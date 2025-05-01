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    Android 16'nın yeni arayüz tasarımı ortaya çıktı: Önemli değişiklikler geliyor

    Haziran'da yayınlanması planlanan Android 16 büyük tasarımsal değişiklikler getirecek. Yeni değişiklikler, sızdırılan ekran görüntülerinde ortaya çıktı.        

    Android 16'nın yeni arayüz tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Android Authority'nin elde ettiği ekran görüntülerine göre, Haziran 2025'te yayınlanması planlanan Android 16 büyük tasarımsal değişiklikler getirecek. Değiştirilebilir uygulama simgeleri, yeni hızlı ayar menüsü, bulanıklık efektleri gibi birçok değişiklik, muhtemelen 20-21 Mayıs'ta yapılacak olan Google I/O'da sergilenecek. 

    Google, Android 16'nın ilk genel beta sürümünü Ocak ayında başlattı. Daha çok teknik konulara odaklanan beta sürümlerinde tasarımsal değişiklikler yer almadı. Ancak Android Authority, dördüncü beta sürümünü kurcalayarak bu yeni değişiklikleri etkinleştirmeyi başardı. Pixel 9 Pro'da görülen bu değişiklikler, Pixel'e özel olabilir veya diğer Android akıllı telefon üreticilerine ilham verebilir.

    Arayüz birçok açıdan elden geçirildi

    Öne çıkan özellikler arasında, ana ekranlara kişiselleştirilmiş bir hava veren dikdörtgen, yuvarlak veya üç farklı şekilde özelleştirilebilir uygulama simgesi şekilleri yer alıyor.

    Android 16'nın yeni arayüz tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ayarlar uygulamasında renkli simgeler, daha belirgin bölüm ayırıcıları ve yenilenen kaydırıcı tasarımı göze çarparken, tüm uygulamalar listesi ve paralo giriş ekranında bulanıklık (blur) efektinin uygulandığı görülüyor. 
    Android 16'nın yeni arayüz tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Hızlı ayarlar düzenlerini koruyor ancak daha keskin, güncellenmiş bir görünüm sergiliyor. Bildirim simgeleri de elde geçirilerek değişikliklerden nasibini alıyor.

    Android 16'nın yeni arayüz tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Android 16'nın yeni arayüz tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Google I/O etkinliği yaklaşırken, muhtemelen Pixel 10 serisinin lansmanına bağlı olan sızıntılar, Android 16'nın daha rafine bir kullanıcı deneyimi sunacağını gösteriyor. Android 15’e kıyasla daha gözle görülür değişiklikler getirmesi beklenen bu yeni sürüm, Material You tasarım anlayışını bir adım ileri taşıyor.

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