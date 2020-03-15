Galaxy A11 tanıtıldı: 3 arka kamera, delikli çentik tasarımı

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Samsung’un giriş seviyesinde merakla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy A11 tanıtıldı. Segmentine göre üçlü arka kamera, delikli çentik tasarımı, büyük batarya ile farklılaşmaya çalışacak.

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Galaxy A11 özellikleri

Galaxy A11 modelinde 6.4 inçlik 1560x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Delikli çentik tasarımı sayesinde telefonun nispeten çerçevesiz bir görünümü var. Arka kapak ise polikarbonat alaşımdan imal edilmiş.

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8 çekirdekli bir işlemciden gücünü alan modelde 2GB/3GB RAM bellek ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. 4000MAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj desteği sunuyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Galaxy A11 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.gizmochina.com/2020/03/14/samsung-galaxy-a11-with-6-4-inch-punch-hole-screen-13mp-triple-cameras-and-4000mah-battery-is-official/

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