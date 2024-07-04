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    Snapdragon X, Apple M3'e karşı test edildi: Hangisi daha verimli?

    Qualcomm'un Snapdragon X Elite ve X Plus işlemcilerini içeren yeni dizüstü bilgisayarlar, M3 işlemcili Macbook'lara karşı verimlilik açısından test edildi. İşte sonuçlar...
    Snapdragon X, Apple M3'e karşı test edildi: Hangisi daha verimli? Tam Boyutta Gör
    Birçok bilgisayar üreticisi, yakın zamanda Qualcomm'un yeni Snapdragon X Elite ve X Plus işlemcilerini içeren dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Yüksek pil ömrü vadeden Snapdragon X serisi işlemcilerden güç alan laptoplar, Youtube'de Alex Ziskind kanalında yeni MacBook'lara karşı test edildi. Peki nasıl sonuçlar elde edildi hep beraber bakalım.

    Snapdragon X, M3'ten verimli mi?

    Alex Ziskind'in YouTube'da yaptığı pil ömrü ve verimlilik testinde, yeni Snapdragon yongalarının gerçek dünyada nasıl performans gösterdiğine dair net bir fikir ediniyoruz. Ziskind, testin gerçek dünya performansını simüle etmek için kodlama, Youtube videosu, müzik dinleme ve bazı yoğun görevleri içeren bir testler gerçekleştirdi. Elde edilen batarya süresi, batarya kapasitesiyle oranlanarak verimlilik skoru elde edildi.

    Snapdragon X, Apple M3'e karşı test edildi: Hangisi daha verimli? Tam Boyutta Gör
    Pil tüketimi ve yapılan işi ölçen ilk verimlilik testinde, M3 ​​MacBook Air en verimli laptop olurken, M2 MacBook Air ve M3 Pro çipli MacBool Pro da etkileyici bir performans sergiledi. Öte yandan Surface Laptop 7; Asus Vivobook S 15, Dell XPS 13 ve Galaxy Book 4 16 Edge gibi diğer Snapdragon X Elite ve X Plus destekli dizüstü bilgisayarlardan daha iyi performans gösterdi. Bu verimlilik testinin daha çok CPU çekirdeklerini zorlayan yoğun görevlere odaklandığını belirtmekte fayda var.
    Snapdragon X, Apple M3'e karşı test edildi: Hangisi daha verimli? Tam Boyutta Gör
    Daha gerçekçi bir senaryo için otomatik iş akışı testini gerçekleştiren Ziskind, kod yazma ve çalıştırma daha sonra YouTube videolarını oynatmayı içeren testi gerçekleştirdi. Bu, tüm dizüstü bilgisayarların yüksek performansa ayarlandığı uzun süreli bir testti. Snapdragon X Plus işlemcili Surface Laptop 7 13 inç, en yüksek verimlilik skorunu elde ederken, M3 MacBook Air 13 ikinci sırada yer aldı. Surface Laptop 7 13'ün Snapdragon X Elite versiyonu üçüncü sırayı aldı. Testlerde, beklendiği gibi Intel işlemcili bilgisayarlar verimlilik konusunda oldukça geride kaldı.

    Ancak bu testin kod yazma ve çalıştırma ağırlıklı bir test olduğunu belirtelim. Dolayısıyla, bilgisayarında farklı işler yapan kullanıcılar için sonuçlar farklı olacaktır. Yine de sonuçlar, Snapdragon X işlemcilerin verimliliğini göstermesi açısından önemli. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    serum ne kadar sürer gösterge paneline elektrik gelmiyor asus format tuşu sıfır araç ilk bakımı ne zaman yapılır @ işareti yapamıyorum

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