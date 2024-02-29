Apple Vision Pro’ya olan talepler düştü: Yeni Vision Pro ise 2027'de gelecek

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl tanıtılan Apple Vision Pro, bu yılın başlarında ön siparişe açılmış ve bu ayın başında da ABD’de raflara girmeye başlamıştı. Ancak görünüşe göre şimdiden Vision Pro’ya olan talep önemli miktarda düşüş yaşıyor. Hatırlanacağı üzere ürün satışa çıktıktan bir hafta sonra da iadeler başlamıştı. Bununla birlikte düşen talebin arkasında birkaç nedenin olduğu düşünülüyor.

Apple Vision Pro’ya olan talep düşüyor

Vision Pro, piyasaya sürülmesinden sadece bir hafta sonra kullanıcılar tarafından iade edilmeye başlanmıştı. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre halihazırda iadeler yüzde 1’in altına gerilemiş durumda. İlk başlarda ürünü iade eden kullanıcılar genel olarak Vision Pro’nun ağırlığından, kullanım zorluklarından ve göz rahatsızlıklarından şikayet ediyorlardı.

Ancak esas kötü haber iadeler değil, ürüne olan talep tarafında yaşanıyor. Aktarılanlara göre Vision Pro'nun sevkiyat süresi 3 ila 5 gün aralığına gelmiş durumda. Ön siparişler 19 Ocak'ta açıldıktan sonra gönderim süresi Mart başları olarak gösteriliyordu. Bu da erken benimseyenler tarafından ürünün tükendiğine işaret ediyordu. Şimdi ise 3-5 güne inen sevkiyat süreleri talebin önemli miktarda düştüğüne işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın Vision Pro özelinde fiyat değişikliğine gitmediği takdirde talebin ABD pazarında muhtemelen artmayacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte ABD sevkiyatlarının bu yıl 200.000-250.000 adet olması bekleniyor; bu rakam Apple'ın 150.000-200.000 adetlik ilk tahmininden daha iyi olsa da bu, halen niş bir pazar. Bununla birlikte Vision Pro’nun küresele açılmasının bu yıl içinde olması bekleniyor.

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Son olaark piyasada genel olarak Apple'ın özellikleri düşürülmüş daha uygun fiyatlı Vision Pro (örn. kamera sayısının azaltılması, EyeSight'ın kaldırılması vb.) ve yükseltilmiş özelliklere sahip yeni bir model beklentisi var. Kuo’ya göre Apple, her iki projeye de resmi olarak başlamadı. Analiste göre firma, 2025’in sonlarında yeni Vision Pro (mevcut modelin modifiye edilmiş hali) projesinin seri üretimine başlayacak. Yepyeni bir Vision Pro için ise 2027’ye kadar beklemek gerekecek. Elbette tüm bunların şimdilik söylentilerden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.

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Apple Vision Pro’ya olan talep düştü: Yeni Vision Pro ise 2027'de