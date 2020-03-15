Apple’dan koronavirüs temalı uygulamalara kısıtlama

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App Store üzerindeki sağlık ve güvenlik bilgilerinin doğruluğunu sağlamak ve bunu güvenceye almak üzere alınan bir kararla Apple, koronavirüs odaklı uygulamalar için gereksinimleri arttırıyor.

“Uygulamaların bilgi kaynaklarını dikkatli şekilde inceliyoruz ve güvenilir olduklarından emin oluyoruz. Güvenilir kategorisine giren ve izin verdiğimiz uygulamaların bilgi kaynakları devlet organizasyonları, sağlık odaklı STK’lar, sağlık sorunlarıyla derinden ilişkili firmalar, tıp ve eğitim kurumları olarak sıralanıyor.” şeklinde açıklama yapılan blog gönderisinde COVID-19 hakkındaki uygulamalarının yazarlarından bu bahsi geçen kurumlarla bir işbirliğinin olması bekleniyor.

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Apple, bilgilendirme uygulamalarının kısıtlamalarını arttırmanın yanında koronavirüs temalı bütün oyunları ise platformda yasakladığını açıkladı. Firma bu süreçte gelir amacı gütmeyen kuruluşlar ve devlet kurumlarının koronavirüs ile bağlantılı uygulamalarından herhangi bir ücret de almayacak.

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