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    Apple’ın ikinci nesil sanal gerçeklik gözlüğü, 2025'te piyasaya sürülebilir

    Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın ikinci nesil AR/VR gözlüğünün daha üst düzey ve daha uygun fiyatlı olmak üzere iki çeşit olarak 2025'te piyasaya sürebileceğini söyledi.
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    Apple’ın ikinci sanal gerçeklik gözlüğü, 2025'te tanıtılabilir
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    Apple’ın uzun yıllardır çalıştığı sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik projeleri, yakında ilk meyvesini verecek. 2023'te tanıtılacak Apple’ın ilk akıllı gözlüğünün, arttırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinin birleşimi olan karma gerçekliğe odaklanması bekleniyor. Henüz Apple'ın ilk AR/VR gözlüğü tanıtılmamışken ikincisi hakkında da yeni bilgiler geliyor. Apple'ın ikinci nesil AR/VR gözlüğünün ise 2025'te tanıtılması bekleniyor.

    Apple'ın ikinci nesil akıllı gözlüğü, iki farklı seçenekle piyasaya sürülebilir

    Apple’ın ikinci sanal gerçeklik gözlüğü, 2025'te tanıtılabilir
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    Yakın bir zamanda ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın ikinci karma gerçeklik gözlüğü hakkında yeni bilgiler paylaştı. Bu gözlüklerin 2025'in ilk yarısında piyasaya sürülmesini beklediğini söyleyen Kuo, Apple'ın ikinci nesil AR/VR gözlüğünün iki farklı modelle gelmesini bekliyor. Birincisi, daha iyi bir donanıma sahip olacak. Diğeri ise daha uygun fiyatlı bir model olacak. Ancak Apple'ın ikinci nesil karma gerçeklik gözlüğünün iki modeli arasındaki farkların ne olacağı henüz belli değil. Yüksek ihitmal daha ucuz olan model, basitleştirilmiş bir tasarıma veya daha az güçlü bir donanıma sahip olabilir.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 2 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 2 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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