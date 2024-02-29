Apple Vision Pro’ya olan talepler düştü: Yeni Vision Pro ise 2027'de gelecek

Apple Vision Pro’ya olan talep düşüyor
Vision Pro, piyasaya sürülmesinden sadece bir hafta sonra kullanıcılar tarafından iade edilmeye başlanmıştı. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre halihazırda iadeler yüzde 1’in altına gerilemiş durumda. İlk başlarda ürünü iade eden kullanıcılar genel olarak Vision Pro’nun ağırlığından, kullanım zorluklarından ve göz rahatsızlıklarından şikayet ediyorlardı.
Ancak esas kötü haber iadeler değil, ürüne olan talep tarafında yaşanıyor. Aktarılanlara göre Vision Pro'nun sevkiyat süresi 3 ila 5 gün aralığına gelmiş durumda. Ön siparişler 19 Ocak'ta açıldıktan sonra gönderim süresi Mart başları olarak gösteriliyordu. Bu da erken benimseyenler tarafından ürünün tükendiğine işaret ediyordu. Şimdi ise 3-5 güne inen sevkiyat süreleri talebin önemli miktarda düştüğüne işaret ediyor.
Son olaark piyasada genel olarak Apple'ın özellikleri düşürülmüş daha uygun fiyatlı Vision Pro (örn. kamera sayısının azaltılması, EyeSight'ın kaldırılması vb.) ve yükseltilmiş özelliklere sahip yeni bir model beklentisi var. Kuo’ya göre Apple, her iki projeye de resmi olarak başlamadı. Analiste göre firma, 2025’in sonlarında yeni Vision Pro (mevcut modelin modifiye edilmiş hali) projesinin seri üretimine başlayacak. Yepyeni bir Vision Pro için ise 2027’ye kadar beklemek gerekecek. Elbette tüm bunların şimdilik söylentilerden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/02/28/kuo-vision-pro-major-upgrades-unlikely-until-2027/ https://www.gizmochina.com/2024/02/29/apple-vision-pro-demand-fall-us/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.