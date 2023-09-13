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    İşte iPhone 15 Pro Max ile 15 Pro'yu ayıran kamera özelliği

    Apple, yeni iPhone 15 serisini tanıttı. Pro'lar bu yıl da üçlü kamerayla geliyor ancak serinin en üst modeli iPhone 15 Pro Max, bir noktada 15 Pro'dan ayrılıyor.
    iphone 15 pro max 5x telefoto kamera Tam Boyutta Gör
    Apple, her yıl olduğu gibi iPhone 15 serisinde de Pro’ların kamerasını öne çıkardı. Serinin en üst ve en pahalı modeli olan iPhone 15 Pro Max, tetraprizma tasarımını kullanan yeni telefoto lense sahip. Bu, 15 Pro Max’i en uzun zoom yapan iPhone modeli yapıyor.

    En uzun zoom yapan iPhone modeli

    iPhone 15 Pro ve önceki nesil iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modelleri, 3x zoom yapabiliyor. 15 Pro Max’in telefoto kamerası 5x optik zoom, 25x dijital zoom yapabiliyor. Bu, iPhone’lar arasında en yüksek yakınlaştırma değeri olsa da Apple, rakiplerinin gerisinde kalıyor. Örneğin; Samsung’un Galaxy S23 Ultra modeli, 100 metre uzaklıktan görüntü yakalayabilen 100x Space Zoom özelliğine sahip. Google’ın Pixel 7 Pro modeli 5x optik zoomla 30x dijital süper çözünürlüklü yakınlaştırma özelliğine sahip.

    5x optik zoom dışında 15 Pro modelleri arasında bir fark yok. Her iki telefon da 48 megapiksel ana kamera, daha fazla ışık alan daha büyük bir sensöre sahip ve kullanıcıya 24mm, 28mm ve 35mm odak uzunluğu seçeneği sunuluyor. Güncellenen 13mm ultra geniş kamera ve ikinci nesil sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme de mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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