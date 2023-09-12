Apple Etkinliği Canlı Yayın (Saat 19:00'da): iPhone 15 geliyor!

Apple'ın yeni iPhone, yani iPhone 15 öncelikli olmak üzere Apple Watch, Apple Watch Ultra, iPad, iPad Mini ve bir dizi diğer Macbook veya iMac'i tanıtacağı 12 Eylül Wonderlust etkinliği 20:00'de başlayacak.

DonanımHaber ekibi olarak biz saat 19:00 itibarıyla sizlerin karşısında olacağız. Hem çeviri hem sohbet havasında canlı yayınımızda etkinliği sizlere aktaracak ve yeni ürünleri yorumlayacağız. Herkesi bekleriz...

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