iOS 16 ile Fitness uygulaması, Apple Watch olmadan da kullanılabilecek

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Apple, WWDC22'de duyurduğu iOS 16'yla beraber Fitness uygulamasında değişikliğe gitti. Artık iPhone kullanıcıları Apple Watch'ları olmasa bile Fitness uygulamasından faydalanabilecek. Böylelikle teknoloji devi, uygulamayı kullanışlı bir aktivite izleme seçeneği yapmak istiyor.

Fitness uygulaması için Apple Watch'a ihtiyaç kalktı

İşletim sisteminin yeni sürümüyle beraber güncellenen Fitness uygulaması, Apple Watch'a veya üçüncü taraf etkinlik izleyiciye sahip olmayan kişiler için kullanışlı hale geliyor.

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iOS 16 ile iPhone kullanıcıları adım sayısı, katedilen mesafe ve üçüncü taraf uygulamalardaki antrenman bilgileriyle beraber tahmini harcanan kalori miktarına ulaşılabilecek.

Güncel Fitness uygulaması, Apple Watch sahiplerine sunulan Fitness uygulamasıyla büyük oranda benzerlikler içerse de bir Fitness+ sekmesi bulunmuyor.

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Apple'ın Fitness uygulaması, Apple Watch olmadan kullanılabilecek