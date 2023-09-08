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    Apple Etkinliği: İşte iPhone 15 serisinden tüm beklenenler

    Apple’ın 12 Eylül’deki Wonderlust etkinliğine sadece birkaç gün kaldı. İşte tanıtılacak iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max hakkında tüm bilinenler.
    Apple Etkinliği: İşte iPhone 15 serisinden tüm beklenenler Tam Boyutta Gör
    Apple için 12 Eylül’de düzenlenecek Wonderlust etkinliğinin önemi oldukça büyük. Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak olan etkinlikte iPhone 15 serisi ve diğer ürünlerin tanıtımı gerçekleştirilecek. Firma için en önemli yeni ürün iPhone 15 Pro serisi olacak ancak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri de önemli yükseltmeler alacak. İşte şimdiye kadar tüm bilinenler:

    Apple için bu yılki riskler yüksek. Apple, satışlarındaki düşüşten kurtulmak istiyor ve üst düzey iPhone'larında yapacağı büyük değişikliklerle insanların yeni modellere geçmesini sağlamayı hedefliyor. Şirket ayrıca, devlet çalışanlarının cihazlarını kullanmasının giderek daha fazla yasaklandığı ve tüketici duyarlılığının ABD teknolojisine sırt çevirebileceği Çin'de de sorunlarla karşı karşıya.

    Bu yıl bir başka sorun daha var: Apple, telefonun şarj ve veri portunu USB-C standardına geçirecek. Dolayısıyla bu, iPhone'un bağlantı noktasının ikinci kez değişeceği anlamına geliyor. Tüketiciler açısından bu değişim ise ekstra masraf anlamına geliyor.

    iPhone 15 serisinden tüm beklenenler

    Ciddi bir tasarım değişikliği yok

    Apple, son birkaç yıldır alışılagelmiş çizgisini koruyarak dört modeli piyasaya sürmeyi planlıyor: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max (Görünüşe göre Ultra modeli olmayacak). Normal iPhone 15 ve 15 Plus, iPhone 14 ve 14 Plus gibi alüminyum kenarlara ve cam arka yüze sahip temel modeller olacak. Bu arada Pro modeller, yan malzemeyi paslanmaz çelikten titanyuma değiştirerek önemli bir adım atacak. Tasarımsal açıdan ise tüm modellerde çerçevelerin küçülmesi bekleniyor. Ancak genel anlamda radikal tasarım değişiklikleri olmayacak.

    Daha ince çerçeveler

    Apple Etkinliği: İşte iPhone 15 serisinden tüm beklenenler Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 ve 15 Plus'ta 6,1 inç ve 6,7 inç ekranlar kullanılmaya devam edecek ancak iPhone 15 Pro ve Pro Max'in ekranları biraz daha büyük görünecek. Bu görünüm, Pro modellerdeki kayda değer bir değişikliğin parçası olacak. Ekranın etrafındaki çerçeveler yaklaşık üçte bir oranında daha ince olacak. Daha ince çerçeveler oluşturmak için Apple, LIPO veya düşük basınçlı üst kalıplama adı verilen yeni bir üretim süreci kullanıyor.

    Pro modellerdeki titanyum çerçeveler fırçalanmış bir görünüme sahip. Bu çerçeveler aynı zamanda parmak izi de bırakmayacak. Yeni cihazlar hakkında bilgi sahibi olan kişiler, titanyuma geçişin telefonu daha dayanıklı ve yaklaşık yüzde 10 daha hafif hale getirdiğini söylüyor. Cihazlar mevcut modellerin buzlu cam arka yüzünü koruyacak, ancak yan ve ön tarafı birleştiren kenarlar artık eskisinden daha az keskin olacak.

    Tüm modellerde Dinamik Ada

    Apple Etkinliği: İşte iPhone 15 serisinden tüm beklenenler Tam Boyutta Gör
    Pro olmayan telefonlar çoğunlukla mevcut modellere benzeyecek olsa da, büyük bir görsel değişikliğe sahip olacaklar: ilk olarak geçen yıl iPhone 14 Pro modellerine eklenen Dinamik Ada. Bu arayüz kullanıcıların uyarıları ekranın üst kısmındaki bir alanda görmelerini sağlıyor. Artık iPhone 15 serisinin tamamında Dinamik Ada özelliği eklenmiş olacak.

    Performans

    Üst düzey modeller, Apple'ın son yıllardaki yaklaşımına uygun olarak performans avantajına sahip olacak. Bu yılın Pro modelleri, yeni 3 nanometre üretim süreci üzerine inşa edilmiş daha hızlı bir A17 çipine ve ek belleğe sahip olacak. İşlemci bu modelleri daha hızlı hale getirecek, ancak en büyük geliştirmeler pil ömrü tarafından yaşanacak. iPhone 15 ve 15 Plus ise geçen yılın Pro telefonlarındaki daha yavaş A16 çipe sahip olacak.

    Kameralar

    iPhone 15 ve 15 Plus kameraları nihayet 12 megapiksel ana kamera sensöründen 48 megapiksel versiyona geçerek önemli bir kamera iyileştirmesi alacak. Bu, geçen yılki iPhone 14 Pro'daki ana kameranın çözünürlüğüyle eşleşiyor.

    Apple Etkinliği: İşte iPhone 15 serisinden tüm beklenenler Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro modelleri, 48 megapiksel sensör de dahil olmak üzere üç kameraya sahip olmaya devam edecek. Geçen yılın Pro sensörlerinden daha fazla megapiksele sahip yeni telefoto ve ultra geniş lensler var ve şirket bu geliştirmeleri bu yılki telefonların önde gelen eklentileri olarak lanse etmeyi planlıyor.

    En büyük kamera yükseltmesi yalnızca iPhone 15 Pro Max'e gelecek: gelişmiş donanımsal yakınlaştırma özelliklerine sahip güncellenmiş bir telefoto sistemi. Bu, iPhone'un görüntüleri yazılım yerine fiziksel lensin kendisiyle yakınlaştırma yeteneğini iki katına çıkararak 3X büyütmeden yaklaşık 6X'e çıkaracak.

    iPhone 15 ve 15 Plus

    • Ana Kamera : 48 MP görüntü sensörü, f/1,6 diyafram açıklığı
    • Ultra Geniş Kamera : 12 MP görüntü sensörü, f/2,4 diyafram açıklığı

    iPhone 15 Pro

    • Ana Kamera : 48 MP Sony IMX-803 görüntü sensörü, f/1,78 diyafram açıklığı
    • Telefoto Kamera : 12,7 MP, f/2,8 diyafram açıklığı
    • Ultra Geniş Kamera : 13,4 MP, f/2,2 diyafram açıklığı

    iPhone 15 Pro Max

    • Ana Kamera : 48 MP, Sony IMX-803 görüntü sensörü, f/1,78 diyafram açıklığı
    • Telefoto Kamera : 12,7 MP, f/2,8 diyafram açıklığı, periskop lens
    • Ultra Geniş Kamera : 13,4 MP, f/2,2 diyafram açıklığı

    Diğer eklemeler

    Tüm yeni iPhone'lar, 2019'da iPhone 11 Pro'da piyasaya sürülen U1'den bu yana ilk yeni Apple UWB çipi olan "U2" ultra geniş bant yarı iletkenine sahip olacak. Yeni bileşenin konum özelliklerini geliştirmesi ve böylece Bul uygulamasında kişilerin ve aygıtların daha doğru bir şekilde izlenebilmesini sağlaması bekleniyor. Apple bu çipi tüm önemli ürünlerinin sonraki sürümlerine eklemeyi planlıyor.

    Apple Etkinliği: İşte iPhone 15 serisinden tüm beklenenler Tam Boyutta Gör
    Dört yeni model ayrıca kablolu şarj ve veri aktarımı için Lightning'den USB-C'ye geçecek, ancak artan aktarım hızları yalnızca Pro modelleri için ayrılmış olacak. Tüm telefonlar daha hızlı kablosuz şarj özelliğine sahip olacak.

    Pro telefonlar, 2007'de orijinal iPhone'da kullanılmaya başlanmasından bu yana ilk kez sessize alma anahtarına sahip olmayacak. Bu işlev, telefonu susturmak, Odak modunu, el fenerini, kamerayı ses kaydını, Siri kısayollarını, ve erişilebilirlik ayarlarını açmak gibi çeşitli işlevleri yerine getirmek üzere özelleştirilebilen bir "Eylem Düğmesi" haline gelecek.

    iPhone 15 Pro modellerinin iç kısmı, normal iPhone 14'ün yenilenmiş alüminyum kasasıyla eşleşecek şekilde yeniden tasarlanıyor. Bu revizyon telefonun tamirini kolaylaştıracak. Apple'ın her iki telefon serisi için de bazı yeni renkleri var. Normal modeller pembe, siyah, beyaz, mavi ve sarı renklerde sunulurken Pro telefonlar gri, siyah, lacivert ve beyaz renklerde sunulacak. Şirket ayrıca daha çevre dostu bir malzeme lehine deri kılıfları da kullanımdan kaldırıyor.

    iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro: Beklenen değişiklikler
    ‌iPhone 14 Pro‌ ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max ‌iPhone 15 Pro‌ ve ‌iPhone 15 Pro‌ Max
    90° kenarlı cerrahi sınıf paslanmaz çelik kasa Hafif kavisli kenarlara sahip hafif titanyum kasa
    2,17 mm ekran çerçeveleri 1,55 mm ekran çerçeveleri
    7,85 mm kalınlık 8,25 mm kalınlık
    Sessiz anahtarı Eylem Düğmesi
    Lightning bağlantı noktası (480Mb/s) USB-C bağlantı noktası (20Gb/s ila 40Gb/s)
    3x'e kadar optik zoom özellikli telefoto kamera 6x'e kadar optik yakınlaştırma özellikli Periscope telefoto kamera (yalnızca iPhone 15 Pro Max)
    ƒ/1.79 geniş açılı kamera ƒ/1.7 geniş açılı kamera
    A16 Bionic çip (5nm) A17 Bionic çip (3nm)
    OLED ekran sürücü çipi (40nm) Daha fazla güç verimliliği sağlayan OLED ekran sürücü çipi (28nm)
    6GB bellek 8GB bellek
    U1 çip (90nm) Yeni nesil ultra geniş bant çip (7nm)
    Qualcomm X65 modem Qualcomm X70 modem
    Wi-Fi 6 bağlantısı Wi-Fi 6E bağlantısı
    Qi kablosuz şarj desteği Qi2 kablosuz şarj desteği
    Üçüncü taraf aksesuarlarla 7,5 W kablosuz şarj desteği Üçüncü taraf aksesuarlarla 15W kablosuz şarj desteği
    27W kablolu şarj desteği 35W kablolu şarj desteği
    128GB, 256GB, 512GB ve 1TB depolama seçenekleri 256GB, 512GB, 1TB ve 2TB depolama seçenekleri
    Gümüş, altın, uzay siyahı ve koyu mor renk seçenekleri Gümüş, uzay siyahı, gri ve lacivert renk seçenekleri
    Beyaz 1m USB-C - Lightning şarj kablosu Renk uyumlu 1,5 m USB-C - USB-C örgülü şarj kablosu
    999 dolar ve 1.099 dolardan başlayan fiyatlar 1,099 dolar ve 1,199 dolardan başlayan fiyatlar

    iPhone 14 vs iPhone 15: Beklenen değişiklikler
    ‌iPhone 14‌ ve ‌iPhone 14‌ Plus ‌iPhone 15‌ ve  iPhone 15‌ Plus
    90° kenarlı havacılık ve uzay sınıfı alüminyum kasa Hafif kavisli kenarlara sahip havacılık sınıfı alüminyum kasa
    Parlak cam arka kısım Buzlu cam arka kısım
    "Çentik" TrueDepth kamera düzeni Dinamik Ada
    7,79 mm kalınlık 7,81 mm kalınlığında
    Lightning bağlantı noktası (480Mb/s) USB-C bağlantı noktası (480Mb/s)
    12 megapiksel kamera 48 megapiksel kamera
    ƒ/1,5 geniş açılı kamera ƒ/1.7 geniş açılı kamera
    A15 Bionic çip A16 Bionic çip
    OLED ekran sürücü çipi (40nm) Daha fazla güç verimliliği sağlayan OLED ekran sürücü çipi (28nm)
    U1 çip (90nm) Yeni nesil ultra geniş bant çip (7nm)
    Qualcomm X65 modem Qualcomm X70 modem
    Wi-Fi 6 bağlantısı Wi-Fi 6E bağlantısı
    Qi kablosuz şarj desteği Qi2 kablosuz şarj desteği
    Üçüncü taraf aksesuarlarla 7,5 W kablosuz şarj desteği Üçüncü taraf aksesuarlarla 15W kablosuz şarj desteği
    27W kablolu şarj desteği 35W kablolu şarj desteği
    Gece yarısı, yıldız ışığı, mavi, sarı, mor ve (PRODUCT) RED renk seçenekleri Gece yarısı, yıldız ışığı, mavi, sarı ve mercan pembesi/turuncu renk seçenekleri
    1m USB-C - Lightning şarj kablosu Renk uyumlu 1,5 m USB-C - USB-C örgülü şarj kablosu
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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