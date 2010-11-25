Apple, HP'nin Cupertino'daki 100 acre'lik sitesini satın aldı

Ekonomik olarak her geçen gün daha da güçlenen ve 50 milyar dolar nakit parası bulunan Apple, ileriye yönelik yatırımlarından birini gerçekleştirerek; HP'nin yazın satmayı planladığını duyurduğu Cupertino'daki 100 acre'lik diğer bir deyişle yaklaşık 405 bin metrekarelik siteyi satın aldı.

Apple ve HP cephesinden alışverişin değeri hakkında bilgi alınmazken; bölgenin emlak uzmanları satın almanın Apple'a yaklaşık 300 milyon dolara mal olmuş olabileceğini söylüyorlar.

Apple, HP'den aldığı siteye komşu 50 acre büyüklüğünde başka bir alanı 2006 yılında satın almıştı.