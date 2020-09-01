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    Apple’ın GPU’su Intel iGPU’sundan daha performanslı olabilir

    Teknoloji devinin kendi işlemcisine ve GPU’suna geçeceğini duyurmasının ardından ilk raporlar gelmeye başladı. Apple görünüşe göre Intel’in çözümlerinden daha performanslı bir GPU hazırlıyor.
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    Metehan Göktaş
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    Apple’ın GPU’su Intel iGPU’sundan daha performanslı olabilir
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    Apple’ın Mac bilgisayarlarında kendi CPU-GPU ikilisini kullanacağı haberi teknoloji dünyasında geniş yer bulmuştu. Özellikle de Apple imzasını taşıyacak GPU bir hayli dikkat çekmişti.

     

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    İlk raporlara göre teknoloji devi GPU çalışmasında akıcı bir şekilde ilerliyor. Öyle ki iddiaya göre Apple’ın GPU’su Intel’in iGPU’larından hem daha performanslı hem de daha enerji verimli bir yapıda olacak.

    Lifuka

    Lifuka kod adını taşıyan TSMC’nin 5 nm nodlarından çıkacak yongalar ilk başta 12’’ ebatındaki MacBook’lara güç verecek. GPU’ya eşlik edecek ARM tabanlı işlemcinin platform avantajı sayesinde iPhone ve iPad’teki kardeşlerine nazaran daha yüksek termal bütçesine sahip olması bekleniyor.

    Apple’ın GPU’su Intel iGPU’sundan daha performanslı olabilir
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    Ayrıca Bkz. "1.65 GHz’de çalışan Xe GPU’su testte ortaya çıktı."

    Son olarak ilk Apple imzasını taşıyacak CPU-GPU ikilisinden güç alacak MacBook'un önümüzdeki yılın ilk yarısında raflardaki yerini alması bekleniyor. 13.3'' ve daha büyük ekranlı dizüstülerde Apple imzasını görmek içinse biraz beklememiz gerecek.



    https://www.techpowerup.com/271609/apples-custom-gpu-is-reportedly-faster-than-intel-igpu Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    V4LKyR 1 hf. en beğenilen
    Olabilir değil, büyük ihtimal öyle. Apple çip tasarım işinde baya iyi.

    Intel çöpüyle ile kimse uğraşmıyor artık.
    Yanıtla +11
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    symbiat (symbiat karalama) 1 hf. fhrstw
    bir cok insan ultra tasinabilir cihazlar ariyor, herkesin buyuk ekrana ihtiyaci yok.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    huseyincarnege (huseyin murteza) 1 hf.
    APPLEde ekran kartı işine giriyomuş :)
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    High Sierra 1 hf.
    Apple, rakiplerinden en azından 2 nesildir önde performans sergiliyor. A11'i ancak yakalamıştır Qualcomm performans olarak S865 ile. Zaten Samsung ile Huawei'yi saymaya gerek yok ikisi de performansı zayıf ARM Mali Coreları ile rekabet etmeye çalışıyor. Mediatek ise Dimensity CPU kısmında iyi bir yerde olsa da GPU kısmında gitmesi gereken uzun bir yol var.
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    gidi (gidi gidi) 1 hf.
    su arm isinin tutmasini o kadar cok istiyorum ki. Yillarin hayali 500gr 10 15 saat ekran suresi veren fansiz laptoplar
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    The Killing Road (&#39;y ) 1 hf. gidi
    12 inch MacBook bile 900 gramdı, 500 600 gr imkansız, ipad pro 12.9 bile 640 gram civarında.
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 hf. yeni yorumcu
    Olmaya da bilir galiba.
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    Fiyat / performans = AMD :D
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    fhrstw 1 hf.
    Fansız tasarımla mı gelecek ne tip bir soğutma olacak en çok merak ettiğim konular . Ayrıca 13.3” mi kaldı hala niye hala 13.3’te diretiyorlar.
    3 Yanıt Yanıtla
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    symbiat (symbiat karalama) 1 hf. fhrstw
    bir cok insan ultra tasinabilir cihazlar ariyor, herkesin buyuk ekrana ihtiyaci yok.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    asertyu 1 hf. fhrstw
    herkes kocaman bilgisayar ile dolaşmıyor.16" olanı da var.ihtiyacı olan onu alır. 13" kullanıyorum gayet de memnunum.boyut olarak yeterli ağırlık olarak da düşük. taşıma olarak çok rahat.
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    burakk, (Burakk gizli) 1 hf. fhrstw
    Değil mi küsüratlarla uğraşmayalım.
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    alper5398 1 hf.
    Bir zahmet olsun.
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    V4LKyR 1 hf. en beğenilen
    Olabilir değil, büyük ihtimal öyle. Apple çip tasarım işinde baya iyi.

    Intel çöpüyle ile kimse uğraşmıyor artık.
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    edgespear101 (Baran Alkan) 1 hf.
    İpad Pro'da kullanılan işlemcinin Macbook Pro lardan daha hızlı olduğunu hatırlatırım.
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