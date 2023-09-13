Tam Boyutta Gör Apple, her yıl olduğu gibi iPhone 15 serisinde de Pro’ların kamerasını öne çıkardı. Serinin en üst ve en pahalı modeli olan iPhone 15 Pro Max, tetraprizma tasarımını kullanan yeni telefoto lense sahip. Bu, 15 Pro Max’i en uzun zoom yapan iPhone modeli yapıyor.

iPhone 15, pil şarjını sınırlama seçeneğiyle geliyor 3 sa. önce eklendi

En uzun zoom yapan iPhone modeli

iPhone 15 Pro ve önceki nesil iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modelleri, 3x zoom yapabiliyor. 15 Pro Max’in telefoto kamerası 5x optik zoom, 25x dijital zoom yapabiliyor. Bu, iPhone’lar arasında en yüksek yakınlaştırma değeri olsa da Apple, rakiplerinin gerisinde kalıyor. Örneğin; Samsung’un Galaxy S23 Ultra modeli, 100 metre uzaklıktan görüntü yakalayabilen 100x Space Zoom özelliğine sahip. Google’ın Pixel 7 Pro modeli 5x optik zoomla 30x dijital süper çözünürlüklü yakınlaştırma özelliğine sahip.

5x optik zoom dışında 15 Pro modelleri arasında bir fark yok. Her iki telefon da 48 megapiksel ana kamera, daha fazla ışık alan daha büyük bir sensöre sahip ve kullanıcıya 24mm, 28mm ve 35mm odak uzunluğu seçeneği sunuluyor. Güncellenen 13mm ultra geniş kamera ve ikinci nesil sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme de mevcut.

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İşte iPhone 15 Pro Max ile 15 Pro'yu ayıran kamera özelliği