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Çoğu tüketicinin bildiği gibi Apple genellikle en yeni iPhone modellerini Eylül ayında ve genellikle ayın ilk veya ikinci haftasında tanıtır. Daha spesifik bir tarihi ise ünlü tipser iHacktu ileaks, Twitter paylaşımında yer verdi.

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iPhone 14 serisi 13 Eylül'de gün ışığına çıkabilir

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Apple, iPhone etkinliklerini genellikle Eylül ayının ilk veya ikinci haftasının Salı günlerinde gerçekleştirmekte. Ancak Eylül ayının ilk haftasında İşçi Bayramı'nın olması, etkinliğin Eylül ayının ikinci haftasında gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bu sebeple zaten birçok tipster iPhone 14 serinin tanıtımı için 13 Eylül tarihini göstermişti. Yakın bir zamanda ise bu tipsterların arasına bir yeni isim daha eklendi. iHacktu ileaks (@ihacktu) Twitter'da yaptığı paylaşımında, iPhone 14 serisinin 13 Eylül'de tanıtılacağını söyledi.

Büyük olasılıkla ön siparişler, etkinlikten sonraki Cuma günü veya 16 Eylül ile 23 Eylül'de başlayabilir. Ancak bu tarihler şimdilik tahmini bir tarih. Kesin tarihi ise Apple'ın yakın bir zamanda açıklayacağı tahmin ediliyor.

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iPhone 14 serisi ne zaman tanıtılacak: İşte beklenen tarih