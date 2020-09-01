Apple’ın GPU’su Intel iGPU’sundan daha performanslı olabilir

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Apple’ın Mac bilgisayarlarında kendi CPU-GPU ikilisini kullanacağı haberi teknoloji dünyasında geniş yer bulmuştu. Özellikle de Apple imzasını taşıyacak GPU bir hayli dikkat çekmişti.

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İlk raporlara göre teknoloji devi GPU çalışmasında akıcı bir şekilde ilerliyor. Öyle ki iddiaya göre Apple’ın GPU’su Intel’in iGPU’larından hem daha performanslı hem de daha enerji verimli bir yapıda olacak.

Lifuka

Lifuka kod adını taşıyan TSMC’nin 5 nm nodlarından çıkacak yongalar ilk başta 12’’ ebatındaki MacBook’lara güç verecek. GPU’ya eşlik edecek ARM tabanlı işlemcinin platform avantajı sayesinde iPhone ve iPad’teki kardeşlerine nazaran daha yüksek termal bütçesine sahip olması bekleniyor.

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Ayrıca Bkz. "1.65 GHz’de çalışan Xe GPU’su testte ortaya çıktı."

Son olarak ilk Apple imzasını taşıyacak CPU-GPU ikilisinden güç alacak MacBook'un önümüzdeki yılın ilk yarısında raflardaki yerini alması bekleniyor. 13.3'' ve daha büyük ekranlı dizüstülerde Apple imzasını görmek içinse biraz beklememiz gerecek.

https://www.techpowerup.com/271609/apples-custom-gpu-is-reportedly-faster-than-intel-igpu

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