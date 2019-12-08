Apple'ın yeniden tasarladığı Mac Pro'nun satış tarihi resmileşti

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Apple'ın tamamen yeni Mac Pro ve Pro Display XDR'ın satış tarihi, iPhone kullanıcılarına gönderilen bir e-postayla belirtildi. Yeni Mac Pro tanıtıldığı günden bu yana özellikle rendeye benzeyen tasarımı ve büyük boyutlarıyla dikkat çekiyor.

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Basında çıkan haberlere göre, Apple'ın Mac Pro ve Pro Display XDR'ı bu sonbaharda piyasaya süreceği söyleniyordu ancak dün gönderilen e-postaya göre satışların 10 Aralıkta ABD'de başlanacağı duyuruldu. Yeni Pro Display XDR 4999 dolardan, Mac Pro ise 5999 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Pro Display XDR'ın standını almak isteyen müşteriler ayrıca 999 dolar ödeme yapmak zorunda kalacak.

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Pro Display XDR, ince çerçeveli yapısıyla, 32 inç büyüklüğünde ve 6016 x 3384 çözünürlükteki ekranıyla satışa sunulacak. Giriş seviyesi Mac Pro, 32 GB(Dört adet 8 GB DIMM) ram, 256 GB SSD depolama, 8 çekirdekli 3.5 GHz Intel Xeon W işlemci ve AMD Radeon Pro 580X GPU özelliklerine sahip.

https://techcrunch.com/2019/12/08/the-new-mac-pro-goes-up-for-order-december-10/