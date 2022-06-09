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    Apple, iOS 16 ile birlikte Mail uygulamasında yeni işlevler sunmaya başladı

    Teknoloji devi Apple, iOS 16, iPadOS 16 ve macOS Ventura ile birlikte Mail uygulamasında yeni işlevler sunmaya başladı. İşte gelen yeni özellikler.              
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    Apple, Mail uygulamasında yeni işlevler sunmaya başladı
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    Apple, iOS 16, iPadOS 16 ve macOS Ventura'daki Mail uygulamasını elden geçirdi ve onu Gmail gibi rakip posta hizmetleriyle daha uyumlu hale getiren bir dizi yeni özellik sundu.

    Bu yeni özelliklerden biri, herhangi bir hata durumunda e-postayı hızlı bir şekilde geri almanızı sağlayan işlev ve bu da uzun zamandır beklenen Göndermeyi Geri Al seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Göndermeyi Geri Al, bir e-posta gönderdikten sonra 10 saniyeye kadar çalışıyor ve bu nedenle, gönderdiğiniz bir e-postayı geri almak istiyorsanız fikrinizi değiştirmek için fazla zamanınız yok.

    Gönderdiğiniz e-postayı geri alın

    Google'ın Gmail hizmetinde de e-postalar için göndermeyi geri alma özelliği mevcut. Ancak iptal süresini 5, 10, 20 veya 30 saniye olarak özelleştirebiliyorsunuz. Apple şimdilik geri gönderilen maili geri almayı 10 saniye ile sınırlandırmış, ancak şirketin gelecekte başka zaman seçenekleri eklemesi de mümkün.

    Apple, Mail uygulamasında yeni işlevler sunmaya başladı
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    Mail uygulamasına gelen birkaç yeni özellik daha var. E-postalarınızı gelecek için planlayabilir veya uygulamanın, açtığınız ancak yanıtlamayı unuttuğunuz bir e-posta hakkında size hatırlatma yapmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca, gönderilen mesajları gelen kutunuzun en üstüne taşımanıza da izin veriliyor.

    Gelişmiş arama

    Zengin bağlantılar da artık e-posta mesajlarında destekleniyor ve arama daha da geliştirilmiş. Apple, aramaya başladığınız andan itibaren daha iyi arama önerileri göreceğinizi ve aradığınızı bulmak için yazım hatalarını düzelteceğini ve arama terimlerinizin eş anlamlılarını kullanacağını belirtiyor.

    Bu özellikler Apple platformlarında, en son yazılımı çalıştıranlar için mevcut durumda. Apple'ın yaptığı güncellemeler şu anda geliştiricilerle sınırlı, ancak şirket Temmuz ayında genel betaları yayınlamayı planlıyor.

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