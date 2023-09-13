iPhone 15 ile Apple Watch ve AirPods'u şarj edebileceksiniz

Apple, iPhone 15 Pro Max tanıtımında yeni işleve dikkat çekti. USB-C portlu Mac’ler, AirPods ve Apple Watch’u şarj etmek için kullanılabiliyordu; şimdi bu aksesuarları iPhone ile şarj etme alışkanlığımız olacak. Şarj aletiniz yanınızda yokken AirPods kulaklığınızın veya Apple Watch’unuzun pili bittiğinde artık iPhone’unuzu kullanabileceksiniz. Ancak, bir kısıtlama var. iPhone 15 Pro modelleri USB 3 desteğiyle 10 Gb/s hıza kadar veri aktarımına izin verirken, standart iPhone 15 modelleri, Lightning portuyla aynı hızlar olan USB 2 şarj hızlarıyla sınırlı.
USB 3 kablonun fiyatı 2541 TL!
iPhone modelleri örgülü USB-C kablo ile geliyor. Yalnız 10 Gbps hız sağlayan USB 3 kablosu ayrı satılıyor. Apple Online Store’da 10 Gbps’e kadar USB 3 veri aktarımına izin veren -1 metre uzunluğunda- Thunderbolt 4 Pro kablonun fiyatı 2541 TL. USB 2 hızlarında veri transferine izin veren 2 metre uzunluğunda 240 W USB-C şarj kablosunun fiyatı ise 985 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.