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    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro’ya olan talepler düştü: Yeni Vision Pro ise 2027'de gelecek

    Apple’ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro, şimdilik sadece ABD pazarında satılırken analist Ming-Chi Kuo’ya göre cihaza olan talep keskin bir şekilde düşüyor.
    Apple Vision Pro’ya olan talep düştü: Yeni Vision Pro ise 2027'de Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl tanıtılan Apple Vision Pro, bu yılın başlarında ön siparişe açılmış ve bu ayın başında da ABD’de raflara girmeye başlamıştı. Ancak görünüşe göre şimdiden Vision Pro’ya olan talep önemli miktarda düşüş yaşıyor. Hatırlanacağı üzere ürün satışa çıktıktan bir hafta sonra da iadeler başlamıştı. Bununla birlikte düşen talebin arkasında birkaç nedenin olduğu düşünülüyor.

    Apple Vision Pro’ya olan talep düşüyor

    Vision Pro, piyasaya sürülmesinden sadece bir hafta sonra kullanıcılar tarafından iade edilmeye başlanmıştı. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre halihazırda iadeler yüzde 1’in altına gerilemiş durumda. İlk başlarda ürünü iade eden kullanıcılar genel olarak Vision Pro’nun ağırlığından, kullanım zorluklarından ve göz rahatsızlıklarından şikayet ediyorlardı.

    Ancak esas kötü haber iadeler değil, ürüne olan talep tarafında yaşanıyor. Aktarılanlara göre Vision Pro'nun sevkiyat süresi 3 ila 5 gün aralığına gelmiş durumda. Ön siparişler 19 Ocak'ta açıldıktan sonra gönderim süresi Mart başları olarak gösteriliyordu. Bu da erken benimseyenler tarafından ürünün tükendiğine işaret ediyordu. Şimdi ise 3-5 güne inen sevkiyat süreleri talebin önemli miktarda düştüğüne işaret ediyor.

    Apple Vision Pro’ya olan talep düştü: Yeni Vision Pro ise 2027'de Tam Boyutta Gör
    Apple’ın Vision Pro özelinde fiyat değişikliğine gitmediği takdirde talebin ABD pazarında muhtemelen artmayacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte ABD sevkiyatlarının bu yıl 200.000-250.000 adet olması bekleniyor; bu rakam Apple'ın 150.000-200.000 adetlik ilk tahmininden daha iyi olsa da bu, halen niş bir pazar. Bununla birlikte Vision Pro’nun küresele açılmasının bu yıl içinde olması bekleniyor.

    Son olaark piyasada genel olarak Apple'ın özellikleri düşürülmüş daha uygun fiyatlı Vision Pro (örn. kamera sayısının azaltılması, EyeSight'ın kaldırılması vb.) ve yükseltilmiş özelliklere sahip yeni bir model beklentisi var. Kuo’ya göre Apple, her iki projeye de resmi olarak başlamadı. Analiste göre firma, 2025’in sonlarında yeni Vision Pro (mevcut modelin modifiye edilmiş hali) projesinin seri üretimine başlayacak. Yepyeni bir Vision Pro için ise 2027’ye kadar beklemek gerekecek. Elbette tüm bunların şimdilik söylentilerden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/02/28/kuo-vision-pro-major-upgrades-unlikely-until-2027/ https://www.gizmochina.com/2024/02/29/apple-vision-pro-demand-fall-us/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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