Snapdragon X, Apple M3'e karşı test edildi: Hangisi daha verimli?

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Tam Boyutta Gör Birçok bilgisayar üreticisi, yakın zamanda Qualcomm'un yeni Snapdragon X Elite ve X Plus işlemcilerini içeren dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Yüksek pil ömrü vadeden Snapdragon X serisi işlemcilerden güç alan laptoplar, Youtube'de Alex Ziskind kanalında yeni MacBook'lara karşı test edildi. Peki nasıl sonuçlar elde edildi hep beraber bakalım.

Snapdragon X, M3'ten verimli mi?

Alex Ziskind'in YouTube'da yaptığı pil ömrü ve verimlilik testinde, yeni Snapdragon yongalarının gerçek dünyada nasıl performans gösterdiğine dair net bir fikir ediniyoruz. Ziskind, testin gerçek dünya performansını simüle etmek için kodlama, Youtube videosu, müzik dinleme ve bazı yoğun görevleri içeren bir testler gerçekleştirdi. Elde edilen batarya süresi, batarya kapasitesiyle oranlanarak verimlilik skoru elde edildi.

Tam Boyutta Gör Pil tüketimi ve yapılan işi ölçen ilk verimlilik testinde, M3 ​​MacBook Air en verimli laptop olurken, M2 MacBook Air ve M3 Pro çipli MacBool Pro da etkileyici bir performans sergiledi. Öte yandan Surface Laptop 7; Asus Vivobook S 15, Dell XPS 13 ve Galaxy Book 4 16 Edge gibi diğer Snapdragon X Elite ve X Plus destekli dizüstü bilgisayarlardan daha iyi performans gösterdi. Bu verimlilik testinin daha çok CPU çekirdeklerini zorlayan yoğun görevlere odaklandığını belirtmekte fayda var.

Tam Boyutta Gör Daha gerçekçi bir senaryo için otomatik iş akışı testini gerçekleştiren Ziskind, kod yazma ve çalıştırma daha sonra YouTube videolarını oynatmayı içeren testi gerçekleştirdi. Bu, tüm dizüstü bilgisayarların yüksek performansa ayarlandığı uzun süreli bir testti. Snapdragon X Plus işlemcili Surface Laptop 7 13 inç, en yüksek verimlilik skorunu elde ederken, M3 MacBook Air 13 ikinci sırada yer aldı. Surface Laptop 7 13'ün Snapdragon X Elite versiyonu üçüncü sırayı aldı. Testlerde, beklendiği gibi Intel işlemcili bilgisayarlar verimlilik konusunda oldukça geride kaldı.

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Ancak bu testin kod yazma ve çalıştırma ağırlıklı bir test olduğunu belirtelim. Dolayısıyla, bilgisayarında farklı işler yapan kullanıcılar için sonuçlar farklı olacaktır. Yine de sonuçlar, Snapdragon X işlemcilerin verimliliğini göstermesi açısından önemli.

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Snapdragon X, Apple M3'e karşı test edildi: Hangisi daha verimli?