iPhone 14 serisi ne zaman tanıtılacak: İşte beklenen tarih

Çoğu tüketicinin bildiği gibi Apple genellikle en yeni iPhone modellerini Eylül ayında ve genellikle ayın ilk veya ikinci haftasında tanıtır. Daha spesifik bir tarihi ise ünlü tipser iHacktu ileaks, Twitter paylaşımında yer verdi.
iPhone 14 serisi 13 Eylül'de gün ışığına çıkabilir
Apple, iPhone etkinliklerini genellikle Eylül ayının ilk veya ikinci haftasının Salı günlerinde gerçekleştirmekte. Ancak Eylül ayının ilk haftasında İşçi Bayramı'nın olması, etkinliğin Eylül ayının ikinci haftasında gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bu sebeple zaten birçok tipster iPhone 14 serinin tanıtımı için 13 Eylül tarihini göstermişti. Yakın bir zamanda ise bu tipsterların arasına bir yeni isim daha eklendi. iHacktu ileaks (@ihacktu) Twitter'da yaptığı paylaşımında, iPhone 14 serisinin 13 Eylül'de tanıtılacağını söyledi.
Büyük olasılıkla ön siparişler, etkinlikten sonraki Cuma günü veya 16 Eylül ile 23 Eylül'de başlayabilir. Ancak bu tarihler şimdilik tahmini bir tarih. Kesin tarihi ise Apple'ın yakın bir zamanda açıklayacağı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...