Android 16'nın yeni arayüz tasarımı ortaya çıktı: Önemli değişiklikler geliyor

Google, Android 16'nın ilk genel beta sürümünü Ocak ayında başlattı. Daha çok teknik konulara odaklanan beta sürümlerinde tasarımsal değişiklikler yer almadı. Ancak Android Authority, dördüncü beta sürümünü kurcalayarak bu yeni değişiklikleri etkinleştirmeyi başardı. Pixel 9 Pro'da görülen bu değişiklikler, Pixel'e özel olabilir veya diğer Android akıllı telefon üreticilerine ilham verebilir.
Arayüz birçok açıdan elden geçirildi
Öne çıkan özellikler arasında, ana ekranlara kişiselleştirilmiş bir hava veren dikdörtgen, yuvarlak veya üç farklı şekilde özelleştirilebilir uygulama simgesi şekilleri yer alıyor.
Google I/O etkinliği yaklaşırken, muhtemelen Pixel 10 serisinin lansmanına bağlı olan sızıntılar, Android 16'nın daha rafine bir kullanıcı deneyimi sunacağını gösteriyor. Android 15’e kıyasla daha gözle görülür değişiklikler getirmesi beklenen bu yeni sürüm, Material You tasarım anlayışını bir adım ileri taşıyor.
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