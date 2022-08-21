iPhone 14 ve iPhone 14 Pro kameraları hakkında bildiğimiz her şey

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Apple’ın beklenen iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri hakkında şimdiye kadar birden fazla kamera detayı paylaşılmış durumda. iPhone 14 serisinin kamera özellikleri tedarik zincirinden dolayı cihazların çıkış tarihinden çok daha önce belli olabiliyor. Aslında endüstrinin geri kalanı için bu durum geçerli diyebiliriz.

Apple, yeni nesil iPhone 14 ailesinde en üst özellikleri ve aynı şekilde daha gelişmiş kameraları Pro modeline ayıracak gibi görünüyor. iPhone 14? ve ?iPhone 14? Max'in, ?iPhone 14 Pro? ve ?iPhone 14 Pro? Max'e göre daha minimal kamera iyileştirmeleriyle gelmesi bekleniyor. Öte yandan iPhone 14 Pro ve Max modellerinin mobil fotoğrafçılık için sınırları zorlayacağı ifade edilmekte.

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iPhone 14 vs iPhone 13 kamera özellikleri iPhone 13 mini ve iPhone 13 iPhone 14 ve iPhone 14 Max 12 MP ana kamera ve Focus Pixels 12 MP ana kamera ve Focus Pixels 12 MP geniş açı kamera, ƒ/2.4 12 MP geniş açı kamera, ƒ/1.8 ve otofokus Ön kamera ƒ/2.2 Ön kamera ƒ/1.9 ve otofokus

Apple’ın iPhone 14 ve iPhone 14 Max kameraları, yerlerine geldikleri modellerden çok bir fark getirmese de önemli değişiklikler de yok değil. Hem ön kamera da hem de geniş açı kamerada otofokus desteği gelecek. Aynı şekilde hem ön kamera da hem de geniş açılı kameranın diyafram açıklığı büyütülecek ve bu sayede lenslere gelen ışık artırılacak. Bu da düşük ışık koşullarında daha iyi sonuç elde edilebileceği anlamına geliyor.

iPhone X, 11 Pro, 12 Pro, 13 Pro ve iPhone 14 Pro karşılaştırıldı 3 gün önce eklendi

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iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro kamera özellikleri iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max 12 MP ana kamera ve Focus Pixels 48 MP ana kamera + Focus Pixels ve piksel gruplama 6PTelefoto lens 7P Telefoto lens 4K video kaydı 8K video kaydı ƒ/2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera ƒ/1.9 diyafram ve otomatik odaklamalı ön kamera

Apple, daha önceki haberlerde de belirttiğimiz gibi 48 MP çözünürlüğündeki kamerasını sadece iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde kullanacak. Artan mekapiksel sayısının sonucu olarak iPhone 14 Pro modellerinin ana kamerası daha küçük piksel boyutuna sahip olacak. Aktarılanlara göre 48 MP sensörün piksel boyutu 1.22µm olacak. iPhone 13 Pro ve Max’de 1.9µm olan piksel boyutunda yaklaşık 0.68µm’lik bir azalma söz konusu. Yeni kameranın 1/1,3 inç sensör boyutuna sahip olduğu ve önceki nesle oranla yüzde 21 oranında bir artış yaşandığı söyleniyor. Yine iPhone 14 Pro modellerine özel olmasını beklediğimi 8K video kaydı da önemli bir yükseltme olarak ifade ediliyor.

Apple iPhone 14 ve iPhone 14 Pro muhtemel çıkış tarihi

Apple’ın yeni iPhone 14 serisini 7 Eylül’de düzenleyeceği etkinlik kapsamında tanıtması bekleniyor. Bu etkinlikten kısa süre sonra ön siparişe açılacak olan telefonlar, 16 Eylül’de raflardaki yerini almaya başlayacak.

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iPhone 14 ve iPhone 14 Pro beklenen kamera özellikleri