Apple’ın ikinci nesil sanal gerçeklik gözlüğü, 2025'te piyasaya sürülebilir

Apple’ın uzun yıllardır çalıştığı sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik projeleri, yakında ilk meyvesini verecek. 2023'te tanıtılacak Apple’ın ilk akıllı gözlüğünün, arttırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin birleşimi olan karma gerçekliğe odaklanması bekleniyor. Henüz Apple'ın ilk AR/VR gözlüğü tanıtılmamışken ikincisi hakkında da yeni bilgiler geliyor. Apple'ın ikinci nesil AR/VR gözlüğünün ise 2025'te tanıtılması bekleniyor.
Apple'ın ikinci nesil akıllı gözlüğü, iki farklı seçenekle piyasaya sürülebilir
Yakın bir zamanda ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın ikinci karma gerçeklik gözlüğü hakkında yeni bilgiler paylaştı. Bu gözlüklerin 2025'in ilk yarısında piyasaya sürülmesini beklediğini söyleyen Kuo, Apple'ın ikinci nesil AR/VR gözlüğünün iki farklı modelle gelmesini bekliyor. Birincisi, daha iyi bir donanıma sahip olacak. Diğeri ise daha uygun fiyatlı bir model olacak. Ancak Apple'ın ikinci nesil karma gerçeklik gözlüğünün iki modeli arasındaki farkların ne olacağı henüz belli değil. Yüksek ihitmal daha ucuz olan model, basitleştirilmiş bir tasarıma veya daha az güçlü bir donanıma sahip olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...