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    Galaxy A11 tanıtıldı: 3 arka kamera, delikli çentik tasarımı

    Giriş seviyesine konumlanan Galaxy A11 modelinde 3 arka kamera, 6.4 inçlik delikli çentiğe sahip ekran, 4000mAh kapasiteli batarya, 15W hızlı şarj gibi özelliklerle geliyor.
    5 gün
    4b
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    18
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy A11 tanıtıldı: 3 arka kamera, delikli çentik tasarımı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un giriş seviyesinde merakla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy A11 tanıtıldı. Segmentine göre üçlü arka kamera, delikli çentik tasarımı, büyük batarya ile farklılaşmaya çalışacak.

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    Galaxy A11 özellikleri

    Galaxy A11 modelinde 6.4 inçlik 1560x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Delikli çentik tasarımı sayesinde telefonun nispeten çerçevesiz bir görünümü var. Arka kapak ise polikarbonat alaşımdan imal edilmiş.

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    8 çekirdekli bir işlemciden gücünü alan modelde 2GB/3GB RAM bellek ve 32GB depolama kapasitesi yer alıyor. 4000MAh kapasiteli batarya 15W hızlı şarj desteği sunuyor.

    Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 5MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Galaxy A11 için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/14/samsung-galaxy-a11-with-6-4-inch-punch-hole-screen-13mp-triple-cameras-and-4000mah-battery-is-official/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mert1907 (Mert Karakoç) 5 gün en beğenilen
    Şu tasarım da mobil dünyanın koronası.
    Yanıtla +8
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    cand. 5 gün
    3 tane kamerası var ama iphone 6sin tek kamerasına yetişemiyor bile
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    Sirchade 5 gün
    Bir eski zamanlardaki tasarımlara bakın, Galaxy S2, HTC One M7, Sony Xperia Arc, Xperia S... Hele yeni çıktığı zamanlar Galaxy S2 elde heyecan uyandırırdı. Bir de şu zamandaki tasarımlara bakın. Hepsi ucube gibi görünüyor.
    Bir eski zamanlardaki tasarımlara bakın, Galaxy S2, HTC One M7, Sony Xperia Arc, Xperia S... Hele yeni çıktığı zamanlar Galaxy S2 elde heyecan uyandırırdı. Bir ...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    sis651 2 gün Sirchade
    O altındaki hoparlör ve anten çıkıntısına bile bayılırdım ya. 😊



    Bir de canım sıkılınca içini açardım aletin. 😂 Şimdi neresini açıyorsun, her tarafı tutkal...
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 gün
    Piyasada küçük telefon kalmadı her çıkan model takoz gibi
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    DH Misafiri 4 gün
    giriş segmentindeki telefonların tamamı 720p zaten ki xiaominin opponun 2 bin liralık telefonları var 720p ekranlı :) mi a3 - oppo a5-a9 vs
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    DH Misafiri 4 gün
    eski dönemin amiral gemisi telefonla günümüzün giriş segmentini kıyaslanız ya helal olsun
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    kımyasal (ümit k) 5 gün
    Samsung tasarım ofisi : ne yapsak yahu,A11 yapalım bari boş durmayak.
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    ebu41 (Ebubekir Yılmaz) 5 gün
    neresini begenmiyorsunuz ki bu cihazin? gayet standart ve $Ik bence, sadece on cerceveleri her zaman ki gibi kalin 0 frame bi yapamiyorlar sunlari. malzeme kalitesi ve donanim vasattir o tamam.
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    haxz (ha xz) 5 gün
    Bu telefon satış rekoru kırar ama sondan😁
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    BlueDay_86 (cemil özdemir) 5 gün
    Çok güzel hemen sabah açılmadan mağazanın kapısında bekleyeyim bari
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    mustafateq (Mustafa Tek) 5 gün
    kendime saygım yok telefonu
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    Sirchade 5 gün
    Bir eski zamanlardaki tasarımlara bakın, Galaxy S2, HTC One M7, Sony Xperia Arc, Xperia S... Hele yeni çıktığı zamanlar Galaxy S2 elde heyecan uyandırırdı. Bir de şu zamandaki tasarımlara bakın. Hepsi ucube gibi görünüyor.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    suicide sheep 5 gün
    6.4 inç ama ekran 720p. klasik samsung işte
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    3958 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    samsung, galaxy a11 ve Mobil Teknolojiler
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