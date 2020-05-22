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    Apple Glass'ın Steve Jobs versiyonu da gelebilir

    Duyumcu Jon Prosser, Apple'ın Steve Jobs anısına yuvarlak artırılmış gerçeklik gözlüğü çıkaracağını söyledi. Sınırlı sayıda üretilecek model Jobs'ın taktığı yuvarlak ve çerçevesiz gözlüğe benzeyecek.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple Glass'ın Steve Jobs versiyonu da gelebilir
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    Duyumcu ve teknoloji analisti Jon Prosser, Apple'ın üzerinde çalıştığı artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğünün detayları hakkında bilgi vermeye devam ediyor.

    Prosser'a göre şirket Apple Glass'ın Steve Jobs'ın taktığı ünlü yuvarlak ve çerçevesiz gözlüğe benzeyen bir versiyonunu da çıkaracak. Bu özel model sınırlı sayıda üretilecek.

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    Steve Jobs Heritage Edition adı altında piyasaya sürülmesi beklenen gözlüğün fiyatı standart modelden daha yüksek olacak. Prosser, Steve Jobs anısına üretilecek versiyonun hangi malzemeden yapılacağını henüz bilmediğini söylüyor.

    Apple Glass'ın Steve Jobs versiyonu da gelebilir
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    Ray-Ban Wayfarer'a benziyor

    John Prosser bu hafta YouTube'da Apple'ın yaklaşan artırılmış gerçeklik gözlüğü hakkında bir video yayınladı. Apple Glass'ın prototipini gördüğünü ve çok güzel olduğunu ifade eden ünlü duyumcu, gözlüğün klasik Ray-Ban Wayfarer modelini andırdığını belirtti.

    Apple Glass'ın Steve Jobs versiyonu da gelebilir
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    Apple uzunca bir süredir gündemi meşgul eden olan artırılmış gerçeklik gözlüğünü muhtemelen iPhone 12 lansmanında göstermeyi planlıyor. Ancak Apple Glass'ın detaylı tanıtımı 2021'in Mart ayında yapılacak. Fiyat etiketinin ise 499 dolar olacağı bildiriliyor.



    https://twitter.com/jon_prosser/status/1263594506173050886 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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