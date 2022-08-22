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    Apple Ekim 2022 etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni cihazlar

    iPhone 14 etkinliği yaklaştı. Apple’ın Ekim ayında bir başka etkinlik düzenlemesi bekleniyor. İşte Ekim 2022 etkinliğinde tanıtılması beklenen ürün ve yazılımlar
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    Apple Ekim 2022 etkinliği

    Apple’ın sonbaharda iki etkinlik düzenleyeceği söyleniyor. Eylül ayının ilk haftası (muhtemelen 7 Eylül) iPhone 14 serisi ve Apple Watch Series 8 modelleri tanıtılacak. iOS 16 final sürümü de yayınlanacak. Ekim ayı etkinliğinin de yeni iPad’ler ve Mac’lerle tanışacağız. iPadOS 16 ve macOS Ventura güncellemesi de Ekim ayı içinde yayınlanacak.

    M2 işlemcili iPad Pro

    Mark Gurman, Ağustos ayında M2 işlemcili yenilenmiş iPad Pro modelleri beklediğini söylemişti. Apple, LCD ekranlı 11 inç iPad Pro ve miniLED teknolojisine sahip 12.9 inç iPad Pro olmak üzere, MagSafe bağlantılı iki iPad Pro modeli tanıtmayı planlıyor. Yenilenmiş iPad Pro’larla yeni aksesuarlar görebiliriz. Ekim 2022 etkinliğinin yıldızları da iPad Pro olacak gibi görünüyor.

    iPad'lerde Lightning kalkıyor, USB-C'ye geçiliyor

    Apple, iPad Pro’lara göre daha uygun fiyatlı olacak iPad modeli de tanıtabilir. 10. nesil iPad ile birlikte Apple’ın iPad’lerde Lightning bağlantısını bırakıp USB-C’ye geçeceği söyleniyor. USB-C bağlantılı iPad, Apple Studio Display gibi modern ekranlara daha kolay bağlantı sunacak. Yeni giriş seviye iPad’in ekranı iPad Air modeliyle aynı çözünürlükte olabilir. 10.5 inç ve hatta 10.9 inç ekranlı bir iPad ile tanışabiliriz. Bununla birlikte, DCI-P3 ile geniş renk gamı ve daha yüksek parlaklık gibi ekran özellikleri, iPad Pro’lara özel olmaya devam edecek. 10.5 inç veya 10.9 inç iPad’de A14 Bionic çipin kullanılacağı tahmin ediliyor.

    10. nesil iPad
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    M2 işlemcili yeni Mac'ler

    Apple, M2 işlemcili Mac mini, Mac Pro ve MacBook Pro üzerinde çalışıyor. Yeni nesil 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’ların 2022 sonbaharında, M2 Pro ve M2 Max işlemcilerin de 2023 sonbaharında duyurulması bekleniyor. Apple silicon işlemcili 2. nesil Mac mini için en az bir yıl daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Yeni Mac mini modelinin M2 işlemciyle mi yoksa daha güçlü bir sürümüyle geleceğini bilmiyoruz.

    iPadOS 16 ve macOS Ventura

    iOS 16, watchOS 9 ve tvOS 16 güncellemelerinin Eylül etkinliğinin ardından, birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. iPadOS 16 ve macOS Ventura güncellemeleri Ekim ayında, büyük olasılıkla etkinlikten sonra yayınlanacak. iPadOS 16 ve macOS Ventura, ortak yenilikler içeriyor. iPadOS 16 ve macOS Ventura ile gelecek yeni özellikler şöyle:

    • Yeniden boyutlandırılabilir pencereler: Yapılan işleme göre pencereleri istenilen boyutta ayarlamak mümkün olacak.
    • Merkez uygulama: Tam ekrana geçmeden çalıştığınız uygulamaya odaklanabileceksiniz.
    • Pencerelere ve uygulamalara hızlı erişim: Açık uygulama pencereleri ortada belirgin bir şekilde görünürken diğer uygulamalar son kullanım sırasına göre düzenlenmiş şekilde sol tarafta yer alacak.
    • Üst üste açılan pencereler: Artık üst üste açılmış birden fazla pencereyi tek bir ekranda bir arada görebiliyorsunuz.
    • Uygulamaları birlikte gruplama: Pencereleri yandan sürükleyip bırakarak veya Dock’tan açarak sıklıkla kullandığınız uygulamalara hızlıca dönmek için uygulama grupları oluşturun.

    iPadOS 16
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    Apple’ın yeni iPad’ler (iPad Pro ve USB-C’li 10. nesil iPad) ile birlikte M2 işlemcili yeni MacBook Pro ve Mac Pro modelleriyle birlikte iPadOS 16 ve macOS Ventura güncellemelerini sunacağı Ekim ayı etkinliğinin ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor.

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