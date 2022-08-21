Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 14 ve iPhone 14 Pro kameraları hakkında bildiğimiz her şey

    Apple’ın önümüzdeki ay duyurulması hedeflenen iPhone 14 ve iPhone 14 Pro akıllı telefonları için bekleyiş sürüyor. Yeni özelliklerle gelecek olan iPhone 14 serisinin kameraları ise detaylanıyor.
    2

    iPhone 14 ve iPhone 14 Pro beklenen kamera özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın beklenen iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri hakkında şimdiye kadar birden fazla kamera detayı paylaşılmış durumda. iPhone 14 serisinin kamera özellikleri tedarik zincirinden dolayı cihazların çıkış tarihinden çok daha önce belli olabiliyor. Aslında endüstrinin geri kalanı için bu durum geçerli diyebiliriz.

    Apple, yeni nesil iPhone 14 ailesinde en üst özellikleri ve aynı şekilde daha gelişmiş kameraları Pro modeline ayıracak gibi görünüyor. iPhone 14? ve ?iPhone 14? Max'in, ?iPhone 14 Pro? ve ?iPhone 14 Pro? Max'e göre daha minimal kamera iyileştirmeleriyle gelmesi bekleniyor. Öte yandan iPhone 14 Pro ve Max modellerinin mobil fotoğrafçılık için sınırları zorlayacağı ifade edilmekte.

    iPhone 14 ve iPhone 14 Pro beklenen kamera özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    iPhone 14 vs iPhone 13 kamera özellikleri
    iPhone 13 mini ve iPhone 13 iPhone 14 ve iPhone 14 Max
    12 MP ana kamera ve Focus Pixels 12 MP ana kamera ve Focus Pixels
    12 MP geniş açı kamera, ƒ/2.4 12 MP geniş açı kamera, ƒ/1.8 ve otofokus
    Ön kamera ƒ/2.2 Ön kamera ƒ/1.9 ve otofokus

    Apple’ın iPhone 14 ve iPhone 14 Max kameraları, yerlerine geldikleri modellerden çok bir fark getirmese de önemli değişiklikler de yok değil. Hem ön kamera da hem de geniş açı kamerada otofokus desteği gelecek. Aynı şekilde hem ön kamera da hem de geniş açılı kameranın diyafram açıklığı büyütülecek ve bu sayede lenslere gelen ışık artırılacak. Bu da düşük ışık koşullarında daha iyi sonuç elde edilebileceği anlamına geliyor.

    iPhone 14 ve iPhone 14 Pro beklenen kamera özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro kamera özellikleri
    iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max
    12 MP ana kamera ve Focus Pixels 48 MP ana kamera + Focus Pixels ve piksel gruplama
    6PTelefoto lens 7P Telefoto lens
    4K video kaydı 8K video kaydı
    ƒ/2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera ƒ/1.9 diyafram ve otomatik odaklamalı ön kamera

    Apple, daha önceki haberlerde de belirttiğimiz gibi 48 MP çözünürlüğündeki kamerasını sadece iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde kullanacak. Artan mekapiksel sayısının sonucu olarak iPhone 14 Pro modellerinin ana kamerası daha küçük piksel boyutuna sahip olacak. Aktarılanlara göre 48 MP sensörün piksel boyutu 1.22µm olacak. iPhone 13 Pro ve Max’de 1.9µm olan piksel boyutunda yaklaşık 0.68µm’lik bir azalma söz konusu. Yeni kameranın 1/1,3 inç sensör boyutuna sahip olduğu ve önceki nesle oranla yüzde 21 oranında bir artış yaşandığı söyleniyor. Yine iPhone 14 Pro modellerine özel olmasını beklediğimi 8K video kaydı da önemli bir yükseltme olarak ifade ediliyor.

    Apple iPhone 14 ve iPhone 14 Pro muhtemel çıkış tarihi

    Apple’ın yeni iPhone 14 serisini 7 Eylül’de düzenleyeceği etkinlik kapsamında tanıtması bekleniyor. Bu etkinlikten kısa süre sonra ön siparişe açılacak olan telefonlar, 16 Eylül’de raflardaki yerini almaya başlayacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    A
    atomkarınca74 1 gün önce

    batarya nasıl anlaşılır

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız