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    Anlık Bildirim

    iPhone 15 ile Apple Watch ve AirPods'u şarj edebileceksiniz

    Apple, iPhone 15 modelleriyle birlikte Lightning bağlantısını nihayet sonlandırdı. USB-C desteğiyle iPhone 15 ve 15 Pro, artık Apple aksesuarlarını şarj edebiliyor.
    iphone 15 usb-c şarj apple watch airpods Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 & 15 Plus, iPhone 15 Pro & 15 Pro Max, artık Lightning bağlantı noktası yerine USB-C portunu kullanıyor. Bu, Apple ekosisteminde olanların kulaklık ve akıllı saatlerini şarj etmek için iPhone’u kullanabilecekleri anlamına geliyor.

    Apple, iPhone 15 Pro Max tanıtımında yeni işleve dikkat çekti. USB-C portlu Mac’ler, AirPods ve Apple Watch’u şarj etmek için kullanılabiliyordu; şimdi bu aksesuarları iPhone ile şarj etme alışkanlığımız olacak. Şarj aletiniz yanınızda yokken AirPods kulaklığınızın veya Apple Watch’unuzun pili bittiğinde artık iPhone’unuzu kullanabileceksiniz. Ancak, bir kısıtlama var. iPhone 15 Pro modelleri USB 3 desteğiyle 10 Gb/s hıza kadar veri aktarımına izin verirken, standart iPhone 15 modelleri, Lightning portuyla aynı hızlar olan USB 2 şarj hızlarıyla sınırlı.

    USB 3 kablonun fiyatı 2541 TL!

    iPhone modelleri örgülü USB-C kablo ile geliyor. Yalnız 10 Gbps hız sağlayan USB 3 kablosu ayrı satılıyor. Apple Online Store’da 10 Gbps’e kadar USB 3 veri aktarımına izin veren -1 metre uzunluğunda- Thunderbolt 4 Pro kablonun fiyatı 2541 TL. USB 2 hızlarında veri transferine izin veren 2 metre uzunluğunda 240 W USB-C şarj kablosunun fiyatı ise 985 TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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