini gösteriyor.

iPhone SE 4 neler sunacak?

Sızdırılan görseller iPhone SE 4 modelinin iPhone 14 benzeri bir tasarıma işaret ediyor. Home tuşu tamamen kaldırılırken çerçevesiz bir ekrana geçiş yapılıyor. 6.1 inçlik ekranda artık çentik bizi karşılarken boyutu ise iPhone 13 serisindeki ile benzer.

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OLED ekranların Çinli BOE tarafından tedarik edileceği belirtilirken arka kısımda da tek bir kamera yer alıyor. Kamera sensörünün biraz daha büyüdüğü belirtiliyor. Bununla birlikte Aksiyon tuşu iddiasının aksine yine sessize alma tuşu konumlandırılmış. iPhone SE 4 için gelecek yılın ilk ayları işaret ediliyor.

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