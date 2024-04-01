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    Anlık Bildirim

    iPhone SE 4 detaylanıyor: Daha büyük ekran, daha küçük çentik

    iPhone SE 4 sızdırılan kılıf görselleri radikal bir değişim olacağını gösteriyor. Apple uygun fiyatlı serisinden kalın çerçeveleri alarak çentik tasarımına geçiş yapıyor. 
    iPhone SE 4 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın uygun fiyat düşünenlere yönelik geliştirdiği iPhone SE serisi dördüncü nesli için hazırlıklarına devam ediyor. Sızdırılan kılıf görselleri iPhone SE 4 modelinde firmanın radikal bir tasarım değişikliğine gideceğini gösteriyor. 

    iPhone SE 4 neler sunacak?

    Sızdırılan görseller iPhone SE 4 modelinin iPhone 14 benzeri bir tasarıma işaret ediyor. Home tuşu tamamen kaldırılırken çerçevesiz bir ekrana geçiş yapılıyor. 6.1 inçlik ekranda artık çentik bizi karşılarken boyutu ise iPhone 13 serisindeki ile benzer. 

    OLED ekranların Çinli BOE tarafından tedarik edileceği belirtilirken arka kısımda da tek bir kamera yer alıyor. Kamera sensörünün biraz daha büyüdüğü belirtiliyor. Bununla birlikte Aksiyon tuşu iddiasının aksine yine sessize alma tuşu konumlandırılmış. iPhone SE 4 için gelecek yılın ilk ayları işaret ediliyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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