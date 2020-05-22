Realme Buds Air Neo'nun özellikleri açıklandı

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Realme, 25 Mayıs tarihinde Realme X3, X3 Pro Superzoom ve X50 Pro Player akıllı telefonlarının yanı sıra akıllı TV, akıllı saat ve yeni Realme Buds Air Neo kablosuz kulaklık modelini tanıtacağı büyük bir etkinlik düzenleyecek.

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Şirket lansman öncesinde Realme Buds Air Neo'nun özellikleri hakkında bazı detaylar paylaştı. Kulaklıklar 13 mm Large Boost sürücülerle gelecek. Ayrıca tek şarjla 3 saat kullanım süresi sunacakları belirtiliyor. Şarj kutusunun desteğiyle bu süre 17 saate kadar çıkabilecek.

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Süper düşük gecikme modu ile gelecek

Realme Buds Air Neo, süper düşük gecikme moduna geçiş yaptı. Şirkete göre bu özellik daha önce piyasaya sürülen pahalı modele kıyasla gecikmede %50'lik bir azalma sağlıyor. Yeni kulaklıklar anında otomatik bağlantı özelliği de sunacak.

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Realme Buds Air Neo'daki dokunmatik kontrol işlevi kullanıcıların şarkı çalma/duraklatma, sonraki şarkıya atlama, gelen aramaları yanıtlama/sonlandırma ve sesli asistanı başlatmalarına olanak sağlayacak. Yeni kablosuz kulaklığın 40 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

https://event.realme.com/in/buds-air-neo-intrigue

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