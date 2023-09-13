Tam Boyutta Gör iPhone 15 & 15 Plus, iPhone 15 Pro & 15 Pro Max, artık Lightning bağlantı noktası yerine USB-C portunu kullanıyor. Bu, Apple ekosisteminde olanların kulaklık ve akıllı saatlerini şarj etmek için iPhone’u kullanabilecekleri anlamına geliyor.

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Apple, iPhone 15 Pro Max tanıtımında yeni işleve dikkat çekti. USB-C portlu Mac’ler, AirPods ve Apple Watch’u şarj etmek için kullanılabiliyordu; şimdi bu aksesuarları iPhone ile şarj etme alışkanlığımız olacak. Şarj aletiniz yanınızda yokken AirPods kulaklığınızın veya Apple Watch’unuzun pili bittiğinde artık iPhone’unuzu kullanabileceksiniz. Ancak, bir kısıtlama var. iPhone 15 Pro modelleri USB 3 desteğiyle 10 Gb/s hıza kadar veri aktarımına izin verirken, standart iPhone 15 modelleri, Lightning portuyla aynı hızlar olan USB 2 şarj hızlarıyla sınırlı.

USB 3 kablonun fiyatı 2541 TL!

iPhone modelleri örgülü USB-C kablo ile geliyor. Yalnız 10 Gbps hız sağlayan USB 3 kablosu ayrı satılıyor. Apple Online Store’da 10 Gbps’e kadar USB 3 veri aktarımına izin veren -1 metre uzunluğunda- Thunderbolt 4 Pro kablonun fiyatı 2541 TL. USB 2 hızlarında veri transferine izin veren 2 metre uzunluğunda 240 W USB-C şarj kablosunun fiyatı ise 985 TL.

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iPhone 15 ile Apple Watch ve AirPods'u şarj edebileceksiniz