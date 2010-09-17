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Apple, Game Center ile mobil oyunculuk sosyal ağı kuruyor

8 yıl
15b
1
9
iPod / iPod Touch
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir oyuncu olmanın günümüzde en iyi yanı artık arkadaşlarınızı kolayca bulabilmek yada rakip ararken basit ve güzel sistemler sayesinde beraberce oyun oynayabilmek. Eskiden bu bahsettiğim şeyler hem zor hemde imkansızdı onun için benim gibi çoğu yaşı geçmiş oyuncu ağ (LAN) üzerinden oynar veya arkadaşlarını evine davet etmek zorunda kalırdı. Apple ise bu eski tip tekil oyunculuk dünyasında oldukça başarılı olduğunu kanıtladı şu ana kadar 50.000'den fazla oyun ve eğlence yazılımı çıktı ve 120 milyon iOS cihazı dünya üzerinde dolaşıyor. Şimdi geriye kalan bu kullanıcıları birbirine bağlamak.

Apple, Game Center ile mobil oyunculuk sosyal ağı kuruyor
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Nerede olursanız olun arkadaşlarınız sizi oyuna çağırabiliyor.

Game Center burada devreye giriyor ve arkadaşlarınız her an nerde ne yapıyor, ne oyunu oynuyor yada ne tür başarılar (achievements) aldılarsa anında görebiliyorsunuz. Bunu PC'de genelde Steam, Xbox 360'da Xbox Live aboneliği ve PS3'de PSN üzerinden görebiliyorsunuzdunuz. Şimdi Apple için adı Game Center oldu. Mobil oyun dünyasında Apple için bu kadar gelişmiş olmasada çeşitli sosyal ağlar mevcuttu Openfeint bunlardan en bilineni ama Apple'ın yeni geliştirdiği GameCenter hem yaygınlık, hem tekillik hemde özellikler bakımından bir numara olacağı ve mobil oyunculuğa yeni eğlenceler katacağı kesin.

  • Game Center'a iTunes hesabınızla kayıt olabiliyorsunuz, farklı takma adlar alabiliyorsunuz
  • Bir app olarak iPod yada iPhone'unuza yazılım yükleniyor ve oradan tüm işlemleri yapıyorsunuz
  • Arkadaşlarınızı bulup ekleyebiliyor veya aynı seviyedeki tanımadığınız çeşitli oyuncularla ortak oyunlar açabiliyorsunuz
  • Yaptığınız tüm başarılar (achievements) kayıt ediliyor ve arkadaşlarınızınkini de görebiliyorsunuz
  • Sahip olduğunuz oyunları ve arkadaşlarınızınkini görebiliyorsunuz oyun tavsiye ediyor veya görüp alabiliyorsunuz
  • Oyunlar kurabiliyor yada süre gelen oyunlara katılabiliyorsunuz
  • Sesli chat yani oyun içinde sesli sohbet yapabiliyorsunuz
  • Arkadaşınızı Push Notifications (Bildirimler) ile oyuna çağırabiliyorsunuz. Bu sayede arkadaşınız oyunda olmasada ağa bağlı ise davet gönderebiliyorsunuz
  • Skor tablolarında arkadaşlarınıza yada tüm dünyada nerede olduğunuzu görebiliyorsunuz.
Apple, Game Center ile mobil oyunculuk sosyal ağı kuruyor
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Elde ettiğiniz başarılar.
Apple, Game Center ile mobil oyunculuk sosyal ağı kuruyor
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Otomatik oyun kurma sistemi

Bu özellikler şu anda kullanımda ancak 3G'ler şimdilik desteklenmiyor. Destekli olan cihazlar ve sürümleri şöyle, iPod Touch 2. 3. 4. jenerasyon, iPhone 4 ve iPhone 3Gs. Yakında iPhone 3G ve iPad için çıkacağıda belirtiliyor. Fakat unutmayın bu aplikasyon iOS 4.1 ile geliyor yani en son sürüme geçmek zorundasınız. Uyumululuk için son olarak oyunlarınızı son sürümlere aktarmanız ve doğal olarak oyunun bunu destekliyor olması gerek.


http://www.apple.com/ipodtouch/features/game-center.html Yorum Yaz
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Batuist 8 yıl
böylesi cihazlarda bunlar çok harika özellikler.. İnsanın apple alması için bir neden daha olmuş oluyor.. Şimdi aynısını googleda yapar :)
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bilgehankalkan 8 yıl
Bu iş için geç kaldı ama sonunda yaptı güzel oldu. Eğer oyun sektörüne girecekse böyle bir ağ şarttı zaten.
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phantom_coal 8 yıl
Xbox livedaki gibi vanlanmalar olmasin , kopya oyunda , online icin orjinek alirim muhabbetleri iphone dada olur mu acaba :)
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troy 8 yıl
ben bunu 3g i me nasıl kurucam apple storeda bulamdm ?

edit: versiyon 4.1

edit: tam okumamışım 3gler desteklemiiyormuş
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prooge 8 yıl
iphone 4 kendini göstermeye başlıyoor.
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