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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın yeniden tasarladığı Mac Pro'nun satış tarihi resmileşti

    Haziran ayında WWDC 2019’da duyurulan Apple’ın yeni Mac Pro ve Pro Display XDR’ın resmi satış tarihi kesinleşti. Rendeye benzer tasarıma sahip Mac Pro 10 Aralık tarihinden itibaren satışta olacak.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Apple'ın yeniden tasarladığı Mac Pro'nun satış tarihi resmileşti
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    Apple'ın tamamen yeni Mac Pro ve Pro Display XDR'ın satış tarihi, iPhone kullanıcılarına gönderilen bir e-postayla belirtildi. Yeni Mac Pro tanıtıldığı günden bu yana özellikle rendeye benzeyen tasarımı ve büyük boyutlarıyla dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Google Glass Explorer Edition sona yaklaşıyor"

    Basında çıkan haberlere göre, Apple'ın Mac Pro ve Pro Display XDR'ı bu sonbaharda piyasaya süreceği söyleniyordu ancak dün gönderilen e-postaya göre satışların 10 Aralıkta ABD'de başlanacağı duyuruldu. Yeni Pro Display XDR 4999 dolardan, Mac Pro ise 5999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Pro Display XDR'ın standını almak isteyen müşteriler ayrıca 999 dolar ödeme yapmak zorunda kalacak.

    Apple'ın yeniden tasarladığı Mac Pro'nun satış tarihi resmileşti
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    Pro Display XDR, ince çerçeveli yapısıyla, 32 inç büyüklüğünde ve 6016 x 3384 çözünürlükteki ekranıyla satışa sunulacak. Giriş seviyesi Mac Pro, 32 GB(Dört adet 8 GB DIMM) ram, 256 GB SSD depolama, 8 çekirdekli 3.5 GHz Intel Xeon W işlemci ve AMD Radeon Pro 580X GPU özelliklerine sahip.



    https://techcrunch.com/2019/12/08/the-new-mac-pro-goes-up-for-order-december-10/ Yorum Yaz
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    Kerim5100 4 gün en beğenilen
    Galiba başlık yanlış atılmış. Mac Pro diyor ama peynir rendesi konmuş kapağa. Mac Pro nerede?
    Yanıtla +7
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    Silent Guardian 4 gün
    Birazdan buraya sahip olsa kasayı yalayacak adamlar rende yazacak ve profesyoneller için tasarlandığını anlamayacak adamlar fiyatına laf söyleyecek



    Şöyle açıklayayım, bir ürünün başka bir şeye benzemesi tasarımı çirkin yapmıyor. Fiyat konusunda ise bunu alacak adamlar sadece Mac OS ile iş yapabiliyor ve belkide milyonluk işler yapıyorlar. İsmindeki “Pro” eki boşuna deşil yani. iPhone mu bu abicim?



    Not: Windowsspor



    Birazdan buraya sahip olsa kasayı yalayacak adamlar rende yazacak ve profesyoneller için tasarlandığını anlamayacak adamlar fiyatına laf söyleyecek
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    Yanıtla +4
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    eyoruk 2 gün
    İstenildiği kadar şirket bilgisayarı olsun, adam iş yapıyor olsun bu fiyatlara alınmaz buradan.Gider İmac Pro alırsın yani.Pro fiyatı açıklandığında yine millet araba öküz alırsın derken normal diyordum laf edenleri anlamıyordum ama bu yeni model inanılmaz gerçekten
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    feylosoft 2 gün
    Ayak hariç fiyatlar normal. Aynı klasmandaki ürünlerin fiyatı da üç aşağı 5 yukarı aynıdır. Fakat kasanın giriş seviyesi özellikleri fiyatına göre zayıf geldi bana da....
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    veteriner69 3 gün
    En alt seviye mac pro 6000 $ + Monitör 5000 $ + AYAK (evet AYAK) 1000 $ = 12.000 $.
    Evet Evet Profesyonel kullanılıyor. Ohh harika!

    Arkadaş Apple işletim sisteminin kölesi oldukçe mahkumsunuz buna.

    Yıllarca Freehand i vs MAC lerde kulandım tüm basım işleri Mac lerden yürüdüğü için, artık öyle değil, şart da değil.
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    onder.t 4 gün
    iMac Pro ile sıfır otomobil fiyatları yakalanmıştı. Mac Pro ile 3+1 daire fiyatlarını görmeyi bekliyorum.
    Yanıtla +1
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    Silent Guardian 4 gün
    Birazdan buraya sahip olsa kasayı yalayacak adamlar rende yazacak ve profesyoneller için tasarlandığını anlamayacak adamlar fiyatına laf söyleyecek



    Şöyle açıklayayım, bir ürünün başka bir şeye benzemesi tasarımı çirkin yapmıyor. Fiyat konusunda ise bunu alacak adamlar sadece Mac OS ile iş yapabiliyor ve belkide milyonluk işler yapıyorlar. İsmindeki “Pro” eki boşuna deşil yani. iPhone mu bu abicim?



    Not: Windowsspor



    Yanıtla +4
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    Kerim5100 4 gün en beğenilen
    Galiba başlık yanlış atılmış. Mac Pro diyor ama peynir rendesi konmuş kapağa. Mac Pro nerede?
    Yanıtla +7
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    sirjohn78 4 gün
    "...Mac Pro ise 5999 dolardan başlıyan fiyatlarla satışa..."

    Başlıyan derken?
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    darkfriairs 3 gün sirjohn78
    Fiyatı yazarken aklı karışmış. :)
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