Snapdragon X, Apple M3'e karşı test edildi: Hangisi daha verimli?

Alex Ziskind'in YouTube'da yaptığı pil ömrü ve verimlilik testinde, yeni Snapdragon yongalarının gerçek dünyada nasıl performans gösterdiğine dair net bir fikir ediniyoruz. Ziskind, testin gerçek dünya performansını simüle etmek için kodlama, Youtube videosu, müzik dinleme ve bazı yoğun görevleri içeren bir testler gerçekleştirdi. Elde edilen batarya süresi, batarya kapasitesiyle oranlanarak verimlilik skoru elde edildi.
Ancak bu testin kod yazma ve çalıştırma ağırlıklı bir test olduğunu belirtelim. Dolayısıyla, bilgisayarında farklı işler yapan kullanıcılar için sonuçlar farklı olacaktır. Yine de sonuçlar, Snapdragon X işlemcilerin verimliliğini göstermesi açısından önemli.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.