Apple, Game Center ile mobil oyunculuk sosyal ağı kuruyor

Bir oyuncu olmanın günümüzde en iyi yanı artık arkadaşlarınızı kolayca bulabilmek yada rakip ararken basit ve güzel sistemler sayesinde beraberce oyun oynayabilmek. Eskiden bu bahsettiğim şeyler hem zor hemde imkansızdı onun için benim gibi çoğu yaşı geçmiş oyuncu ağ (LAN) üzerinden oynar veya arkadaşlarını evine davet etmek zorunda kalırdı. Apple ise bu eski tip tekil oyunculuk dünyasında oldukça başarılı olduğunu kanıtladı şu ana kadar 50.000'den fazla oyun ve eğlence yazılımı çıktı ve 120 milyon iOS cihazı dünya üzerinde dolaşıyor. Şimdi geriye kalan bu kullanıcıları birbirine bağlamak.

Nerede olursanız olun arkadaşlarınız sizi oyuna çağırabiliyor.

Game Center burada devreye giriyor ve arkadaşlarınız her an nerde ne yapıyor, ne oyunu oynuyor yada ne tür başarılar (achievements) aldılarsa anında görebiliyorsunuz. Bunu PC'de genelde Steam, Xbox 360'da Xbox Live aboneliği ve PS3'de PSN üzerinden görebiliyorsunuzdunuz. Şimdi Apple için adı Game Center oldu. Mobil oyun dünyasında Apple için bu kadar gelişmiş olmasada çeşitli sosyal ağlar mevcuttu Openfeint bunlardan en bilineni ama Apple'ın yeni geliştirdiği GameCenter hem yaygınlık, hem tekillik hemde özellikler bakımından bir numara olacağı ve mobil oyunculuğa yeni eğlenceler katacağı kesin.

Game Center'a iTunes hesabınızla kayıt olabiliyorsunuz, farklı takma adlar alabiliyorsunuz

Bir app olarak iPod yada iPhone'unuza yazılım yükleniyor ve oradan tüm işlemleri yapıyorsunuz

Arkadaşlarınızı bulup ekleyebiliyor veya aynı seviyedeki tanımadığınız çeşitli oyuncularla ortak oyunlar açabiliyorsunuz

Yaptığınız tüm başarılar (achievements) kayıt ediliyor ve arkadaşlarınızınkini de görebiliyorsunuz

Sahip olduğunuz oyunları ve arkadaşlarınızınkini görebiliyorsunuz oyun tavsiye ediyor veya görüp alabiliyorsunuz

Oyunlar kurabiliyor yada süre gelen oyunlara katılabiliyorsunuz

Sesli chat yani oyun içinde sesli sohbet yapabiliyorsunuz

Arkadaşınızı Push Notifications (Bildirimler) ile oyuna çağırabiliyorsunuz. Bu sayede arkadaşınız oyunda olmasada ağa bağlı ise davet gönderebiliyorsunuz

Skor tablolarında arkadaşlarınıza yada tüm dünyada nerede olduğunuzu görebiliyorsunuz.

Elde ettiğiniz başarılar.Otomatik oyun kurma sistemi

Bu özellikler şu anda kullanımda ancak 3G'ler şimdilik desteklenmiyor. Destekli olan cihazlar ve sürümleri şöyle, iPod Touch 2. 3. 4. jenerasyon, iPhone 4 ve iPhone 3Gs. Yakında iPhone 3G ve iPad için çıkacağıda belirtiliyor. Fakat unutmayın bu aplikasyon iOS 4.1 ile geliyor yani en son sürüme geçmek zorundasınız. Uyumululuk için son olarak oyunlarınızı son sürümlere aktarmanız ve doğal olarak oyunun bunu destekliyor olması gerek.

http://www.apple.com/ipodtouch/features/game-center.html