Apple ile çalışanları arasındaki kriz büyüyor; Çalışanlar ofise gitmeyi reddediyor

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COVID-19 ve pandemi süresi boyunca pek çok şirket evden çalışma şeklini benimsemek zorunda kalmıştı. Pandeminin etkisini artık yitirmeye başladığı bu dönemlerde Apple, birkaç hafta önce çalışanlarını önümüzdeki aydan itibaren haftada üç gün ofise gelmeleri konusunda uyardı.

Apple’ın hibrit çalışma planı salı, perşembe ve ekibe göre değişen üçüncü bir günde çalışanlarının ofise dönmelerini zorunlu kılıyordu. Fakat çalışanların oluşturmuş olduğu ve bünyesinde bir grup işçinin yer aldığı Apple Together, platformu Apple ile aynı fikirde değil gibi görünüyor.

Apple çalışanları ofise dönmek istemiyor

Firmanın Santa Clara Valley ofislerinde haftanın üç günü çalışmaları için çağrılan çalışanlar bu planı pek beğenmemiş. Tim Cook her ne kadar birlikte çalışmanın şirket kültürü için önemli olduğunu vurgulasa da çalışanlar bulundukları yerden işlerini halletmek istemekte veya daha esnek bir çalışma planı talep etmekte.

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Apple Together, ofis ortamının ilhamı sınırladığını ve daha esnek çalışma koşullarında insanların daha mutlu ve üretken olduğunu bildiriyor. Öte yandan Apple, yeni çalışma modelinde zaten değişikliğe gitmişti. Firmanın mayıs ayındaki orijinal planı pazartesi, salı ve perşembe günleri için geçerliydi ve bu, ekip liderleri tarafından seçilebilecek üçüncü bir gün ile revize edildi.

Pandemi çalışma şeklimizi değiştirdi

Apple ile çalışanları arasındaki anlaşmazlık bu diyalog ile sınırlı değil. Apple’ın makine öğrenim departmanı başkanı Ian Goodfellow, birkaç ay önce daha esnek çalışma koşulları için şirketten ayrılarak Google’a geçmişti. Öte yandan pandemi süresi boyunca pek çok firma ve iş sektörü çalışanlarına evden çalışma seçeneği sunmuştu. Pandeminin bitmesine rağmen bazı iş sektörleri bu çalışma düzenini korumakta.

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Apple ile çalışanları arasındaki ofis krizi büyüyor