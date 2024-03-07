Apple, 20 inç büyüklüğünde katlanabilir MacBook geliştiriyor: Geliştirme planı olan tek katlanabilir cihaz

Tam Boyutta Gör Apple bir süredir katlanabilir cihazlar üzerinde çalışıyor. Ancak, bir analiste göre prototip aşamasında olan bu cihazlar arasında tek bir cihazın net geliştirme planı bulunuyor.

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın 20.3 inç büyüklüğünde katlanabilir bir Macbook geliştirdiğini ancak cihazın 2027'den önce piyasaya çıkmayacağını tahmin ediyor. Şirket, katlanabilir iPhone ve iPad'ler üzerinde de çalışıyor ancak net bir geliştirme planına sahip tek ürünün Macbook olduğu iddia ediliyor.

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Daha önce, Apple'ın birden fazla katlanabilir iPhone prototipi üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Ancak katlanabilir telefonların dayanıklılık sorunları, ekrandaki kırışıklık gibi problemler cihazların piyasaya sürülmesi konusunda şirketi tereddüte düşürüyor.

Apple'ın katlanabilir MacBook için net bir geliştirme planı olsa da, ürünün şirketin beklentilerine göre performans göstermemesi durumunda ertelenebileceğini veya iptal edilebileceğini hatırlatalım.

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