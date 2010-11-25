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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, HP'nin Cupertino'daki 100 acre'lik sitesini satın aldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, HP'nin Cupertino'daki 100 acre'lik sitesini satın aldı
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Ekonomik olarak her geçen gün daha da güçlenen ve 50 milyar dolar nakit parası bulunan Apple, ileriye yönelik yatırımlarından birini gerçekleştirerek; HP'nin yazın satmayı planladığını duyurduğu Cupertino'daki 100 acre'lik diğer bir deyişle yaklaşık 405 bin metrekarelik siteyi satın aldı.

Apple ve HP cephesinden alışverişin değeri hakkında bilgi alınmazken; bölgenin emlak uzmanları satın almanın Apple'a yaklaşık 300 milyon dolara mal olmuş olabileceğini söylüyorlar.

Apple, HP'den aldığı siteye komşu 50 acre büyüklüğünde başka bir alanı 2006 yılında satın almıştı.

Apple, HP'nin Cupertino'daki 100 acre'lik sitesini satın aldı
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xense 9 yıl
Hımm.. başbakanımızın öğretmenlere nasihatı gibi arabaya değil taşınmaza yatırım. daha iyi getirisi varmış... :)
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Carnadormania 9 yıl
bende köydeki elma bahçesini apple a satcam adamlar iyi para veriyorlar ya.
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fotifoti 9 yıl
bu americakalılar da bi metrik sisteme geçselerdi ne güzel olurdu :)
hatırlıyorum bir mars aracı ,marsa kavuşamamıştı. nedeni de mil yerine km ile hesap yapan bir mühendisti :)
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Canka1 9 yıl

fotifoti

bu americakalılar da bi metrik sisteme geçselerdi ne güzel olurdu :)

hatırlıyorum bir mars aracı ,marsa kavuşamamıştı. nedeni de mil yerine km ile hesap yapan bir mühendisti :)



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DH Misafiri 9 yıl
404,685.642 m2 ediyor 100 acre
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Shady 9 yıl
Birimde gerekli düzeltme yapılmıştır. İlginiz için teşekkürler.
Shady
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veleciraptor 9 yıl
100 dönüm 100.000 metrekare eder
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